A Fazenda 17: conheça Saory Cardoso, participante do reality show

Quem é Saory Cardoso, a influenciadora digital fitness confirmada em A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução / Instagram

Saory Cardoso está entre os 26 participantes de A Fazenda 17. O reality show rural estreou na segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu. A influenciadora ganhou projeção na mídia este ano após polêmicas sobre seu antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes.