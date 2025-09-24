A Fazenda: após briga, defesa de Rayane ameaça processar Carol

A Fazenda: após briga, defesa de Rayane ameaça processar CarolDepois de briga nesta terça-feira, 23, defesa de Rayane diz que Carol tentou difamar a influenciadora em rede nacional
Nesta quarta-feira, 24, a defesa de Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, anunciou que irá acionar judicialmente Carol Lekker por difamação, após acusações feitas durante o reality A Fazenda 2025 (Record).
A confusão entre as participantes ocorreu na noite desta terça-feira, 23, após a formação da primeira berlinda. Indicada pela Fazendeira da semana, Carol iniciou um bate-boca com Rayane no caminho de volta para a sede. O confronto se estendeu até a cozinha e envolveu acusações pessoais, ironias e provocações a famosos.
Na ocasião, Carol Lekker afirmou que Rayane só era conhecida por ser "namorada do Belo", depois de ter acusado a influenciadora de possuir antecedentes criminais.
"Você falou que eu era suja, mas quem tem passagem na polícia aqui é você, queridinha. Tira o 'nada consta', o meu e o seu, e compara", disparou Carol.
Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Rayane afirmou que as afirmações de Carol são inverídicas e que fariam parte de uma tentativa de eliminar a participante do programa.
"Informamos que será movida ação judicial contra Carol Lekker, em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional. Ficou claro que Carol aguardou o último dia de sua permanência no programa, já prevista por ser infiltrada, para provocar Rayane Figliuzzi de todas as formas, incentivando um embate físico e tentando induzi-la a perder o controle e ser eliminada do reality", diz a equipe jurídica.
Rayane de 'A Fazenda 17' já foi presa? Entenda a acusação
Ainda em nota, a equipe de Rayane desmistificou boatos sobre uma possível prisão no passado da fazendeira. No comunicado, a equipe confirma que a influenciadora foi conduzida a uma delegacia para prestar depoimento, mas nega que ela tenha sido presa, informação reportada por diversos veículos na imprensa.
"Por esse motivo, ela não pode ser considerada culpada por estelionato ou por qualquer outro delito", pontuou a advogada. "Rayane nunca foi presa. Ela apenas foi detida para prestar depoimento e liberada em seguida", reforçou.