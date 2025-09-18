Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17: veja quem é e polêmicas com ex

Namorada de Belo, Rayane entra em A Fazenda 17 cercada de polêmicas. / Crédito: Reprodução/Instagram @rayfigliuzzi

A Fazenda 17 começou e o público já pode conhecer os participantes que disputarão o prêmio milionário. Rayane Figliuzzi foi confirmada como participante da 17ª edição doreality rural da Record. Apesar da entrada em um dos programas mais populares da TV, Rayane já chega cercada de polêmicas, desde acusações na Justiça até brigas públicas com o ex-marido.

