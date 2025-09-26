A Fazenda 17: quem saiu hoje (25/09)? Veja 1º eliminado da roça

Quem saiu de A Fazenda 17 hoje (25/09)? Veja 1º eliminado da roçaO primeiro eliminado da 17ª edição do reality rural da Record TV se despediu do público oficialmente nesta quinta-feira, 25; saiba quem foi
A primeira eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nesta quinta-feira, 25. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record.
Com a menor porcentagem dos votos, Gabily foi a primeira eliminada com 26,95% dos votos. Escaparam da eliminação Carol Lekker e Fabiano Moares.
A Fazenda 17: Gabily é a primeira eliminada
O público ficou livre para votar entre os três indicados à eliminação e decidir quem quer que fique no jogo. A votação foi aberta no portal R7 logo após a formação da roça e seguiu até a noite da eliminação, nesta quinta-feira, 25.
A Fazenda 17: como foi a formação da Roça?
A primeira berlinda da 17ª edição de A Fazenda 17 foi formada oficialmente na quarta-feira, 24. Veja como foi a votação:
- Na segunda-feira, 22, Martina Sanzi venceu a primeira Prova de Fogo da temporada. Ela entregou o poder da Chama Laranja para Gabily, que vetou três dos quatro peões imunes de votarem: Will Guimarães, Walério Araújo e Luiz Mesquita.
- Já o poder da Chama Branca, de Martina, duplicou os votos recebidos por Fabiano Moraes, tornando-o o mais votado da casa e garantindo sua vaga na berlinda.
- Como Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker direto para a Roça, justificando que a Miss Bumbum “quer aparecer o tempo todo”.
- Na sequência, Fabiano puxou Dudu Camargo da Baia.
- No Resta Um, Gabily sobrou e ocupou o quarto banco da Roça, com direito de vetar um adversário da Prova do Fazendeiro. Ela optou por tirar Carol Lekker da disputa.
- Na prova realizada na quarta, 24, Dudu Camargo venceu e se tornou o novo Fazendeiro.
Assim, a primeira Roça de A Fazenda 17 foi formada por:
Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante
- Gabily nasceu em São João de Meriti, Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1995.
- Filha de mãe missionária evangélica, ela começou a cantar ainda na infância em igreja, mantendo parte de sua religiosidade mesmo após ingressar no universo do funk/pop.
- Antes de se dedicar integralmente à música, trabalhou em um banco entre os 16 e 21 anos, e estudou Gestão Financeira por alguns semestres na Unigranrio.
Gabily em A Fazenda 17: trajetória musical
- Um de seus maiores hits musicais é "Chapadinha na Gaveta" de 2022, em parceria com a influenciadora Vanessa Lopes.
- Seu primeiro single, “Não Enrola”, foi lançado em 2015. Pouco depois vieram músicas como “Não Vou Desistir”.
- Em 2016, assinou com a Universal Music Brasil e lançou o EP Deixa Rolar.
- Fez sucesso com a parceria “Você Gosta Assim”, ao lado de Ludmilla em 2017. Essa música ajudou a alçar seu nome nacionalmente.
Gabily em A Fazenda 17: polêmicas, relacionamentos e fama
- Um dos momentos mais comentados de sua vida pública foi o romance com Neymar, em 2018, que ganhou repercussão nas redes e na mídia.
- Houve também rompimento de amizade com Anitta, após Gabily acusar a cantora de plágio, citando semelhanças com algo que ela teria mostrado anteriormente.
- Teve envolvimento em rumores com MC Poze do Rodo, cujo relacionamento chamou atenção do público.
- É amiga próxima da atual esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi, e rebateu críticas em suas redes sociais sobre o assunto: "vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje".
Quem continua em A Fazenda 17? Veja o Top 23
Com a saída de Carol Lekker, agora restam 23 na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Veja quem segue no reality:
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao programa
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.