Enquete A Fazenda: quem é o campeão favorito de todas edições?

Em ordem, os vencedores de A Fazenda 3, 2, 12 e 5. Daniel Bueno, Karina Bacchi, Jojo Todynho e Vivianne Araújo, respectivamente. Vote no seu preferido dentre todos os vencedores. / Crédito: Reprodução/Instagram @danielbuenooficial @karina bacchi @jojotodynho @araujovivianne

A 17ª temporada de A Fazenda promete novidades na dinâmica e um elenco polêmico para manter a disputa acirrada com a concorrência. O reality rural já tem data marcada para começar: 16 de setembro, às 22h30min, na Record TV. Apresentado por Adriane Galisteu, o programa seguirá distribuindo prêmios milionários e garantindo grande repercussão nas redes sociais.