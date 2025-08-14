A Fazenda: lembre todos os campeões e o que fizeram com o prêmio

A Fazenda: lembre todos os campeões e o que fizeram com o prêmioAntes da estreia da 17ª temporada, relembre todos os vencedores de A Fazenda, suas trajetórias e curiosidades sobre a vida após o prêmio
Lançado em 2009, A Fazenda mistura confinamento, provas de resistência, atividades rurais e muita convivência forçada, o que gera alianças, brigas e momentos memoráveis.
Ao longo de 16 edições, campeões de perfis muito diferentes conquistaram o público, desde artistas já conhecidos até anônimos que se tornaram celebridades.
Em 2025, o reality retorna com Adriane Galisteu no comando e novidades na dinâmica para surpreender os peões na 17ª temporada, que chega prometendo mudanças e disputas acirradas.
Campeões de todas as edições de A Fazenda
Relembre, edição por edição, quem conquistou o público, levou o prêmio milionário e deixou sua marca no reality rural da Record TV.
Dado Dolabella – A Fazenda 1 (2009)
O ator e cantor venceu a estreia do reality com expressivos 83% dos votos contra a cantora Danni Carlos. Conhecido por seu temperamento explosivo, colecionou discussões e momentos polêmicos, mas também mostrou habilidade em provas.
Após o prêmio de R$ 1 milhão, investiu na carreira musical e participou de produções televisivas, embora tenha continuado envolvido em polêmicas na vida pessoal.
Karina Bacchi – A Fazenda 2 (2009)
A atriz e apresentadora superou André Segatti com 56% dos votos, mantendo uma postura equilibrada e evitando grandes conflitos.
Sua boa relação com a maioria dos participantes e a imagem positiva junto ao público foram decisivas. Com o prêmio, Karina se dedicou a trabalhos sociais e à carreira como escritora, apresentadora e influenciadora digital.
Daniel Bueno – A Fazenda 3 (2010)
O modelo gaúcho viveu altos e baixos, passando por momentos de isolamento e alianças estratégicas. Na final, derrotou Sergio Abreu e Lisi Benitez com 44% dos votos.
Usou o prêmio para garantir estabilidade financeira à família e investiu na carreira internacional como modelo.
Joana Machado – A Fazenda 4 (2011)
Personal trainer e ex-namorada de Adriano Imperador, Joana foi conhecida por sua personalidade explosiva e participação ativa nas discussões.
Na final, venceu Monique Evans e Raquel Pacheco com 48% dos votos. O prêmio foi investido em negócios próprios e na carreira fitness.
Viviane Araújo – A Fazenda 5 (2012)
A atriz e rainha de bateria entrou como favorita e confirmou as expectativas, vencendo com impressionantes 84% dos votos.
Seus embates com Nicole Bahls se tornaram um dos pontos altos da edição. Após o prêmio, seguiu com sucesso na TV e no Carnaval carioca.
Bárbara Evans – A Fazenda 6 (2013)
Filha de Monique Evans, Bárbara teve uma trajetória marcada por romance com o modelo Mateus Verdelho e conflitos intensos com outros peões.
Venceu Denise Rocha e Marcos Oliver com 50% dos votos. Investiu parte do prêmio na carreira artística e em trabalhos como modelo.
DH – Diego Silveira – A Fazenda 7 (2014)
O vocalista da banda Cine surpreendeu ao adotar postura calma e analítica, evitando conflitos diretos. Na final, derrotou Babi Rossi e Heloisa Faissol com 41% dos votos.
Após o programa, seguiu na música e em projetos de produção.
Douglas Sampaio – A Fazenda 8 (2015)
O ator, ex-Malhação, viveu uma edição repleta de confrontos e discussões acaloradas. Superou Ana Paula Minerato e Luka Ribeiro com 52% dos votos.
Depois do reality, trabalhou em peças e novelas, mas também enfrentou polêmicas na vida pessoal.
Flávia Viana – A Fazenda 9 (2017)
Ex-BBB, Flávia entrou na edição “Nova Chance” e adotou jogo carismático e pouco conflituoso. Na final contra Marcos Harter e Matheus Lisboa, venceu com 56,37% dos votos.
Investiu o prêmio em imóveis e continuou como apresentadora e influenciadora.
Rafael Ilha – A Fazenda 10 (2018)
Ex-integrante do grupo Polegar, Rafael teve trajetória marcada por superação de problemas pessoais. Venceu João Zoli e Caique Aguiar com 62,51% dos votos. Após o reality, manteve presença na TV e no rádio.
Lucas Viana – A Fazenda 11 (2019)
Modelo e influenciador, Lucas viveu romance com Hariany Almeida e se envolveu em polêmicas. Ganhou com 59,17% dos votos contra Hari e Diego Grossi. Seguiu na carreira de influenciador e modelo.
Jojo Todynho – A Fazenda 12 (2020)
Cantora e personalidade marcante, Jojo protagonizou momentos icônicos e discussões memoráveis.
Derrotou Biel com 52,54% dos votos, em uma final que bateu recorde de mais de 1 bilhão de votos. Investiu o prêmio em imóveis e na carreira musical.
Rico Melquiades – A Fazenda 13 (2021)
Influenciador e humorista, Rico foi polêmico do início ao fim, discutindo com diversos participantes. Ganhou com 77,47% dos votos contra Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari. Seguiu como influenciador e presença constante na mídia.
Bárbara Borges – A Fazenda 14 (2022)
Atriz e ex-Paquita, Bárbara conquistou o público com resiliência e firmeza. Venceu Bia Miranda e Iran Malfitano com 61,14% dos votos. Voltou aos palcos e à TV após o reality.
Jaquelline Grohalski – A Fazenda 15 (2023)
Ex-BBB, Jaquelline enfrentou perseguições no início do jogo e virou favorita. Venceu com 56,17% dos votos, levando R$ 1,5 milhão. Investiu em negócios e seguiu como influenciadora.
Sacha Bali – A Fazenda 16 (2024)
Ator, entrou sem favoritismo e eliminou grandes rivais como Zé Love, Babi Muniz e Gizelly Bicalho. Sacha Bali venceu "A Fazenda 16" com 50,93% dos votos do público, levando o prêmio de R$ 2 milhões pra casa.
Na final contra Yuri Bonotto, Gui Vieira e Sidney Sampaio, foi campeão. Planejou investir o prêmio em projetos audiovisuais.