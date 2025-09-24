Enquete A Fazenda 17: Carol, Fabiano ou Gabily? Quem sai na 1ª roça?Fabiano Moraes, Carol Lekker e Gabily estão na 1ª roça de A Fazenda; vote na enquete e escolha quem sai. Lembrando que a votação no R7 é para quem fica
A primeira roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de quarta-feira, 24, e já movimenta os fãs do reality rural.
Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily disputam quem será o primeiro eliminado da temporada.
Nesta quarta-feira, 24, três deles participaram da Prova do Fazendeiro — Carol foi vetada da disputa — e o vencedor garantiu a liderança da semana e se livrou da votação popular. Dudu Camargo se saiu vitorioso.
Enquete Roça A Fazenda 17: Carol, Fabiano ou Gabily? Quem sai?
A enquete não definirá o vencedor. Ela apenas evidencia a preferência do público em relação a quem deve ficar e escapar da eliminação. Lembrando que a votação no R7 é para quem fica
Enquete A Fazenda 17: como votar no portal R7?
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou Carol Lekker, que entrou na disputa pelo prêmio milionário por meio da dinâmica dos infiltrados.
Na sequência, os votos da casa colocaram Fabiano Moraes na berlinda, após receber 16 indicações.
Por ser o segundo roceiro, Fabiano puxou Dudu Camargo da baia. Já no resta um, Gabily acabou sobrando e completou a formação da roça. Para encerrar, a cantora vetou Carol da prova que aconteceu hoje, 24. Quem ganhou a prova foi Dudu Camargo.
Poderes da chama e votos
Martina Sanzi foi a responsável pelos poderes da chama desta semana. O poder laranja obrigou Gabily a escolher três participantes entre os imunes que não poderiam votar, e ela optou por Wallas, Mesquita e Valério. Já o poder branco dobrou o peso dos votos recebidos por Fabiano.
A votação da casa foi marcada por divisão de grupos, mas Fabiano acabou sendo o mais citado, recebendo votos de 16 peões.
Veja como votou cada um:
- Toninho Tornado votou em Duda Wendling;
- Gabily votou em Duda Wendling;
- Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;
- Renata Müller votou em Fabiano Moraes;
- Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;
- Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;
- Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;
- Carol Lekker votou em Maria Caporusso;
- Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;
- Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;
- Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;
- Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;
- Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;
- Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;
- Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;
- Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;
- Matheus Martins votou em Thamiris Assis;
- Duda Wendling votou Maria Caporusso;
- Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;
- Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;
- Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;
- Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.
O que vem por aí no reality de A Fazenda 17
A disputa pela liderança acontece nesta quarta-feira, 24. O vencedor escapa da roça e assume o comando do jogo.
Na quinta-feira, 25, ocorre a eliminação: o público vota em quem deseja que continue no programa, e o participante menos votado deixa o reality.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
O reality rural começa às 22h30min de segunda a sábado e, aos domingos, é exibido a partir das 23 horas, após o Domingo Espetacular.
A Fazenda 17 também está disponível no streaming Record Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.