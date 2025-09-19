Renata Müller em A Fazenda 17: quem é a polêmica participante

Influenciadora digital, mâe solo e peoa de A Fazenda 17. Conheça Renata Müller, seu ex-casamento com Victor Pecoraro e outras polêmicas

Renata Muller, influenciadora digital e ex-esposa do ator Victor Pecoraro, é uma das participantes confirmadas de A Fazenda 17. Com 41 anos de idade, ela chega ao reality da Record cercada de polêmicas e promete movimentar a disputa com seu jeito direto e histórico de conflitos.

Com um passado marcado por controvérsias e uma presença já forte nas redes sociais, Renata Muller entra no confinamento como uma das figuras mais aguardadas da temporada.