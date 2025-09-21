Enquete Uol A Fazenda 17: quem será campeão? Votação parcial hoje

Gaby Spanic lidera enquete Uol de A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução/ Instagram

A nova temporada de A Fazenda 17 estreou na Record TV e já movimenta as redes sociais, com 26 concorrentes ao prêmio final de 2 milhões. Transmitida pela Record TV, a edição conta com celebridades das redes sociais e nomes conhecidos da televisão. Mesmo com início no último dia 15, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto ao possível vencedor da 17ª temporada do reality show.

A atriz venezuelana Gaby Spanic aparece na liderança com 22,85% dos votos. Em sequência estão os fazendeiros Michelle Barros (18,75%) e Dudu Camargo (17,27%). A Fazenda 17: votação parcial da enquete Uol (21/09) Confira os colocados na pesquisa:



1. Gaby Spanic – 22,85%

2. Michelle Barros – 18,75%

3. Dudu Camargo – 17,27%

4. Wallas Arrais – 9,24%

5. Yoná Sousa – 8,57%

6. Toninho Tornado – 5,96%

7. Duda Wendling – 5,61%

8. Will Guimarães – 3,19%

9. Martina Sanzi – 1,88%

10. Kathy Maravilha – 1,72%

11. Luiz Mesquita – 1,26%

12. Ray Fligliuzzi – 1,19%

13. Guilherme Boury – 0,5%

14. Tamires Assis – 0,49%

15. Saory Cardoso – 0,41%

16. Shia Phoenix – 0,25%

17. Nizam – 0,19%

18. Walério Araújo – 0,12%

19. Fernando Sampaio – 0,1%

20. Gabily – 0,1%

21. Maria Caporusso – 0,1%

22. Creo Kellab – 0,1%

23. Renata Muller – 0,08%

24. Fabiano Moraes – 0,06% Elenco A Fazenda 17 Nesta edição, A Fazenda 17 reúne 26 participantes, dois a mais do que o habitual. Carol Lekker, Miss Bumbum 2022, e Matheus Martins, modelo e ator, foram escolhidos como infiltrados e têm a missão de pregar peças e agir estrategicamente para confundir os colegas. Se conseguirem manter suas identidades em segredo até terça-feira, 23, eles receberão R$ 50 mil e continuarão no jogo normalmente. Caso pelo menos cinco peões descubram quem são, o prêmio será dividido entre os que acertarem.