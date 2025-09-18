A Fazenda 17: conheça Saory Cardoso, participante do reality show

A Fazenda 17: conheça Saory Cardoso, participante do reality showConheça quem é Saory Cardoso, a nova participante da Fazenda 17 que ganhou fama por participar do reality De Férias com o Ex
Saory Cardoso está entre os 26 participantes de A Fazenda 17. O reality show rural estreou na segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu.
A influenciadora ganhou projeção na mídia este ano após polêmicas sobre seu antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes.
A seguir, confira sua trajetória e curiosidades sobre a vida da nova participante:
Saory Cardoso em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira
- Saory mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 29 anos, e é formada em odontologia pela PUC-MG. Atua como cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial.
- Nas redes sociais, também é influenciadora e acumula mais de 495 mil seguidores no Instagram. Um de seus conteúdos é falar sobre o estilo de vida fitness e viagens.
- Em 2017, Saory participou da segunda temporada do reality De Férias com o Ex Brasil, da MTV.
- Foi apontada como affair de Neymar, após comparecer à festa de Réveillon que o jogador fez em Barra Grande, na Bahia, na virada de 2018 para 2019.
Saory Cardoso em A Fazenda 17: namoro polêmico
- Saory ganhou fama após namorar o ator Marcello Novaes, reconhecido pelo papel inesquecível de Max em Avenida Brasil, da Globo. Os dois assumiram o namoro ao público em 2023.
- Marcello era discreto e reservado durante o relacionamento. Durante os três anos em que estiveram juntos, os internautas cobraram ao ator por postagens e declarações publicas algumas vezes, inclusive no dia do aniversário de Saory.
- O relacionamento entre os dois chegou ao fim este ano após Marcello ficar incomodado por ela ter feito preenchimento nos glúteos e terminar por telefone.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.