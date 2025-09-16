Guilherme Boury em A Fazenda 17: saiba quem é o participante

Hoje, o ator Guilherme Boury, participante de A Fazenda 17, foca nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram/@guiboury

Guilherme Boury é um dos 26 confirmados na Fazenda 17. O ator, de 41 anos de idade, tem mais de 20 anos de trabalho na televisão. A edição do reality estreou nessa segunda-feira, 15, na TV Record. O elenco disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Diferente das outras edições, aos domingos, a Fazenda 17 será transmitida às 16h. A mudança foi adotada para encaixar nos horários do Campeonato Brasileiro, enfrentando a audiência do “Domingão com Huck”, da Globo. O reality poderá ser acompanhado 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora. Além da transmissão na TV, conteúdos extras estarão disponíveis nas redes sociais e plataformas digitais pelo público; saiba quais são: