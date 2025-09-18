Gabriela Spanic em A Fazenda 17: veja quem é e curiosidades

Gaby Spanic, estrela de A Usurpadora, chega ao reality show rural da Record. Conheça a trajetória e as polêmicas da peoa

Gabriela Spanic, conhecida como Gaby, é uma das 26 participantes confirmadas em A Fazenda 17. A atriz de 51 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.

A seguir, saiba mais sobre Gaby, reconhecida na América Latina por interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela mexicana A Usurpadora, exibida em 1998.