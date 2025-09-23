A Fazenda 17: veja programação da semana (23/09 a 28/09)A nova edição da A Fazenda conta Com uma programação cheia de dinâmicas. Confira o que vai acontecer no programa de hoje a domingo
O reality show A Fazenda 17 trouxe novidades e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes. Nesta nova edição, 24 peões e dois infiltrados terão que se adaptar à vida rural enquanto disputam o prêmio principal de R$ 2 milhões.
A Fazenda 17: confira a programação de cada dia da semana
Nessa segunda-feira, 22, foi ao ar a primeira Prova de Fogo da edição. Para conquistar o Poder do Lampião, os participantes se enfrentaram em um desafio de agilidade e precisão no “domínio” dos quatro elementos (fogo, terra, ar e água). A vencedora foi a influenciadora Martina Sanzi.
A seguir, veja o que vai acontecer nos próximos dias:
Terça-feira (23/09): Formação da Roça
Nas terças-feiras, acontece a votação para a Roça. O Fazendeiro da semana indica um peão diretamente para a berlinda. Em seguida, os demais votam entre si, e o mais votado também vai para a Roça.
Outras dinâmicas definem os demais indicados:
- Poderes do Lampião: conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação
- Resta Um: quando utilizado, o último peão a ser salvo vai direto para a Roça
Quarta-feira (24/09): Prova do Fazendeiro
Na quarta-feira, os peões que estão na Roça disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa da berlinda e assume o posto de líder da semana.
O último colocado é indicado à votação de eliminação.
Quinta-feira (25/09): Eliminação
O público vota em quem deseja que continue no jogo, por meio do portal R7.
Na quinta, o participante que receber menos votos para ficar é eliminado e participa das entrevistas de pós-eliminação.
Sexta-feira (26/09) : Compacto da convivência e festa
Às sextas-feiras, vai ao ar um resumo com os principais acontecimentos da semana. À noite, é dia de festa na casa, e alguns flashes do evento são transmitidos ao vivo.
Sábado (27/09): festa e pós-festa
No sábado, o público acompanha todos os detalhes da festa realizada na noite anterior e como foi o clima do pós-festa dentro da casa.
As festas são temáticas e contam com atrações musicais escolhidas pela produção.
Domingo (28/09): compacto da convivência e Rancho do Fazendeiro
No domingo, é exibido mais um resumo da rotina dos peões, com foco em interações, brigas, divisão de tarefas e momentos marcantes.
Também são mostradas imagens do Rancho do Fazendeiro, espaço reservado onde o fazendeiro da semana leva convidados para descansar e planejar estratégias de jogo com mais privacidade.
A Fazenda 17: onde assistir ao programa
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.