Participantes de A Fazenda 17: quem entrou? Conheça todos

A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, com o maior elenco da história do programa. São 26 participantes, entre famosos e influenciadores, que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões. A temporada também apresenta dois infiltrados, que terão missões secretas dentro do jogo. O programa segue sob o comando de Adriane Galisteu, que assumiu o posto em 2021 e conquistou o público com seu carisma.



A seguir, O POVO conta tudo sobre o novo elenco da 17ª edição do reality rural. A Fazenda 17: elenco diversificado e grandes apostas Nesta edição, o reality da Record mistura nomes conhecidos da televisão, da música, das redes sociais e até das novelas internacionais. Entre os mais aguardados estão Gaby Spanic, eterna Paola Bracho de A Usurpadora, e Nizam Hayek, ex-BBB 24. Relacionamentos e polêmicas também marcam o confinamento: Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, entra ao lado de Saory Cardoso, que ganhou fama após terminar de forma conturbada com o ator Marcello Novaes. O mundo da música será representado por Gabily, funkeira e ex-affair de Neymar, e Wallas Arrais, cantor de forró.

Nizam Hayek Ex-participante do BBB 24, Nizam chamou atenção por seus embates com Davi Brito, campeão da edição. Atualmente, fatura alto com conteúdos adultos na internet. Rayane Figliuzzi Empresária e atual namorada de Belo, Rayane já se envolveu em polêmicas pessoais e acusações de estelionato. Sua presença promete causar impacto na convivência. Saory Cardoso Conhecida por participar de De Férias com o Ex e por seu relacionamento com Marcello Novaes, Saory é influenciadora e cirurgiã dentista, com quase 500 mil seguidores nas redes.