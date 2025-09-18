Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: veja quem é e polêmicas com ex

A Fazenda 17: conheça Rayane Figliuzzi, marcada por polêmicas com exEmpresária e influenciadora de 27 anos entra no programa com polêmicas envolvendo ex-marido, acusações na Justiça e romance com o cantor Belo
A Fazenda 17 começou e o público já pode conhecer os participantes que disputarão o prêmio milionário. Rayane Figliuzzi foi confirmada como participante da 17ª edição doreality rural da Record.
Apesar da entrada em um dos programas mais populares da TV, Rayane já chega cercada de polêmicas, desde acusações na Justiça até brigas públicas com o ex-marido.
A seguir, O POVO conta mais sobre Rayane Figliuzzi.
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: quem é a participante
- Carioca, Rayane tem 27 anos e é dona de uma marca de moda praia, de um centro de estética e de uma empresa de bronzeamento artificial.
- Além dos negócios, também trabalha como influenciadora digital, acumulando mais de 400 mil seguidores nas redes sociais.
- O nome de Rayane ganhou maior destaque na mídia em 2023, após assumir o namoro com Belo, logo depois da separação do cantor com Gracyanne Barbosa, com quem ele foi casado por 16 anos.
- O casal divide atualmente um pet no Rio de Janeiro.
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: histórico de relacionamentos
- Antes de assumir o namoro com Belo, Rayane já havia se envolvido com outros nomes conhecidos.
- Em 2020, foi apontada como affair do rapper americano Tyga, durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.
- No mesmo período, também teve o nome associado ao cantor Saulo Poncio.
- A relação entre Rayane e Belo continua sendo tema de especulação. O casal teria feito um acordo antes dela entrar no reality: Belo não comentaria publicamente o namoro enquanto ela estivesse confinada.
- Mesmo assim, rumores de crise persistem. Pessoas próximas ao cantor garantem que ele se apresenta como solteiro.
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: acusações à Figliuzzi
- O passado da empresária inclui envolvimento em um processo judicial por estelionato.
- Em 2021, Rayane foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por suposta participação em uma quadrilha que aplicava o “golpe do motoboy”.
- Em 2022, chegou a ser presa sob acusação de integrar o esquema. No entanto, sua defesa afirma que não há provas contra ela e que o processo segue paralisado.
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: polêmicas com o ex-marido
- A participante também acumula uma série de brigas públicas com o ex-marido, Alexandre Navarro Junior, pai de seu filho.
- Rayane chegou a expor vídeos em que aparece sendo agredida, além de relatar violência doméstica durante e após a gravidez. Ela conseguiu medida protetiva contra o ex.
- Do outro lado, Navarro a acusa de negligência com o filho Zion, afirmando que ela o teria abandonado quando ainda bebê. Ele também já fez insinuações de que Rayane “vive de fachada”.
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: rivalidade com Gracyanne Barbosa
- A presença de Rayane nas redes sociais frequentemente é comparada à da ex-BBB Gracyanne Barbosa, ex-mulher de Belo.
- A situação se intensificou após rumores de que Gracyanne teria deixado aberta a possibilidade de reconciliação com o cantor.
- Em resposta a comentários de internautas, Rayane chegou a chamar a ex-dançarina de “hipócrita” em meio às discussões sobre os valores do divórcio.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.
Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.
A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos
Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.
A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.
