A Fazenda 17: quem saiu hoje (25/09)? Veja 1º eliminado da roça

Quem saiu de A Fazenda 17 hoje (25/09)? Veja 1º eliminado da roça

O primeiro eliminado da 17ª edição do reality rural da Record TV se despediu do público oficialmente nesta quinta-feira, 25; saiba quem foi
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
A primeira eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nesta quinta-feira, 25. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record.

Com a menor porcentagem dos votos, Gabily foi a primeira eliminada com 26,95% dos votos. Escaparam da eliminação Carol Lekker e Fabiano Moares.

A Fazenda 17: Gabily é a primeira eliminada

O público ficou livre para votar entre os três indicados à eliminação e decidir quem quer que fique no jogo. A votação foi aberta no portal R7 logo após a formação da roça e seguiu até a noite da eliminação, nesta quinta-feira, 25.

A Fazenda 17: como foi a formação da Roça?

A primeira berlinda da 17ª edição de A Fazenda 17 foi formada oficialmente na quarta-feira, 24. Veja como foi a votação:

  • Na segunda-feira, 22, Martina Sanzi venceu a primeira Prova de Fogo da temporada. Ela entregou o poder da Chama Laranja para Gabily, que vetou três dos quatro peões imunes de votarem: Will Guimarães, Walério Araújo e Luiz Mesquita.
  • Já o poder da Chama Branca, de Martina, duplicou os votos recebidos por Fabiano Moraes, tornando-o o mais votado da casa e garantindo sua vaga na berlinda.
  • Como Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker direto para a Roça, justificando que a Miss Bumbum “quer aparecer o tempo todo”.
  • No Resta Um, Gabily sobrou e ocupou o quarto banco da Roça, com direito de vetar um adversário da Prova do Fazendeiro. Ela optou por tirar Carol Lekker da disputa.
  • Na prova realizada na quarta, 24, Dudu Camargo venceu e se tornou o novo Fazendeiro.

Assim, a primeira Roça de A Fazenda 17 foi formada por:

Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante

  • Gabily nasceu em São João de Meriti, Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1995.
  • Filha de mãe missionária evangélica, ela começou a cantar ainda na infância em igreja, mantendo parte de sua religiosidade mesmo após ingressar no universo do funk/pop.
  • Antes de se dedicar integralmente à música, trabalhou em um banco entre os 16 e 21 anos, e estudou Gestão Financeira por alguns semestres na Unigranrio.

Gabily em A Fazenda 17: trajetória musical 

  • Um de seus maiores hits musicais é "Chapadinha na Gaveta" de 2022, em parceria com a influenciadora Vanessa Lopes.
  • Seu primeiro single, “Não Enrola”, foi lançado em 2015. Pouco depois vieram músicas como “Não Vou Desistir”.
  • Em 2016, assinou com a Universal Music Brasil e lançou o EP Deixa Rolar.
  • Fez sucesso com a parceria “Você Gosta Assim”, ao lado de Ludmilla em 2017. Essa música ajudou a alçar seu nome nacionalmente.

Gabily em A Fazenda 17: polêmicas, relacionamentos e fama

  • Um dos momentos mais comentados de sua vida pública foi o romance com Neymar, em 2018, que ganhou repercussão nas redes e na mídia.
  • Houve também rompimento de amizade com Anitta, após Gabily acusar a cantora de plágio, citando semelhanças com algo que ela teria mostrado anteriormente.
  • Teve envolvimento em rumores com MC Poze do Rodo, cujo relacionamento chamou atenção do público.
  • É amiga próxima da atual esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi, e rebateu críticas em suas redes sociais sobre o assunto: "vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje".

Quem continua em A Fazenda 17? Veja o Top 23

Com a saída de Gabily, agora restam 23 na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Veja quem segue no reality:

A Fazenda 17: onde assistir ao programa

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

