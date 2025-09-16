A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreia

A estreia da Fazenda 17 apresentou diversas novidades do reality show rural. Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova edição / Crédito: Divulgação / Record TV

A Fazenda 17 estreou nessa segunda-feira, 15, na TV Record, às 22h30min. O primeiro episódio apresentou diversas novidades da nova edição do reality show rural. Pela primeira vez, o programa conta com 26 participantes. Os peões disputam o prêmio principal de R$ 2 milhões. Confira tudo o que você precisa saber sobre a estreia:



A Fazenda 17: quem são os 26 participantes? A estreia revelou os novos participantes que ficarão confinados na famosa fazenda, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Diferente da edição anterior, os participantes já entraram como peões titulares da sede, sem a pré-seleção do Paiol. Conheça os 26 peões: Dudu Camargo

Rayane Figliuzzi

Nizam Hayek

Toninho Tornado

Maria Caporusso

Gabriela Spanic

Saory Cardoso

Guilherme Boury

Gabily

Fernando Sampaio

Renata Muller

Kathy Maravilha

Valério Araújo

Carol Lekker

Matheus Martins

Will Guimarães

Creo Kellab

Tàmires Assîs

Wallas Arraos

Yoná Sousa

Fabiano Moraes

Shia Phoenix

Luiz Mesquita

Michele Barros

Martina Sanzi

Duda Wendling

A Fazenda 17: gafe de Adriana Galisteu com infiltrados Adriane Galisteu, que segue como apresentadora do reality, cometeu uma gafe durante o primeiro episódio ao explicar a dinâmica dos infiltrados. Nesta temporada, dois infiltrados entraram na casa sem saber da existência um do outro. Ao anunciar a novidade, Galisteu acabou se confundindo e usou o plural “infiltrados”, entregando parte da dinâmica. A tentativa de corrigir o erro não funcionou e os participantes rapidamente perceberam a situação.

Como funciona a dinâmica dos infiltrados Na novidade desta edição, um homem e uma mulher foram infiltrados entre os 26 participantes. Inicialmente, cada um acreditava ser o único.

O diretor Rodrigo Carelli explicou detalhes em coletiva de imprensa nesta última quinta-feira, 11. A princípio, a existência de dois infiltrados só seria revelada aos participantes no segundo dia. Depois, os peões descobririam que se tratam de um homem e uma mulher. No quarto dia, dois nomes seriam descartados como possíveis infiltrados. Segundo Carelli, na primeira formação da Roça, os participantes votarão em quem acreditam ser os infiltrados. “Se cinco ou mais peões acertarem, o grupo leva R$ 50 mil. Caso contrário, quem ganha são os infiltrados”, explicou.

Quem são os infiltrados? A missão dos infiltrados é desestabilizar o jogo sem serem descobertos. Semanalmente, eles recebem missões secretas que podem levantar suspeitas entre os demais. Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 e ex-participante do reality A Grande Conquista

Matheus Martins, Dj e ator que interpretou Radai na série “Reis” da Record A Fazenda 17: discussões na primeira semana Já na estreia, as dinâmicas provocaram atritos entre os peões. Na primeira, eles montaram pódios indicando quem gostariam que saísse do jogo. O clima esquentou entre Carol lekker, a infiltrata, e Rayane Figliuzzi. Em outra dinâmica, divididos em grupos, os participantes escolheram quem receberia prêmios. Durante a dinâmica, Duda Wendling rasgou o prêmio que seria de Rayane, gerando mais tensão no jogo.