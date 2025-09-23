Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem é o mais odiado do elenco

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o mais odiado do elenco? DescubraReality rural chega à primeira formação da Roça e peões com baixa torcida já enfrentam risco de eliminação. Saiba porcentagens da enquete Uol
A Fazenda 17 segue agitando as noites da Record com provas, alianças e muitas polêmicas que repercutem diariamente nas redes sociais.
Nesta terça-feira, 23 de setembro, os participantes encaram a primeira formação da Roça — um momento decisivo para o rumo do jogo.
Enquanto alguns nomes já despontam como favoritos, outros enfrentam um cenário latente de rejeição popular.
Quem lidera a rejeição na enquete Uol da 17ª edição de A Fazenda
De acordo com resultado parcial da enquete Uol, com mais de 18 mil votos, o peão menos querido do público até agora é Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube.
Ele soma apenas 0,06% da preferência dos internautas e pode ser o primeiro alvo do público caso não se destaque nas dinâmicas do jogo.
Logo acima dele estão Renata Muller (0,08%), Maria Caporusso (0,09%) e Gabily (0,10%), todas com índices muito baixos de aprovação.
Na mesma faixa de rejeição aparecem Fernando Sampaio (0,10%) e Creo Kellab (0,10%).
A Fazenda 17: outros peões em situação delicada
Ainda com desempenho preocupante estão Walério Araújo (0,13%), Nizam Hayek (0,19%) e Shia Phoenix (0,23%).
Esses nomes, mesmo com trajetória inicial no programa, não conseguiram atrair a simpatia do público até o momento.
Com menos de 0,5% da torcida, também figuram Saory Cardoso (0,38%), Tamires Assis (0,46%) e Guilherme Boury (0,47%). Se algum deles cair na Roça ao lado de favoritos, pode ser eliminado sem grandes dificuldades.
Favoritos se distanciam dos rejeitados em A Fazenda 17
Enquanto a base dos rejeitados luta para conquistar o público, os favoritos aparecem com índices muito mais expressivos.
Gabi Spanic lidera com 21,12% da torcida, seguida por Dudu Camargo (20,24%) e Michelle Barros (17,67%). O contraste evidencia a dificuldade que os menos queridos terão de se manter no jogo.
A Fazenda 17: enquete não é voto oficial
Vale lembrar que enquetes como esta não têm caráter oficial nem científico. Elas apenas indicam tendências de parte dos telespectadores.
A votação válida para definir o futuro dos peões acontece exclusivamente no portal R7, site oficial da Record.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
O reality rural começa às 22h30 de segunda a sábado e, aos domingos, é exibido a partir das 23h, após o Domingo Espetacular.
A Fazenda 17 também está disponível no streaming Record Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.