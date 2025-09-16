Participantes de A Fazenda 17: quem entrou? Conheça todos

Participantes de A Fazenda 17: quem entrou? Conheça todosReality rural da Record reúne 24 peões e dois infiltrados na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, em temporada que promete polêmicas e fortes emoções
A Fazenda 17 estreou nesta segunda-feira, 15, com o maior elenco da história do programa. São 26 participantes, entre famosos e influenciadores, que disputarão o prêmio de R$ 2 milhões.
A temporada também apresenta dois infiltrados, que terão missões secretas dentro do jogo. O programa segue sob o comando de Adriane Galisteu, que assumiu o posto em 2021 e conquistou o público com seu carisma.
A seguir, O POVO conta tudo sobre o novo elenco da 17ª edição do reality rural.
A Fazenda 17: elenco diversificado e grandes apostas
Nesta edição, o reality da Record mistura nomes conhecidos da televisão, da música, das redes sociais e até das novelas internacionais. Entre os mais aguardados estão Gaby Spanic, eterna Paola Bracho de A Usurpadora, e Nizam Hayek, ex-BBB 24.
Relacionamentos e polêmicas também marcam o confinamento: Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, entra ao lado de Saory Cardoso, que ganhou fama após terminar de forma conturbada com o ator Marcello Novaes.
O mundo da música será representado por Gabily, funkeira e ex-affair de Neymar, e Wallas Arrais, cantor de forró.
Do universo digital, Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube, promete movimentar os debates, assim como nomes polêmicos como Dudu Camargo, ex-apresentador do SBT, e Toninho Tornado, humorista conhecido pelos bordões.
Leia mais
A Fazenda 17: conheça cada um dos participantes
Gaby Spanic
A atriz venezuelana é um dos maiores nomes desta temporada. Internacionalmente famosa por viver Paola e Paulina em A Usurpadora, Gaby Spanic já participou de outros realities e deve atrair a atenção do público brasileiro.
Nizam Hayek
Ex-participante do BBB 24, Nizam chamou atenção por seus embates com Davi Brito, campeão da edição. Atualmente, fatura alto com conteúdos adultos na internet.
Rayane Figliuzzi
Empresária e atual namorada de Belo, Rayane já se envolveu em polêmicas pessoais e acusações de estelionato. Sua presença promete causar impacto na convivência.
Saory Cardoso
Conhecida por participar de De Férias com o Ex e por seu relacionamento com Marcello Novaes, Saory é influenciadora e cirurgiã dentista, com quase 500 mil seguidores nas redes.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Gabily
Cantora de funk, Gabily ficou famosa pelo romance com Neymar e por sua amizade turbulenta com Anitta. Sua entrada no reality deve render muitos comentários.
Fabiano Moraes
Empresário e produtor musical, é pai da influenciadora Viih Tube. Após uma relação conturbada com a filha, viveu uma reconciliação que chamou a atenção da mídia.
Dudu Camargo
Ex-apresentador do Primeiro Impacto no SBT, Dudu foi pupilo de Silvio Santos. Sua carreira foi marcada por polêmicas, incluindo problemas nos bastidores da emissora.
Wallas Arrais
Cantor de forró natural do Ceará, ganhou notoriedade após relacionamento com Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão. Sua música também soma milhões de streams.
Toninho Tornado
Humorista irreverente, é conhecido por bordões e pela participação em programas de auditório. Em A Fazenda, promete divertir e provocar os colegas.
Carol Lekker
Miss Bumbum Brasil 2022, capa da Playboy e ex-participante de A Grande Conquista, a influenciadora chega como infiltrada nesta edição do reality.
Luiz Mesquita
Atleta e filho do apresentador Otávio Mesquita, Luiz compartilha nas redes uma rotina voltada para o esporte e já acumula mais de 350 mil seguidores.
Outros participantes confirmados em A Fazenda 17
Completam o elenco:
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Creo Kellab (ator)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Guilherme Boury (ator, de novelas como Chiquititas e Fina Estampa)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Fernando Sampaio (ator)
- Michelle Barros (jornalista, ex-Globo)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
Onde assistir A Fazenda 17
O reality vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos às 16h, na Record. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas.
Já no YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.