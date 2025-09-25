Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje, 25? Veja votação parcial

Enquete Uol A Fazenda 17 aponta disputa acirrada; veja quem sai hoje, 25Votação está acirrada na enquete Uol: diferença de menos de 1% separa os peões que devem continuar no jogo de quem pode ser eliminado nesta quinta, 25
A primeira eliminação de A Fazenda 17 ocorre na noite de hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09). Confira abaixo a última parcial da votação da enquete Uol e veja quem fica e quem sai do reality rural da TV Record.
Na roça estão: Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.
Leia mais
A Fazenda 17: última votação parcial da enquete Uol hoje (25/09)
Leia mais
Segundo a enquete Uol, Gabily aparece na frente com 34,74% dos votos, seguida de perto por Fabiano Moraes, que soma 34,58%. Já Carol Lekker tem 30,69% e aparece como a mais ameaçada de deixar o reality.
- Gabily – 34,74% (a mais votada para ficar)
- Fabiano Moraes – 34,58% (também entre os favoritos)
- Carol Lekker – 30,69% (menos votada e pode sair hoje)
Carol Lekker foi indicada direto para a roça pela Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi. Gabily sobrou no Resta Um e Fabiano Moraes foi o mais votado da casa. O público ainda pode escolher oficialmente o peão que quer salvar da roça pelo site oficial R7.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa
O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.