Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante do reality

A Fazenda 17: conheça Gabily, participante do reality showEntre os 26 participantes de A Fazenda 17, Gabily é uma das promessas da Record para agitar a roça. Conheça a trajetória musical e ex-affairs da peoa
Gabriela Batista, artisticamente conhecida como Gabily, é a nova peoa de A Fazenda 17, da Record. Aos 29 anos de idade, ela chega ao confinamento com um histórico cheio de polêmicas, sucessos musicais, mudanças de visual e declarações que já deram o que falar.
O reality rural brasileiro A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, na Record e levou 26 participantes para o confinamento. Entre músicos, DJs, modelos e apresentadores, a emissora apostou em nomes marcantes para um programa recheado de conteúdo.
A cantora carioca Gabily é uma das peoas que prometem bagunçar a dinâmica da roça. A seguir, O POVO conta tudo sobre a vida da compositora.
Gabily em A Fazenda 17: quem é a participante
- Gabily nasceu em São João de Meriti, Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1995.
- Filha de mãe missionária evangélica, ela começou a cantar ainda na infância em igreja, mantendo parte de sua religiosidade mesmo após ingressar no universo do funk/pop.
- Antes de se dedicar integralmente à música, trabalhou em um banco entre os 16 e 21 anos, e estudou Gestão Financeira por alguns semestres na Unigranrio.
Gabily em A Fazenda 17: trajetória musical
- Um de seus maiores hits musicais é "Chapadinha na Gaveta" de 2022, em parceria com a influenciadora Vanessa Lopes.
- Seu primeiro single, “Não Enrola”, foi lançado em 2015. Pouco depois vieram músicas como “Não Vou Desistir”.
- Em 2016, assinou com a Universal Music Brasil e lançou o EP Deixa Rolar.
- Fez sucesso com a parceria “Você Gosta Assim”, ao lado de Ludmilla em 2017. Essa música ajudou a alçar seu nome nacionalmente.
Gabily em A Fazenda 17: polêmicas, relacionamentos e fama
- Um dos momentos mais comentados de sua vida pública foi o romance com Neymar, em 2018, que ganhou repercussão nas redes e na mídia.
- Houve também rompimento de amizade com Anitta, após Gabily acusar a cantora de plágio, citando semelhanças com algo que ela teria mostrado anteriormente.
- Teve envolvimento em rumores com MC Poze do Rodo, cujo relacionamento chamou atenção do público.
- É amiga próxima da atual esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi, e rebateu críticas em suas redes sociais sobre o assunto: "vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje".
- Gabily também é influenciadora e conhecida pelas suas dancinhas que viralizam nas redes sociais.
A Fazenda 17: além de Gabily, quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.