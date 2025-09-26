A Fazenda 17: quem saiu hoje (25/09)? Veja 1º eliminado da roça

Gabily é a primeira eliminada de A Fazenda 17; veja como foi / Crédito: Reprodução/RecordTV

A primeira eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nesta quinta-feira, 25. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record. Com a menor porcentagem dos votos, Gabily foi a primeira eliminada com 26,95% dos votos. Escaparam da eliminação Carol Lekker e Fabiano Moares.