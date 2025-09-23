Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem é o mais odiado do elenco

Com 24 participantes oficiais e dois infiltrados, o jogo continua em fase inicial, mas alguns nomes já aparecem como fortes candidatos à rejeição / Crédito: Reprodução/Instagram

A Fazenda 17 segue agitando as noites da Record com provas, alianças e muitas polêmicas que repercutem diariamente nas redes sociais. Nesta terça-feira, 23 de setembro, os participantes encaram a primeira formação da Roça — um momento decisivo para o rumo do jogo.

Enquanto alguns nomes já despontam como favoritos, outros enfrentam um cenário latente de rejeição popular. Quem lidera a rejeição na enquete Uol da 17ª edição de A Fazenda De acordo com resultado parcial da enquete Uol, com mais de 18 mil votos, o peão menos querido do público até agora é Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube. Ele soma apenas 0,06% da preferência dos internautas e pode ser o primeiro alvo do público caso não se destaque nas dinâmicas do jogo. Logo acima dele estão Renata Muller (0,08%), Maria Caporusso (0,09%) e Gabily (0,10%), todas com índices muito baixos de aprovação.

Na mesma faixa de rejeição aparecem Fernando Sampaio (0,10%) e Creo Kellab (0,10%). A Fazenda 17: outros peões em situação delicada Ainda com desempenho preocupante estão Walério Araújo (0,13%), Nizam Hayek (0,19%) e Shia Phoenix (0,23%). Esses nomes, mesmo com trajetória inicial no programa, não conseguiram atrair a simpatia do público até o momento.

Com menos de 0,5% da torcida, também figuram Saory Cardoso (0,38%), Tamires Assis (0,46%) e Guilherme Boury (0,47%). Se algum deles cair na Roça ao lado de favoritos, pode ser eliminado sem grandes dificuldades. Favoritos se distanciam dos rejeitados em A Fazenda 17 Enquanto a base dos rejeitados luta para conquistar o público, os favoritos aparecem com índices muito mais expressivos. Gabi Spanic lidera com 21,12% da torcida, seguida por Dudu Camargo (20,24%) e Michelle Barros (17,67%). O contraste evidencia a dificuldade que os menos queridos terão de se manter no jogo.