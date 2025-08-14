A Fazenda: lembre todos os campeões e o que fizeram com o prêmio

Confira quem deu o nome no reality rural e conquistou a preferência do público para levar o prêmio milionário para casa. / Crédito: Reprodução/Instagram @ricoof @flavia_viana @daddolabella @jojotodynho

Lançado em 2009, A Fazenda mistura confinamento, provas de resistência, atividades rurais e muita convivência forçada, o que gera alianças, brigas e momentos memoráveis. Ao longo de 16 edições, campeões de perfis muito diferentes conquistaram o público, desde artistas já conhecidos até anônimos que se tornaram celebridades.

Em 2025, o reality retorna com Adriane Galisteu no comando e novidades na dinâmica para surpreender os peões na 17ª temporada, que chega prometendo mudanças e disputas acirradas. Campeões de todas as edições de A Fazenda Relembre, edição por edição, quem conquistou o público, levou o prêmio milionário e deixou sua marca no reality rural da Record TV. Dado Dolabella – A Fazenda 1 (2009)

Dado Dolabella venceu a primeira edição com ampla vantagem e muita controvérsia. Crédito: Reprodução/Instagram @dadodolabella

O ator e cantor venceu a estreia do reality com expressivos 83% dos votos contra a cantora Danni Carlos. Conhecido por seu temperamento explosivo, colecionou discussões e momentos polêmicos, mas também mostrou habilidade em provas. Após o prêmio de R$ 1 milhão, investiu na carreira musical e participou de produções televisivas, embora tenha continuado envolvido em polêmicas na vida pessoal.

Karina Bacchi – A Fazenda 2 (2009) Karina Bacchi venceu o jogo com popularidade constante. Crédito: Reprodução/Instagram @karinabacchi

A atriz e apresentadora superou André Segatti com 56% dos votos, mantendo uma postura equilibrada e evitando grandes conflitos. Sua boa relação com a maioria dos participantes e a imagem positiva junto ao público foram decisivas. Com o prêmio, Karina se dedicou a trabalhos sociais e à carreira como escritora, apresentadora e influenciadora digital.

Daniel Bueno – A Fazenda 3 (2010) Daniel Bueno conquistou a terceira edição com jogo estratégico e superação. Crédito: Reprodução/Instagram @danielbuenooficial