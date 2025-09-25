Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje, 25? Veja votação parcial

Enquete Uol A Fazenda 17: confira quem sai hoje (25/09) / Crédito: Montagem ChatGPT com fotos de divulgação da Record

A primeira eliminação de A Fazenda 17 ocorre na noite de hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09). Confira abaixo a última parcial da votação da enquete Uol e veja quem fica e quem sai do reality rural da TV Record. Na roça estão: Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.