Resumão A Fazenda 17: brigas, romance e vitória de Yoná em prova

Resumão A Fazenda 17: brigas, romance e vitória de Yoná na Prova de FogoReality teve festa, beijo, discussões acaloradas e a vitória de Yoná na Prova de Fogo, que pode mudar os rumos da próxima roça. Veja resumo do fim de semana
O fim de semana em A Fazenda 17 foi agitado, com direito a clima de romance, brigas entre peões e uma disputa acirrada na segunda Prova de Fogo.
O reality rural exibe nesta segunda-feira, 29, os principais momentos da edição, que também já se prepara para a formação da próxima roça. Confira o "resumão" de tudo que rolou.
A Fazenda 17: festa com show e discussão pelo álcool
A festa pós-eliminação contou com apresentação da cantora sertaneja Paula Mattos, mas a animação deu lugar à tensão nos bastidores.
A quantidade limitada de bebidas gerou reclamações, e Carol Lekker criticou o consumo excessivo de alguns colegas. Nizam apoiou a modelo e ainda acusou os mais festeiros de não colaborarem nas tarefas da casa.
Primeiro beijo da temporada de A Fazenda 17 agita peões
O clima de romance ganhou força quando Duda Wendling e Matheus Martins se encontraram na casa da árvore e protagonizaram o primeiro beijo da temporada.
Apesar do envolvimento, a atriz pediu discrição para evitar comentários dos demais participantes. A cena movimentou o confinamento e abriu espaço para novos capítulos da relação.
Guerra de travesseiros termina em confusão em A Fazenda 17
A descontração da festa virou confusão quando Fernando Sampaio se irritou após perder seu travesseiro durante uma brincadeira.
O ator disparou ofensas contra os colegas, elevando ainda mais a tensão entre os confinados.
A Fazenda 17: Yoná vence a Prova de Fogo e garante poder do lampião
Na tarde desse domingo, 28, Yoná Sousa foi a grande vencedora da segunda Prova de Fogo da temporada.
Com o resultado, ela poderá transferir todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto na próxima roça.
Nizam, Will e Duda, que também lideraram equipes na prova, foram enviados automaticamente para a baia, ao lado de Tamires.
Briga generalizada com Walério e Duda em A Fazenda 17
No fim de semana, Walério Araújo e Duda Wendling protagonizaram uma intensa discussão. O estilista acusou a atriz de não cumprir tarefas e chegou a insinuar que ela teria “problemas psicológicos”.
A briga se estendeu para outros peões e movimentou as redes sociais.
A Fazenda 17: clima de flerte entre Dudu e Saory
Outro momento marcante da festa foi o clima de romance entre Dudu Camargo e Saory Cardoso.
Entre provocações e risadas, os dois dançaram juntos e trocaram elogios, levantando especulações sobre um possível casal no reality.
Dinâmica do “Ferra Peão” causa atrito em A Fazenda 17
Durante a atividade do “Ferra Peão”, Fernando voltou a criticar Tamires Assis, relembrando desentendimentos anteriores.
A discussão ganhou intensidade quando o ator jogou água no rosto da influenciadora, gerando grande repercussão.
Programação semanal de A Fazenda 17
Confira a programação do reality rural de cada dia da semana:
Segunda-feira: Prova de Fogo
Toda segunda-feira, a produção prepara um jogo diferente para a Prova de Fogo. O vencedor conquista o lampião com duas chamas: uma branca e outra laranja, chamado de Poder do Lampião.
- O poder da chama laranja é decidido em votação pelo público
- O da chama branca é revelado ao vivo durante a Formação da Roça, na terça-feira
Participam da prova apenas os peões que não são fazendeiros e não estão na baia.
- Os perdedores recebem uma punição coletiva, como corte de água quente, restrição de alimentos, idas obrigatórias para a baia ou outras limitações que podem gerar conflitos.
Terça-feira: Formação da Roça
Nas terças-feiras, acontece a votação para a Roça. O Fazendeiro da semana indica um peão diretamente para a berlinda. Em seguida, os demais votam entre si, e o mais votado também vai para a Roça.
Outras dinâmicas definem os demais indicados:
- Poderes do Lampião: conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação
- Resta Um: quando utilizado, o último peão a ser salvo vai direto para a Roça
Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
Na quarta-feira, os peões que estão na Roça disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa da berlinda e assume o posto de líder da semana.
O último colocado é indicado à votação de eliminação.
Quinta-feira: Eliminação
Na quinta, o público vota em quem deseja que continue no jogo, por meio do portal R7.
O participante que receber menos votos para ficar é eliminado e participa das entrevistas de pós eliminação.
Sexta-feira: Compacto da convivência e festa
Às sextas-feiras, vai ao ar um resumo com os principais acontecimentos da semana. À noite, é dia de festa na casa, e alguns flashes do evento são transmitidos ao vivo.
Sábado: festa e pós-festa
No sábado, o público acompanha todos os detalhes da festa realizada na noite anterior e como foi o clima do pós-festa dentro da casa.
As festas são temáticas e contam com atrações musicais escolhidas pela produção.
Domingo: compacto da convivência e Rancho do Fazendeiro
No domingo, é exibido mais um resumo da rotina dos peões, com foco em interações, brigas, divisão de tarefas e momentos marcantes.
Também são mostradas imagens do Rancho do Fazendeiro, espaço reservado onde o fazendeiro da semana leva convidados para descansar e planejar estratégias de jogo com mais privacidade.
A Fazenda 17: quem está no reality?
Na última quinta-feira, 25, a cantora Gabily se tornou a primeira eliminada de A Fazenda 17. Ela recebeu apenas 26,95% dos votos em disputa com Carolina Lekker e Fabiano Moraes, que seguem no jogo.
Saiba quem permanece no jogo:
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)