Will Guimarães em A Fazenda 17: que é o influencer e modelo

Will Guimarães, participante de A Fazenda 17, é conhecido na mídia por polêmica com a funkeira MC Mirella, sua ex namorada / Crédito: Reprodução/Instagram/@willguimaraes

Will Guimarães é um dos 26 confirmados de A Fazenda 17. Estava em preparação para o concurso Mister Brasil Universo 2025, abrindo mão da disputa pelo título para se dedicar ao reality. O modelo e influenciador, de 32 anos de idade, é conhecido na mídia pela polêmica com a MC Mirella, sua ex-namorada no reality ‘Rancho do Maia’.

Os dois se beijaram no programa, transmitido no primeiro semestre deste ano. A cantora é casada e tem um filho com o cantor Dynho Alves, desde 2023. A nova edição de A Fazenda estreou na segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Os chamados peões estão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.

Will Guimarães em A Fazenda 17: participações em outros realities e outros fatos O alagoano é veterano em realities shows. Em 2022, participou do ‘De Férias com o Ex- Caribe’, com a influencer Bifão, e da segunda temporada do ‘Rio Shore’, ambos da MTV. Neste ano, esteve entre um dos participantes convidados do ‘Rancho do Maia’, do influencer Carlinhos Maia. Sua passagem ficou marcada pela polêmica com MC Mirella, mencionada anteriormente. Antes de A Fazenda 17, Will se preparava para participar do concurso Mister Brasil Universo. A oferta para entrar no reality rural fez com que mudasse de planos.