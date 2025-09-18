Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: conheça Saory Cardoso, participante do reality show

A Fazenda 17: conheça Saory Cardoso, participante do reality show

Conheça quem é Saory Cardoso, a nova participante da Fazenda 17 que ganhou fama por participar do reality De Férias com o Ex
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Saory Cardoso está entre os 26 participantes de A Fazenda 17. O reality show rural estreou na segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu.

A influenciadora ganhou projeção na mídia este ano após polêmicas sobre seu antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes.

A seguir, confira sua trajetória e curiosidades sobre a vida da nova participante:

Saory Cardoso em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira

  • Saory mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 29 anos, e é formada em odontologia pela PUC-MG. Atua como cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial.
  • Nas redes sociais, também é influenciadora e acumula mais de 495 mil seguidores no Instagram. Um de seus conteúdos é falar sobre o estilo de vida fitness e viagens.
  • Em 2017, Saory participou da segunda temporada do reality De Férias com o Ex Brasil, da MTV.
  • Foi apontada como affair de Neymar, após comparecer à festa de Réveillon que o jogador fez em Barra Grande, na Bahia, na virada de 2018 para 2019.

Saory Cardoso em A Fazenda 17: namoro polêmico

  • Saory ganhou fama após namorar o ator Marcello Novaes, reconhecido pelo papel inesquecível de Max em Avenida Brasil, da Globo. Os dois assumiram o namoro ao público em 2023.
  • Marcello era discreto e reservado durante o relacionamento. Durante os três anos em que estiveram juntos, os internautas cobraram ao ator por postagens e declarações publicas algumas vezes, inclusive no dia do aniversário de Saory.
  • O relacionamento entre os dois chegou ao fim este ano após Marcello ficar incomodado por ela ter feito preenchimento nos glúteos e terminar por telefone.

Leia mais

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar