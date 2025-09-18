Gabriela Spanic em A Fazenda 17: veja quem é e curiosidades

Gabriela Spanic em A Fazenda 17: conheça a atriz e saiba curiosidadesGaby Spanic, estrela de A Usurpadora, chega ao reality show rural da Record. Conheça a trajetória e as polêmicas da peoa
Gabriela Spanic, conhecida como Gaby, é uma das 26 participantes confirmadas em A Fazenda 17. A atriz de 51 anos disputa o prêmio de R$ 2 milhões do reality rural, que estreou em 15 de setembro, com Adriane Galisteu na apresentação.
A seguir, saiba mais sobre Gaby, reconhecida na América Latina por interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela mexicana A Usurpadora, exibida em 1998.
Gaby Spanic em A Fazenda 17: vida pessoal e carreira
- Gaby nasceu em Ortiz, na Venezuela, em 10 de dezembro de 1973
- Antes de ser conhecida nas novelas, foi Miss Venezuela de 1992. Além de atriz, Spanic é modelo, cantora, compositora, apresentadora, empresária e escritora
- A atriz também tem uma irmã gêmea na vida real, chamada Daniela Spanic. Em A Usurpadora, Daniela atuou como dublê quando as personagens Paola e Paulina apareciam juntas
- Além de A Usurpadora, Gaby fez sucesso nas novelas mexicanas A Dona (2010) e Se Nos Deixam (2021)
- Já foi casada com seu companheiro de cena Miguel de Léon, o Douglas Maldonado, de A Usurpadora
- Em 2021, participou da primeira edição do reality La Casa de Los Famosos, uma espécie de versão mexicana do Big Brother. Spanic foi a oitava eliminada
- Thiago Pasqualotto revelou no Melhor da Tarde que para Gaby recebeu o maior cachê da história do reality, no valor de 500 mil
Gaby Spanic em A Fazenda 17: polêmicas
- Neste ano, enquanto estava no Brasil, foi acusada por sua ex-empresária, Suelen Monteiro, de agressão física, difamação, perseguição virtual e não pagamento de comissões
- Em 2010, enquanto gravava A Dona (2010), Gaby sofreu uma tentativa de homicídio por envenenamento. Na época, ela fez um boletim de ocorrência acusando sua assistente pessoal de colocar as doses diárias de sulfato de amônio na comida. A funcionária chegou a ser presa, mas foi liberada por falta de provas
- Spanic acusou a produção do reality La Casa de Los Famosos de manipulação e denunciou o ator Pablo Montero por abuso sexual
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir ao vivo
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.