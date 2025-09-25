Enquete Roça A Fazenda 17: votação atualizada hoje, 25; quem sai

A Fazenda 17: votação atualizada da 1ª roça hoje, 25; veja quem saiCarol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes disputam a primeira eliminação de A Fazenda 17. Saiba como está a votação atualizada nesta quinta, 25
A primeira roça de A Fazenda 17 será decidida nesta quinta-feira, 25 de setembro, e promete fortes emoções para os fãs do reality rural da Record.
Três peões estão na berlinda: Carol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes. Um deles será o primeiro eliminado da temporada.
A Fazenda 17: como está a enquete da roça
Segundo a enquete O POVO, atualizada às 7h30min desta quinta-feira, 25, Carol Lekker aparece com 37,66% das intenções de voto para ser a primeira eliminada.
Logo atrás, surge Gabily, com 33,77%. Fabiano Moraes aparece em último, somando 28,57%.
Vale lembrar que a votação oficial acontece no portal R7 e, diferentemente da enquete, é para decidir quem fica no jogo.
Como a primeira roça de A Fazenda 17 foi formada
A formação da primeira roça ocorreu na noite de quarta-feira, 24. A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou diretamente Carol Lekker, que entrou na disputa pelo prêmio milionário após ter passado pela dinâmica dos infiltrados.
Na votação da casa, Fabiano Moraes recebeu 16 votos e foi o segundo a ir para a berlinda. Como manda a regra, ele teve o direito de puxar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo.
No entanto, na Prova do Fazendeiro realizada na sequência, Dudu venceu, garantiu o chapéu e escapou da eliminação.
Com isso, Gabily sobrou no “resta um” e completou o trio da roça. Antes da disputa, a cantora vetou Carol da Prova do Fazendeiro, decisão que contribuiu para o cenário atual.
Leia mais
A Fazenda 17: o impacto dos poderes da chama
Nesta semana, os poderes da chama ficaram sob responsabilidade de Martina Sanzi. O poder laranja obrigou Gabily a escolher três imunes que não poderiam votar, e ela optou por Wallas, Mesquita e Valério.
Já o poder branco dobrou o peso dos votos em Fabiano, fator que aumentou ainda mais a quantidade de indicações que ele recebeu.
Mesmo com a divisão dos grupos, Fabiano acabou sendo o mais citado da noite, acumulando 16 votos no total. Entre os que votaram nele, estão Renata Müller, Michelle Barros, Shia Phoenix, Nizam Hayek e Gaby Spanic.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
O reality rural começa às 22h30min de segunda a sábado e, aos domingos, é exibido a partir das 23 horas, após o Domingo Espetacular.
A Fazenda 17 também está disponível no streaming Record Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.