Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após Gabily sair

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após Gabily sair

Participante lidera com mais de 55% dos votos em enquete não oficial; nova temporada estreou com elenco diverso e dinâmicas inéditas
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Gabily foi a primeira eliminada da 17ª edição de A Fazenda 17, na noite dessa quinta-feira, 25. Com sua saída, 23 participantes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Mas afinal, quem assume a liderança como favorito do programa?

Uma enquete realizada pelo portal Uol revela as preferências do público em relação ao possível vencedor da edição. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.

Leia mais

A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (26/09)

Wallas Arrais, cantor cearense de 32 anos, conhecido pelo forró eletrônico e pelas polêmicas em sua vida pessoal, lidera com 55,12% dos votos e ampla vantagem.  Em sequência estão os fazendeiros Dudu Camargo (34,63%) e Gaby Spanic (2,93%).

Com diversos sucessos musicais já lançados, Wallas se destaca como um dos favoritos do reality rural. Agora, resta saber se conseguirá lidar com a pressão do jogo, os conflitos da convivência e os desafios das provas que a Record promete impor.

Confira os colocados na pesquisa

  1. Wallas Arrais – 55,12%
  2. Dudu Camargo – 34,63%
  3. Gaby Spanic – 2,93%
  4. Duda Wendling – 1,46%
  5. Michelle Barros – 1,46%
  6. Carol Lekker – 0,98%
  7. Ray Fligliuzzi – 0,98%
  8. Tamires Assis – 0,98%
  9. Luiz Mesquita – 0,49%
  10. Maria Caporusso – 0,49%
  11. Walério Araújo – 0,49%
  12. Creo Kellab – 0%
  13. Fabiano Moraes – 0%
  14. Fernando Sampaio – 0%
  15. Guilherme Boury – 0%
  16. Kathy Maravilha – 0%
  17. Martina Sanzi – 0%
  18. Nizam – 0%
  19. Renata Muller – 0%
  20. Saory Cardoso – 0%
  21. Shia Phoenix – 0%
  22. Toninho Tornado – 0%
  23. Will Guimarães – 0%
  24. Yoná Sousa – 0%

Leia mais

A Fazenda 17: quem são os participantes?

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa

O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar