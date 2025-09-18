Will Guimarães em A Fazenda 17: que é o influencer e modelo

A Fazenda 17: conheça Will Guimarães, influencer e modeloO peão já é veterano em reality shows, como o De Férias com o Ex - Caribe; saiba em quais outros esteve e curiosidades sobre o participante
Will Guimarães é um dos 26 confirmados de A Fazenda 17. Estava em preparação para o concurso Mister Brasil Universo 2025, abrindo mão da disputa pelo título para se dedicar ao reality.
O modelo e influenciador, de 32 anos de idade, é conhecido na mídia pela polêmica com a MC Mirella, sua ex-namorada no reality ‘Rancho do Maia’.
Os dois se beijaram no programa, transmitido no primeiro semestre deste ano. A cantora é casada e tem um filho com o cantor Dynho Alves, desde 2023.
A nova edição de A Fazenda estreou na segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.
Will Guimarães em A Fazenda 17: participações em outros realities e outros fatos
O alagoano é veterano em realities shows. Em 2022, participou do ‘De Férias com o Ex- Caribe’, com a influencer Bifão, e da segunda temporada do ‘Rio Shore’, ambos da MTV.
Neste ano, esteve entre um dos participantes convidados do ‘Rancho do Maia’, do influencer Carlinhos Maia. Sua passagem ficou marcada pela polêmica com MC Mirella, mencionada anteriormente.
Antes de A Fazenda 17, Will se preparava para participar do concurso Mister Brasil Universo. A oferta para entrar no reality rural fez com que mudasse de planos.
O concurso que participaria, em São Paulo, em setembro deste ano, garantia uma vaga no Mister Universo, em Los Angeles. Representaria Alagoas entre os 27 modelos divididos por estado.
Como influencer, mostra sua rotina fitness e trabalhos como modelo para os quase 1 milhão de seguidores no Instagram.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
Onde assistir à participação de Will Guimarães em A Fazenda 17?
No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.
Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.
O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.