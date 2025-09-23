Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem é o mais odiado do elenco

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o mais odiado do elenco? Descubra

Reality rural chega à primeira formação da Roça e peões com baixa torcida já enfrentam risco de eliminação. Saiba porcentagens da enquete Uol
A Fazenda 17 segue agitando as noites da Record com provas, alianças e muitas polêmicas que repercutem diariamente nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 23 de setembro, os participantes encaram a primeira formação da Roça — um momento decisivo para o rumo do jogo.

Enquanto alguns nomes já despontam como favoritos, outros enfrentam um cenário latente de rejeição popular.

Quem lidera a rejeição na enquete Uol da 17ª edição de A Fazenda 

De acordo com resultado parcial da enquete Uol, com mais de 18 mil votos, o peão menos querido do público até agora é Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube.

Ele soma apenas 0,06% da preferência dos internautas e pode ser o primeiro alvo do público caso não se destaque nas dinâmicas do jogo.

Logo acima dele estão Renata Muller (0,08%), Maria Caporusso (0,09%) e Gabily (0,10%), todas com índices muito baixos de aprovação.

Na mesma faixa de rejeição aparecem Fernando Sampaio (0,10%) e Creo Kellab (0,10%).

A Fazenda 17: outros peões em situação delicada

Ainda com desempenho preocupante estão Walério Araújo (0,13%), Nizam Hayek (0,19%) e Shia Phoenix (0,23%).

Esses nomes, mesmo com trajetória inicial no programa, não conseguiram atrair a simpatia do público até o momento.

Com menos de 0,5% da torcida, também figuram Saory Cardoso (0,38%), Tamires Assis (0,46%) e Guilherme Boury (0,47%). Se algum deles cair na Roça ao lado de favoritos, pode ser eliminado sem grandes dificuldades.

Favoritos se distanciam dos rejeitados em A Fazenda 17

Enquanto a base dos rejeitados luta para conquistar o público, os favoritos aparecem com índices muito mais expressivos.

Gabi Spanic lidera com 21,12% da torcida, seguida por Dudu Camargo (20,24%) e Michelle Barros (17,67%). O contraste evidencia a dificuldade que os menos queridos terão de se manter no jogo.

A Fazenda 17: enquete não é voto oficial

Vale lembrar que enquetes como esta não têm caráter oficial nem científico. Elas apenas indicam tendências de parte dos telespectadores.

A votação válida para definir o futuro dos peões acontece exclusivamente no portal R7, site oficial da Record.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir

O reality rural começa às 22h30 de segunda a sábado e, aos domingos, é exibido a partir das 23h, após o Domingo Espetacular.

A Fazenda 17 também está disponível no streaming Record Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.

Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.

