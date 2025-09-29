Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resumão A Fazenda 17: brigas, romance e vitória de Yoná em prova

Resumão A Fazenda 17: brigas, romance e vitória de Yoná na Prova de Fogo

Reality teve festa, beijo, discussões acaloradas e a vitória de Yoná na Prova de Fogo, que pode mudar os rumos da próxima roça. Veja resumo do fim de semana
Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

O fim de semana em A Fazenda 17 foi agitado, com direito a clima de romance, brigas entre peões e uma disputa acirrada na segunda Prova de Fogo.

O reality rural exibe nesta segunda-feira, 29, os principais momentos da edição, que também já se prepara para a formação da próxima roça. Confira o "resumão" de tudo que rolou.

A Fazenda 17: festa com show e discussão pelo álcool

A festa pós-eliminação contou com apresentação da cantora sertaneja Paula Mattos, mas a animação deu lugar à tensão nos bastidores.

A quantidade limitada de bebidas gerou reclamações, e Carol Lekker criticou o consumo excessivo de alguns colegas. Nizam apoiou a modelo e ainda acusou os mais festeiros de não colaborarem nas tarefas da casa.

Primeiro beijo da temporada de A Fazenda 17 agita peões

O clima de romance ganhou força quando Duda Wendling e Matheus Martins se encontraram na casa da árvore e protagonizaram o primeiro beijo da temporada.

Apesar do envolvimento, a atriz pediu discrição para evitar comentários dos demais participantes. A cena movimentou o confinamento e abriu espaço para novos capítulos da relação.

Guerra de travesseiros termina em confusão em A Fazenda 17

A descontração da festa virou confusão quando Fernando Sampaio se irritou após perder seu travesseiro durante uma brincadeira.

O ator disparou ofensas contra os colegas, elevando ainda mais a tensão entre os confinados.

A Fazenda 17: Yoná vence a Prova de Fogo e garante poder do lampião

Na tarde desse domingo, 28, Yoná Sousa foi a grande vencedora da segunda Prova de Fogo da temporada.

Com o resultado, ela poderá transferir todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto na próxima roça.

Nizam, Will e Duda, que também lideraram equipes na prova, foram enviados automaticamente para a baia, ao lado de Tamires.

Briga generalizada com Walério e Duda em A Fazenda 17

No fim de semana, Walério Araújo e Duda Wendling protagonizaram uma intensa discussão. O estilista acusou a atriz de não cumprir tarefas e chegou a insinuar que ela teria “problemas psicológicos”.

A briga se estendeu para outros peões e movimentou as redes sociais.

A Fazenda 17: clima de flerte entre Dudu e Saory

Outro momento marcante da festa foi o clima de romance entre Dudu Camargo e Saory Cardoso.

Entre provocações e risadas, os dois dançaram juntos e trocaram elogios, levantando especulações sobre um possível casal no reality.

Dinâmica do “Ferra Peão” causa atrito em A Fazenda 17

Durante a atividade do “Ferra Peão”, Fernando voltou a criticar Tamires Assis, relembrando desentendimentos anteriores.

A discussão ganhou intensidade quando o ator jogou água no rosto da influenciadora, gerando grande repercussão.

Programação semanal de A Fazenda 17

Confira a programação do reality rural de cada dia da semana:

Segunda-feira: Prova de Fogo

Toda segunda-feira, a produção prepara um jogo diferente para a Prova de Fogo. O vencedor conquista o lampião com duas chamas: uma branca e outra laranja, chamado de Poder do Lampião.

  • O poder da chama laranja é decidido em votação pelo público
  • O da chama branca é revelado ao vivo durante a Formação da Roça, na terça-feira
    Participam da prova apenas os peões que não são fazendeiros e não estão na baia.
  • Os perdedores recebem uma punição coletiva, como corte de água quente, restrição de alimentos, idas obrigatórias para a baia ou outras limitações que podem gerar conflitos.

Terça-feira: Formação da Roça

Nas terças-feiras, acontece a votação para a Roça. O Fazendeiro da semana indica um peão diretamente para a berlinda. Em seguida, os demais votam entre si, e o mais votado também vai para a Roça.

Outras dinâmicas definem os demais indicados:

  • Poderes do Lampião: conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação
  • Resta Um: quando utilizado, o último peão a ser salvo vai direto para a Roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Na quarta-feira, os peões que estão na Roça disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa da berlinda e assume o posto de líder da semana.

O último colocado é indicado à votação de eliminação.

Quinta-feira: Eliminação

Na quinta, o público vota em quem deseja que continue no jogo, por meio do portal R7.

O participante que receber menos votos para ficar é eliminado e participa das entrevistas de pós eliminação.

Sexta-feira: Compacto da convivência e festa

Às sextas-feiras, vai ao ar um resumo com os principais acontecimentos da semana. À noite, é dia de festa na casa, e alguns flashes do evento são transmitidos ao vivo.

Sábado: festa e pós-festa

No sábado, o público acompanha todos os detalhes da festa realizada na noite anterior e como foi o clima do pós-festa dentro da casa.

As festas são temáticas e contam com atrações musicais escolhidas pela produção.

Domingo: compacto da convivência e Rancho do Fazendeiro

No domingo, é exibido mais um resumo da rotina dos peões, com foco em interações, brigas, divisão de tarefas e momentos marcantes.

Também são mostradas imagens do Rancho do Fazendeiro, espaço reservado onde o fazendeiro da semana leva convidados para descansar e planejar estratégias de jogo com mais privacidade.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 17: quem está no reality?

Na última quinta-feira, 25, a cantora Gabily se tornou a primeira eliminada de A Fazenda 17. Ela recebeu apenas 26,95% dos votos em disputa com Carolina Lekker e Fabiano Moraes, que seguem no jogo.

Saiba quem permanece no jogo:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

