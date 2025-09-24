A Fazenda: após briga, defesa de Rayane ameaça processar Carol

Após briga nesta terça-feira, 23, defesa de Rayane diz que Carol tentou difamar a influenciadora em rede nacional / Crédito: Reprodução / Record

Nesta quarta-feira, 24, a defesa de Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, anunciou que irá acionar judicialmente Carol Lekker por difamação, após acusações feitas durante o reality A Fazenda 2025 (Record). A confusão entre as participantes ocorreu na noite desta terça-feira, 23, após a formação da primeira berlinda. Indicada pela Fazendeira da semana, Carol iniciou um bate-boca com Rayane no caminho de volta para a sede. O confronto se estendeu até a cozinha e envolveu acusações pessoais, ironias e provocações a famosos.