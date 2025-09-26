Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após Gabily sair

Após saída de Gabily, quem assume a liderança como favorito da 17ª edição de A Fazenda? / Crédito: Reprodução / Instagram

Gabily foi a primeira eliminada da 17ª edição de A Fazenda 17, na noite dessa quinta-feira, 25. Com sua saída, 23 participantes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Mas afinal, quem assume a liderança como favorito do programa? Uma enquete realizada pelo portal Uol revela as preferências do público em relação ao possível vencedor da edição. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.