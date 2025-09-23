A Fazenda 17: veja programação da semana (23/09 a 28/09)

Martina Sanzi ganhou a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 17, nesta segunda-feira, 22. Confira a programação do restante da semana / Crédito: Reprodução / RecordPlus

O reality show A Fazenda 17 trouxe novidades e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes. Nesta nova edição, 24 peões e dois infiltrados terão que se adaptar à vida rural enquanto disputam o prêmio principal de R$ 2 milhões. A Fazenda 17: confira a programação de cada dia da semana Nessa segunda-feira, 22, foi ao ar a primeira Prova de Fogo da edição. Para conquistar o Poder do Lampião, os participantes se enfrentaram em um desafio de agilidade e precisão no “domínio” dos quatro elementos (fogo, terra, ar e água). A vencedora foi a influenciadora Martina Sanzi.

A seguir, veja o que vai acontecer nos próximos dias: Terça-feira (23/09): Formação da Roça Nas terças-feiras, acontece a votação para a Roça. O Fazendeiro da semana indica um peão diretamente para a berlinda. Em seguida, os demais votam entre si, e o mais votado também vai para a Roça. Outras dinâmicas definem os demais indicados: Poderes do Lampião: conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação

conquistados na Prova de Fogo, podem mudar o rumo da votação Resta Um: quando utilizado, o último peão a ser salvo vai direto para a Roça Quarta-feira (24/09): Prova do Fazendeiro Na quarta-feira, os peões que estão na Roça disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor escapa da berlinda e assume o posto de líder da semana.

O último colocado é indicado à votação de eliminação.

Na quinta, o participante que receber menos votos para ficar é eliminado e participa das entrevistas de pós-eliminação. Sexta-feira (26/09) : Compacto da convivência e festa Às sextas-feiras, vai ao ar um resumo com os principais acontecimentos da semana. À noite, é dia de festa na casa, e alguns flashes do evento são transmitidos ao vivo. Sábado (27/09): festa e pós-festa No sábado, o público acompanha todos os detalhes da festa realizada na noite anterior e como foi o clima do pós-festa dentro da casa.