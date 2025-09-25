Enquete Roça A Fazenda 17: votação atualizada hoje, 25; quem sai

A primeira roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de quarta-feira, 24, e já movimenta os fãs do reality rural / Crédito: Reprodução/YouTube @AFazenda

A primeira roça de A Fazenda 17 será decidida nesta quinta-feira, 25 de setembro, e promete fortes emoções para os fãs do reality rural da Record. Três peões estão na berlinda: Carol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes. Um deles será o primeiro eliminado da temporada.

Como a primeira roça de A Fazenda 17 foi formada A formação da primeira roça ocorreu na noite de quarta-feira, 24. A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou diretamente Carol Lekker, que entrou na disputa pelo prêmio milionário após ter passado pela dinâmica dos infiltrados. Na votação da casa, Fabiano Moraes recebeu 16 votos e foi o segundo a ir para a berlinda. Como manda a regra, ele teve o direito de puxar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo. No entanto, na Prova do Fazendeiro realizada na sequência, Dudu venceu, garantiu o chapéu e escapou da eliminação.