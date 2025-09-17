Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante do reality

A Fazenda 17: conheça Gabily, participante do reality show

Entre os 26 participantes de A Fazenda 17, Gabily é uma das promessas da Record para agitar a roça. Conheça a trajetória musical e ex-affairs da peoa
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Gabriela Batista, artisticamente conhecida como Gabily, é a nova peoa de A Fazenda 17, da Record. Aos 29 anos de idade, ela chega ao confinamento com um histórico cheio de polêmicas, sucessos musicais, mudanças de visual e declarações que já deram o que falar.

O reality rural brasileiro A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, na Record e levou 26 participantes para o confinamento. Entre músicos, DJs, modelos e apresentadores, a emissora apostou em nomes marcantes para um programa recheado de conteúdo.

 

Leia mais

A cantora carioca Gabily é uma das peoas que prometem bagunçar a dinâmica da roça. A seguir, O POVO conta tudo sobre a vida da compositora.

Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante

  • Gabily nasceu em São João de Meriti, Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1995.
  • Filha de mãe missionária evangélica, ela começou a cantar ainda na infância em igreja, mantendo parte de sua religiosidade mesmo após ingressar no universo do funk/pop.
  • Antes de se dedicar integralmente à música, trabalhou em um banco entre os 16 e 21 anos, e estudou Gestão Financeira por alguns semestres na Unigranrio.

Gabily em A Fazenda 17: trajetória musical 

  • Um de seus maiores hits musicais é "Chapadinha na Gaveta" de 2022, em parceria com a influenciadora Vanessa Lopes.
  • Seu primeiro single, “Não Enrola”, foi lançado em 2015. Pouco depois vieram músicas como “Não Vou Desistir”.
  • Em 2016, assinou com a Universal Music Brasil e lançou o EP Deixa Rolar.
  • Fez sucesso com a parceria “Você Gosta Assim”, ao lado de Ludmilla em 2017. Essa música ajudou a alçar seu nome nacionalmente.

Gabily em A Fazenda 17: polêmicas, relacionamentos e fama

  • Um dos momentos mais comentados de sua vida pública foi o romance com Neymar, em 2018, que ganhou repercussão nas redes e na mídia.
  • Houve também rompimento de amizade com Anitta, após Gabily acusar a cantora de plágio, citando semelhanças com algo que ela teria mostrado anteriormente.
  • Teve envolvimento em rumores com MC Poze do Rodo, cujo relacionamento chamou atenção do público.
  • É amiga próxima da atual esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi, e rebateu críticas em suas redes sociais sobre o assunto: "vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje".
  • Gabily também é influenciadora e conhecida pelas suas dancinhas que viralizam nas redes sociais.

Leia mais


A Fazenda 17: além de Gabily, quem são os participantes?

  • Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
  • Creo Kellab (ator)
  • Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
  • Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
  • Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
  • Fernando Sampaio (ator)
  • Gabily (funkeira)
  • Gaby Spanic (atriz venezuelana)
  • Guilherme Boury (ator)
  • Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
  • Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
  • Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
  • Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
  • Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
  • Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
  • Nizam Hayek (ex-BBB 24)
  • Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
  • Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
  • Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
  • Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
  • Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
  • Toninho Tornado (humorista)
  • Walério Araújo (estilista pernambucano)
  • Wallas Arrais (cantor de forró)
  • Will Guimarães (DJ e modelo)
  • Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)

A Fazenda 17: onde assistir

A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar