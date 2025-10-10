Quem saiu ontem, 9, de A Fazenda 17? Veja eliminado da 3ª roça

Gui Boury foi eliminado de A Fazenda 17 nesta quinta-feira, 9; veja como foi / Crédito: Divulgação / Fabiane De Faria

A primeira eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nesta quinta-feira, 9. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record. Com a menor porcentagem dos votos o ex-ator de Chiquitas Guilherme Boury foi o terceiro eliminado com 22,98% dos votos. Escaparam da eliminação Carol Lekker e Yoná Sousa.

A Fazenda 17: Guilherme Boury é o primeiro eliminado O público ficou livre para votar entre os três indicados à eliminação e decidir quem quer que fique no jogo. A votação foi aberta no portal R7 logo após a formação da roça e seguiu até a noite da eliminação, nesta quinta-feira, 9. A Fazenda 17: como foi a formação da Roça? A dinâmica de formação da terceira berlinda da 17ª edição de A Fazenda começou no domingo, 5, com a Prova de Fogo realizada em duplas. Os vencedores foram Saory Cardoso e Luiz Mesquita que dividiram o Poder das Chamas. Na sorte, Saory ficou com o Poder da Chama Laranja, e Mesquita com o da Chama Branca. A votação, exibida nesta terça-feira, 7, iniciou com a fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicando Carol Lekker para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa recebeu 11 votos e se tornou a primeira roceira.

Saory mudou o rumo do jogo utilizando o Poder da Chama Laranja. A peoa escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado como as únicas opções para a terceira vaga, descartando o restante dos participantes. Yoná decidiu colocar Gui na berlinda. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Com o Poder da Chama Branca, Luiz Mesquita imunizou três participantes no Resta Um e livrou Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory da roça. Ao fim da dinâmica, Dudu Camargo sobrou e ocupou a última vaga. No veto, Dudu escolheu impedir Gui Boury de disputar na Prova do Fazendeiro. Dudu Camargo venceu o jogo mais uma vez, levando Yoná Sousa e Carol Lekker para a roça.