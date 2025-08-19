Enquete A Fazenda: quem é o campeão favorito de todas edições?

Enquete A Fazenda: quem é seu campeão favorito de todas as edições?Antes da nova edição, confira quem venceu cada temporada de A Fazenda e vote em seu vencedor preferido do reality rural
A 17ª temporada de A Fazenda promete novidades na dinâmica e um elenco polêmico para manter a disputa acirrada com a concorrência.
O reality rural já tem data marcada para começar: 16 de setembro, às 22h30min, na Record TV. Apresentado por Adriane Galisteu, o programa seguirá distribuindo prêmios milionários e garantindo grande repercussão nas redes sociais.
Lançado em 2009, o reality mistura confinamento, provas de resistência, atividades rurais e, claro, brigas e alianças que se tornam virais.
Ao longo de 16 edições, vencedores de perfis muito diferentes conquistaram o público, desde artistas já conhecidos até anônimos que viraram celebridades.
Quem é o seu campeão favorito? Vote na enquete
Com a estreia da nova temporada se aproximando, relembramos todos os campeões que fizeram história no programa. Cada um marcou sua edição à sua maneira: com polêmicas, romances, superação ou carisma.
Confira a lista de todos os vencedores de A Fazenda:
- A Fazenda 1 (2009): Dado Dolabella
- A Fazenda 2 (2009): Karina Bacchi
- A Fazenda 3 (2010): Daniel Bueno
- A Fazenda 4 (2011): Joana Machado
- A Fazenda 5 (2012): Viviane Araújo
- A Fazenda 6 (2013): Bárbara Evans
- A Fazenda 7 (2014): DH (Diego Silveira)
- A Fazenda 8 (2015): Douglas Sampaio
- A Fazenda 9 (2017): Flávia Viana
- A Fazenda 10 (2018): Rafael Ilha
- A Fazenda 11 (2019): Lucas Viana
- A Fazenda 12 (2020): Jojo Todynho
- A Fazenda 13 (2021): Rico Melquiades
- A Fazenda 14 (2022): Bárbara Borges
- A Fazenda 15 (2023): Jaquelline Grohalski
- A Fazenda 16 (2024): Sacha Bali
O POVO quer saber qual o seu campeão favorito do reality rural.