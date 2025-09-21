Enquete Uol A Fazenda 17: quem será campeão? Votação parcial hoje

Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar? Veja votação parcial hoje (21/09)Participante já dispara e lidera enquete não oficial com mais de 22% dos votos; nova temporada estreou com 24 peões e dois infiltrados em nova dinâmica
A nova temporada de A Fazenda 17 estreou na Record TV e já movimenta as redes sociais, com 26 concorrentes ao prêmio final de 2 milhões. Transmitida pela Record TV, a edição conta com celebridades das redes sociais e nomes conhecidos da televisão.
Mesmo com início no último dia 15, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto ao possível vencedor da 17ª temporada do reality show.
A atriz venezuelana Gaby Spanic aparece na liderança com 22,85% dos votos. Em sequência estão os fazendeiros Michelle Barros (18,75%) e Dudu Camargo (17,27%).
A Fazenda 17: votação parcial da enquete Uol (21/09)
Confira os colocados na pesquisa:
1. Gaby Spanic – 22,85%
2. Michelle Barros – 18,75%
3. Dudu Camargo – 17,27%
4. Wallas Arrais – 9,24%
5. Yoná Sousa – 8,57%
6. Toninho Tornado – 5,96%
7. Duda Wendling – 5,61%
8. Will Guimarães – 3,19%
9. Martina Sanzi – 1,88%
10. Kathy Maravilha – 1,72%
11. Luiz Mesquita – 1,26%
12. Ray Fligliuzzi – 1,19%
13. Guilherme Boury – 0,5%
14. Tamires Assis – 0,49%
15. Saory Cardoso – 0,41%
16. Shia Phoenix – 0,25%
17. Nizam – 0,19%
18. Walério Araújo – 0,12%
19. Fernando Sampaio – 0,1%
20. Gabily – 0,1%
21. Maria Caporusso – 0,1%
22. Creo Kellab – 0,1%
23. Renata Muller – 0,08%
24. Fabiano Moraes – 0,06%
Elenco A Fazenda 17
Nesta edição, A Fazenda 17 reúne 26 participantes, dois a mais do que o habitual. Carol Lekker, Miss Bumbum 2022, e Matheus Martins, modelo e ator, foram escolhidos como infiltrados e têm a missão de pregar peças e agir estrategicamente para confundir os colegas.
Se conseguirem manter suas identidades em segredo até terça-feira, 23, eles receberão R$ 50 mil e continuarão no jogo normalmente. Caso pelo menos cinco peões descubram quem são, o prêmio será dividido entre os que acertarem.
Além dos dois, outros 24 peões, entre celebridades da televisão, música, esporte e redes sociais, disputam a edição.
Leia mais
A Fazenda 17: Gaby Sapanic lidera enquete Uol
A Record aposta em Gaby Spanic, protagonista de A Usurpadora, para aumentar o engajamento da novela entre o público latino-americano. A atriz tem gerado grande repercussão nas redes sociais, o que pode refletir em sua posição de destaque nas enquetes.
Na última semana, a Gaby emplacou 41,53% da votação parcial da enquete UOL. Atualmente o percentual da participante é de 22,85, segundo mesma pesquisa.
O prêmio para o vencedor será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural
A Fazenda 17: Onde assistir?
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV, às 22h30, e também pode ser acompanhada pelo streaming Play Plus, que transmite câmeras ao vivo 24 horas para assinantes.
- Onde assistir: Record TV / Play Plus
- Horário: 22h30 (Record TV) / 24 horas (Play Plus, câmeras ao vivo)