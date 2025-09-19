Renata Müller em A Fazenda 17: quem é a polêmica participante

A Fazenda 17: conheça Renata Müller, participante cercada de polêmicasInfluenciadora digital, mâe solo e peoa de A Fazenda 17. Conheça Renata Müller, seu ex-casamento com Victor Pecoraro e outras polêmicas
Renata Muller, influenciadora digital e ex-esposa do ator Victor Pecoraro, é uma das participantes confirmadas de A Fazenda 17. Com 41 anos de idade, ela chega ao reality da Record cercada de polêmicas e promete movimentar a disputa com seu jeito direto e histórico de conflitos.
Com um passado marcado por controvérsias e uma presença já forte nas redes sociais, Renata Muller entra no confinamento como uma das figuras mais aguardadas da temporada.
A Fazenda 17: quem é Renata Muller
- Natural de Belo Horizonte, a influenciadora tem 41 anos.
- Produz conteúdo para as redes sociais sobre maternidade, gastronomia e rotina com as filhas Sophia, de 15 anos, e Rebekah, de 9 anos.
- Acumula mais de 200 mil seguidores e atualmente mora no Rio de Janeiro
- Foi casada com o ator Victor Pecoraro entre 2012 e 2021, porém tiveram uma separação conturbada envolvendo traição.
Renata Müller em A Fazenda 17: polêmicas e repercussão
- Acusou o ex-marido de traição com Rayanne Morais, Miss Brasil 2009.
- Disse que descobriu o caso durante viagens de trabalho de Victor e por fotos consideradas comprometedoras.
- O assunto voltou à tona quando Victor e Rayanne participaram do reality Power Couple Brasil.
- Renata admitiu em suas redes sociais que Pecoraro tentava justificar suas atitudes falando que o casamento entre os dois nunca havia dado certo.
- Müller tem zero contato com o ex-parceiro e afirma ser uma mãe leoa para que as filhas não passem pelo o mesmo que ela.
Renata Müller em A Fazenda 17: possíveis conflitos no confinamento
- Afirmou poder ter atritos com Fernando Sampaio, também participante da edição.
- Ela declarou que não quis cumprimentar Fernando na estreia, mesmo ele tendo sido próximo da família no passado.
- Relatou que Fernando frequentava sua casa enquanto era casada com Victor Pecoraro e que tinham convivência próxima, inclusive em momentos de igreja.
- A peoa disse que sua maior dificuldade no programa será a saudade de suas filhas.
- Müller quer que as pessoas vejam sua autenticidade e jeito real de ser, além das polêmicas.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.