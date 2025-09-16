Guilherme Boury em A Fazenda 17: saiba quem é o participante

Guilherme Boury em A Fazenda 17: conheça o ator e veja curiosidadesUm de seus papeis mais conhecidos é como Júnior, em Chiquititas; confira outros papéis e curiosidades de Guilherme Boury, participante de A Fazenda 17
Guilherme Boury é um dos 26 confirmados na Fazenda 17. O ator, de 41 anos de idade, tem mais de 20 anos de trabalho na televisão.
A edição do reality estreou nessa segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Os chamados peões ficarão confinados em Itapecerica da Serra, na fazenda, localizada em São Paulo. Adriane Galisteu segue sendo a apresentadora, no posto desde 2021.
Guilherme Boury em A Fazenda 17: carreira do ator
- Sua carreira começou em 2005, na novela “Prova de Amor”, da Record, mesma emissora da Fazenda;
- Ganhou o Prêmio Máster de “Ator Revelação” pela sua interpretação na novela “Amor e Intrigas”, pela Record, em 2007;
- Trabalhou em dois projetos da Globo: a novela “Fina Estampa”, em 2011, e na minissérie “Divã”, no mesmo ano;
- Sua performance de destaque foi como “Júnior”, em Chiquititas, em 2013, novela de sucesso do SBT, onde também trabalhou em "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça";
- Retornou à Record em novelas bíblicas. “A Rainha da Pérsia” é a mais recente, de 2024;
Guilherme Boury em A Fazenda 17: curiosidades do ator
- Boury se dedica às redes sociais atualmente: usa o Instagram e o TikTok para compartilhar receitas e, principalmente, conteúdos de lifestyle;
- Sua luta pessoal contra o cigarro é um dos seus principais conteúdos nas redes. O ator não fuma desde dezembro de 2023;
- Tem família com nome de peso na indústria artística: é primo do ator Fiuk e da atriz Cleo Pires, sobrinho do cantor Fábio Jr., filho da autora Margareth Boury e neto do diretor Reynaldo Boury;
- É casado há 10 anos com a designer e empresária Brena Lopes.
Transmissão do reality
No ar desde segunda-feira, 15, o reality será transmitido na Record de segunda a sexta, às 22h30, após a novela “Reis - O pecado”.
Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo.
O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. Exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.