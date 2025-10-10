Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem saiu ontem, 9, de A Fazenda 17? Veja eliminado da 3ª roça

Quem saiu ontem, 9, de A Fazenda 17? Veja eliminado da 3ª roça

O terceiro eliminado da 17ª edição do reality rural da Record TV se despediu do público oficialmente nesta quinta-feira, 9; saiba quem foi
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nesta quinta-feira, 9. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record.

Com a menor porcentagem dos votos o ex-ator de Chiquitas Guilherme Boury foi o terceiro eliminado com 22,98% dos votos. Escaparam da eliminação Carol Lekker e Yoná Sousa.

A Fazenda 17: Guilherme Boury é o primeiro eliminado

O público ficou livre para votar entre os três indicados à eliminação e decidir quem quer que fique no jogo. A votação foi aberta no portal R7 logo após a formação da roça e seguiu até a noite da eliminação, nesta quinta-feira, 9.

Leia mais

A Fazenda 17: como foi a formação da Roça?

A dinâmica de formação da terceira berlinda da 17ª edição de A Fazenda começou no domingo, 5, com a Prova de Fogo realizada em duplas. Os vencedores foram Saory Cardoso e Luiz Mesquita que dividiram o Poder das Chamas. Na sorte, Saory ficou com o Poder da Chama Laranja, e Mesquita com o da Chama Branca.

A votação, exibida nesta terça-feira, 7, iniciou com a fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicando Carol Lekker para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa recebeu 11 votos e se tornou a primeira roceira.

Saory mudou o rumo do jogo utilizando o Poder da Chama Laranja. A peoa escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado como as únicas opções para a terceira vaga, descartando o restante dos participantes. Yoná decidiu colocar Gui na berlinda.

Com o Poder da Chama Branca, Luiz Mesquita imunizou três participantes no Resta Um e livrou Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory da roça. Ao fim da dinâmica, Dudu Camargo sobrou e ocupou a última vaga.

No veto, Dudu escolheu impedir Gui Boury de disputar na Prova do Fazendeiro. Dudu Camargo venceu o jogo mais uma vez, levando Yoná Sousa e Carol Lekker para a roça.

Assim, a terceira Roça de A Fazenda 17 foi formada por:

  • Guilherme Boury
  • Carol Lekker
  • Yoná Sousa

Leia mais

Guilherme Boury em A Fazenda 17: quem é o participante

  • Sua carreira começou em 2005, na novela “Prova de Amor”, da Record, mesma emissora da Fazenda;
  • Ganhou o Prêmio Máster de “Ator Revelação” pela sua interpretação na novela “Amor e Intrigas”, pela Record, em 2007;
  • Trabalhou em dois projetos da Globo: a novela “Fina Estampa”, em 2011, e na minissérie “Divã”, no mesmo ano;
  • Sua atuação de destaque foi como “Júnior”, em Chiquititas, em 2013, novela de sucesso do SBT, onde também trabalhou em "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça";
  • Retornou à Record em novelas bíblicas. “A Rainha da Pérsia” é a mais recente, de 2024;

Guilherme Boury em A Fazenda 17: curiosidades do ator

  • Boury se dedica às redes sociais atualmente: usa o Instagram e o TikTok para compartilhar receitas e, principalmente, conteúdos de lifestyle;
  • Sua luta pessoal contra o cigarro é um dos seus principais conteúdos nas redes. O ator não fuma desde dezembro de 2023;
  • Tem família com nome de peso na indústria artística: é primo do ator Fiuk e da atriz Cleo Pires, sobrinho do cantor Fábio Jr., filho da autora Margareth Boury e neto do diretor Reynaldo Boury;
  • É casado há 10 anos com a designer e empresária Brena Lopes.

A Fazenda 17: onde assistir ao programa

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar