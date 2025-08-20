A Fazenda: quem já morreu? Relembre 3 ex-participantes

O retorno do reality rural em sua 17ª edição está próximo; relembre participantes de A Fazenda que já morreram / Crédito: Reprodução/R7

O reality show A Fazenda, da Record TV, já contou com centenas de participantes ao longo de suas temporadas. No entanto, três ex-peões morreram nos últimos anos, deixando lembranças marcantes para os fãs. O caso mais recente foi o do consultor de etiqueta e apresentador Fábio Arruda, em setembro de 2024.



Nahim Nahim, cantor e ex-peão de A Fazenda, morreu em 2024, aos 71 anos, vítima de queda em casa. Crédito: Reprodução/R7 Outro ex-participante que faleceu foi o cantor Nahim, encontrado morto em 13 de junho de 2024, em sua casa, em Taboão da Serra (SP). O artista tinha 71 anos de idade.