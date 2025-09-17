Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante do reality

Entre os 26 participantes de A Fazenda 17, Gabily é uma das promessas da Record para agitar a roça. Conheça a trajetória musical e ex-affairs da peoa

Gabriela Batista, artisticamente conhecida como Gabily, é a nova peoa de A Fazenda 17, da Record. Aos 29 anos de idade, ela chega ao confinamento com um histórico cheio de polêmicas, sucessos musicais, mudanças de visual e declarações que já deram o que falar.

O reality rural brasileiro A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, na Record e levou 26 participantes para o confinamento. Entre músicos, DJs, modelos e apresentadores, a emissora apostou em nomes marcantes para um programa recheado de conteúdo.