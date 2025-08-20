A Fazenda: quem já morreu? Relembre 3 ex-participantes

A Fazenda: quais ex-participantes já morreram? RelembreCom a aproximação da 17ª temporada do reality rural, relembre os três ex-peões de A Fazenda que faleceram ao longo dos anos
O reality show A Fazenda, da Record TV, já contou com centenas de participantes ao longo de suas temporadas.
No entanto, três ex-peões morreram nos últimos anos, deixando lembranças marcantes para os fãs. O caso mais recente foi o do consultor de etiqueta e apresentador Fábio Arruda, em setembro de 2024.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
A Fazenda: saiba quem eram os ex-peões que já morreram
Fábio Arruda
Fábio Arruda, conhecido consultor de etiqueta e personalidade da TV, morreu em setembro de 2024, aos 54 anos de idade. Ele foi encontrado morto dentro de casa, em São Paulo.
Arruda participou da primeira edição de A Fazenda, em 2009, e voltou em 2017, na temporada Nova Chance. Além do reality, foi presença constante em programas de auditório, sempre com seu estilo irreverente e sua fala afiada.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Nahim
Outro ex-participante que faleceu foi o cantor Nahim, encontrado morto em 13 de junho de 2024, em sua casa, em Taboão da Serra (SP). O artista tinha 71 anos de idade.
A perícia apontou que a causa da morte foi uma combinação de intoxicação por cocaína e traumatismo craniano após uma queda. A Polícia não encontrou indícios de crime e o caso pode ser arquivado como acidente.
Nahim participou da nona edição de A Fazenda, em 2017, mas sua carreira foi muito além do reality. Ele esteve em atrações icônicas como "Qual é a Música?", de Silvio Santos, e foi jurado do Cassino do Chacrinha. Também participou de realities como Power Couple Brasil e O Aprendiz.
Heloísa Faissol
Antes de Fábio Arruda e Nahim, a cantora e socialite Heloísa Faissol foi a primeira ex-peoa de A Fazenda 7 a morrer. Ela participou da sétima edição, em 2015, e faleceu em fevereiro de 2017, aos 46 anos de idade.
Uma semana antes de sua morte, Heloísa havia feito sua última publicação no Instagram, em um bar com amigos. Até hoje, fãs continuam comentando na foto como forma de homenagem.