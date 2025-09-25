Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje, 25? Veja votação parcial

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Votação está acirrada na enquete Uol: diferença de menos de 1% separa os peões que devem continuar no jogo de quem pode ser eliminado nesta quinta, 25
A primeira eliminação de A Fazenda 17 ocorre na noite de hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09). Confira abaixo a última parcial da votação da enquete Uol e veja quem fica e quem sai do reality rural da TV Record.

Na roça estão: Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.

A Fazenda 17: última votação parcial da enquete Uol hoje (25/09)

Segundo a enquete Uol, Gabily aparece na frente com 34,74% dos votos, seguida de perto por Fabiano Moraes, que soma 34,58%. Já Carol Lekker tem 30,69% e aparece como a mais ameaçada de deixar o reality.

  • Gabily – 34,74% (a mais votada para ficar)
  • Fabiano Moraes – 34,58% (também entre os favoritos)
  • Carol Lekker – 30,69% (menos votada e pode sair hoje)

Carol Lekker foi indicada direto para a roça pela Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi. Gabily sobrou no Resta Um e Fabiano Moraes foi o mais votado da casa. O público ainda pode escolher oficialmente o peão que quer salvar da roça pelo site oficial R7.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa

O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

