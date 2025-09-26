Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após Gabily sair

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após Gabily sairParticipante lidera com mais de 55% dos votos em enquete não oficial; nova temporada estreou com elenco diverso e dinâmicas inéditas
Gabily foi a primeira eliminada da 17ª edição de A Fazenda 17, na noite dessa quinta-feira, 25. Com sua saída, 23 participantes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Mas afinal, quem assume a liderança como favorito do programa?
Uma enquete realizada pelo portal Uol revela as preferências do público em relação ao possível vencedor da edição. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.
A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (26/09)
Wallas Arrais, cantor cearense de 32 anos, conhecido pelo forró eletrônico e pelas polêmicas em sua vida pessoal, lidera com 55,12% dos votos e ampla vantagem. Em sequência estão os fazendeiros Dudu Camargo (34,63%) e Gaby Spanic (2,93%).
Com diversos sucessos musicais já lançados, Wallas se destaca como um dos favoritos do reality rural. Agora, resta saber se conseguirá lidar com a pressão do jogo, os conflitos da convivência e os desafios das provas que a Record promete impor.
Confira os colocados na pesquisa
- Wallas Arrais – 55,12%
- Dudu Camargo – 34,63%
- Gaby Spanic – 2,93%
- Duda Wendling – 1,46%
- Michelle Barros – 1,46%
- Carol Lekker – 0,98%
- Ray Fligliuzzi – 0,98%
- Tamires Assis – 0,98%
- Luiz Mesquita – 0,49%
- Maria Caporusso – 0,49%
- Walério Araújo – 0,49%
- Creo Kellab – 0%
- Fabiano Moraes – 0%
- Fernando Sampaio – 0%
- Guilherme Boury – 0%
- Kathy Maravilha – 0%
- Martina Sanzi – 0%
- Nizam – 0%
- Renata Muller – 0%
- Saory Cardoso – 0%
- Shia Phoenix – 0%
- Toninho Tornado – 0%
- Will Guimarães – 0%
- Yoná Sousa – 0%
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa
O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.