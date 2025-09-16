A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreia

A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreiaNova edição de A Fazenda começou nessa segunda-feira, 15, e as dinâmicas já esquentaram o clima entre os peões. Conheça participantes e novidades
A Fazenda 17 estreou nessa segunda-feira, 15, na TV Record, às 22h30min. O primeiro episódio apresentou diversas novidades da nova edição do reality show rural.
Pela primeira vez, o programa conta com 26 participantes. Os peões disputam o prêmio principal de R$ 2 milhões. Confira tudo o que você precisa saber sobre a estreia:
A Fazenda 17: quem são os 26 participantes?
A estreia revelou os novos participantes que ficarão confinados na famosa fazenda, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.
Diferente da edição anterior, os participantes já entraram como peões titulares da sede, sem a pré-seleção do Paiol.
Conheça os 26 peões:
- Dudu Camargo
- Rayane Figliuzzi
- Nizam Hayek
- Toninho Tornado
- Maria Caporusso
- Gabriela Spanic
- Saory Cardoso
- Guilherme Boury
- Gabily
- Fernando Sampaio
- Renata Muller
- Kathy Maravilha
- Valério Araújo
- Carol Lekker
- Matheus Martins
- Will Guimarães
- Creo Kellab
- Tàmires Assîs
- Wallas Arraos
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes
- Shia Phoenix
- Luiz Mesquita
- Michele Barros
- Martina Sanzi
- Duda Wendling
A Fazenda 17: gafe de Adriana Galisteu com infiltrados
Adriane Galisteu, que segue como apresentadora do reality, cometeu uma gafe durante o primeiro episódio ao explicar a dinâmica dos infiltrados. Nesta temporada, dois infiltrados entraram na casa sem saber da existência um do outro.
Ao anunciar a novidade, Galisteu acabou se confundindo e usou o plural “infiltrados”, entregando parte da dinâmica. A tentativa de corrigir o erro não funcionou e os participantes rapidamente perceberam a situação.
Como funciona a dinâmica dos infiltrados
Na novidade desta edição, um homem e uma mulher foram infiltrados entre os 26 participantes. Inicialmente, cada um acreditava ser o único.
O diretor Rodrigo Carelli explicou detalhes em coletiva de imprensa nesta última quinta-feira, 11. A princípio, a existência de dois infiltrados só seria revelada aos participantes no segundo dia.
Depois, os peões descobririam que se tratam de um homem e uma mulher. No quarto dia, dois nomes seriam descartados como possíveis infiltrados.
Segundo Carelli, na primeira formação da Roça, os participantes votarão em quem acreditam ser os infiltrados. “Se cinco ou mais peões acertarem, o grupo leva R$ 50 mil. Caso contrário, quem ganha são os infiltrados”, explicou.
Quem são os infiltrados?
A missão dos infiltrados é desestabilizar o jogo sem serem descobertos. Semanalmente, eles recebem missões secretas que podem levantar suspeitas entre os demais.
- Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 e ex-participante do reality A Grande Conquista
- Matheus Martins, Dj e ator que interpretou Radai na série “Reis” da Record
A Fazenda 17: discussões na primeira semana
Já na estreia, as dinâmicas provocaram atritos entre os peões. Na primeira, eles montaram pódios indicando quem gostariam que saísse do jogo. O clima esquentou entre Carol lekker, a infiltrata, e Rayane Figliuzzi.
Em outra dinâmica, divididos em grupos, os participantes escolheram quem receberia prêmios. Durante a dinâmica, Duda Wendling rasgou o prêmio que seria de Rayane, gerando mais tensão no jogo.
Próximas dinâmicas
Nos próximos dias, os peões participarão de uma seletiva para a primeira Prova do Fazendeiro e uma Prova de Imunidade.
Onde assistir à "A Fazenda 17"?
A Fazenda vai ao ar na Record de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos, logo após o “Domingo Espetacular”. Também pode ser acompanhada 24h no RecordPlus, plataforma de streaming da emissora.
Além da TV, o público pode acompanhar conteúdos extras nas redes sociais e plataformas digitais:
- Desabafo do Peão: momentos em que os participantes usam o celular para gravar vídeos que serão divulgados nas redes sociais de A Fazenda;
- Cantinho do Fazendeiro: o Fazendeiro da Semana compartilha suas estratégias e decisões;
- Hora do Ventura: a partir das 14h, Bruno Ventura e Maísa Carla trazem análises, fofocas e bastidores;
- Podcast Aquecendo o Feno: exibido às quartas-feiras, às 18h, com Lucas Selfie, influenciadores e ex-participantes. Disponível no portal R7, YouTube, RecordPlus e redes sociais de A Fazenda;
- Cabine de Descompressão: bate-papo com o peão que será eliminado. exibida nas quintas-feiras de eliminação, com exclusividade pelo RecordPlus, logo após o encerramento do programa na TV.