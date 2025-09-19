Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renata Müller em A Fazenda 17: quem é a polêmica participante

A Fazenda 17: conheça Renata Müller, participante cercada de polêmicas

Influenciadora digital, mâe solo e peoa de A Fazenda 17. Conheça Renata Müller, seu ex-casamento com Victor Pecoraro e outras polêmicas
Tipo Notícia

Renata Muller, influenciadora digital e ex-esposa do ator Victor Pecoraro, é uma das participantes confirmadas de A Fazenda 17. Com 41 anos de idade, ela chega ao reality da Record cercada de polêmicas e promete movimentar a disputa com seu jeito direto e histórico de conflitos.

Com um passado marcado por controvérsias e uma presença já forte nas redes sociais, Renata Muller entra no confinamento como uma das figuras mais aguardadas da temporada.

 

A Fazenda 17: quem é Renata Muller

  • Natural de Belo Horizonte, a influenciadora tem 41 anos.
  • Produz conteúdo para as redes sociais sobre maternidade, gastronomia e rotina com as filhas Sophia, de 15 anos, e Rebekah, de 9 anos.
  • Acumula mais de 200 mil seguidores e atualmente mora no Rio de Janeiro
  • Foi casada com o ator Victor Pecoraro entre 2012 e 2021, porém tiveram uma separação conturbada envolvendo traição.

Renata Müller em A Fazenda 17: polêmicas e repercussão

  • Acusou o ex-marido de traição com Rayanne Morais, Miss Brasil 2009.
  • Disse que descobriu o caso durante viagens de trabalho de Victor e por fotos consideradas comprometedoras.
  • O assunto voltou à tona quando Victor e Rayanne participaram do reality Power Couple Brasil.
  • Renata admitiu em suas redes sociais que Pecoraro tentava justificar suas atitudes falando que o casamento entre os dois nunca havia dado certo.
  • Müller tem zero contato com o ex-parceiro e afirma ser uma mãe leoa para que as filhas não passem pelo o mesmo que ela.

Renata Müller em A Fazenda 17: possíveis conflitos no confinamento

  • Afirmou poder ter atritos com Fernando Sampaio, também participante da edição.
  • Ela declarou que não quis cumprimentar Fernando na estreia, mesmo ele tendo sido próximo da família no passado.
  • Relatou que Fernando frequentava sua casa enquanto era casada com Victor Pecoraro e que tinham convivência próxima, inclusive em momentos de igreja.
  • A peoa disse que sua maior dificuldade no programa será a saudade de suas filhas.
  • Müller quer que as pessoas vejam sua autenticidade e jeito real de ser, além das polêmicas.

 

A Fazenda 17: quem são os participantes?

A Fazenda 17: onde assistir

A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.

Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.

