Cerca de mil bolsonaristas devem ser indiciados e transferidos para a Papuda

A Polícia Federal pretende indiciar cerca de mil golpistas presos em flagrante na noite deste domingo, 8, em Brasília por suspeita de crimes cometidos nos atos de vandalismo. Nesta segunda-feira, 9, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino (PSB), atualizou que 1,5 mil bolsonaristas foram detidos, a maioria estava acampado em frente ao quartel general do Exército em Brasília.

Conforme a Folha de S. Paulo, fontes da PF afirmam que cerca de mil bolsonaristas serão levados para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Uma parte dos detidos passarão por audiências de custódia e outros poderão ter direito à liberdade condicional, segundo informou o ministro em coletiva nesta tarde.

Os terroristas entraram na Esplanada dos Ministérios na tarde de domingo e invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), depredando as sedes dos Três Poderes.A Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia do Exército conduziram o esvaziamento da área do quartel-general do Exército.

Cerca de 50 equipes de agentes estão colhendo depoimentos e identificando os bolsonaristas.

Confira as últimas notícias:

17h05min - Governo abre canais para denúncias, informações e vídeos sobre ataques no DF



16h55min - ABEAR repudia atos de vandalismo praticados nas sedes dos três Poderes



16h50min - Pouco antes do ataque, chefe da segurança no DF disse que manifestação 'é suave'



16h35min - Dino: ataque foi o 'Capitólio brasileiro', mas sem mortes e com mais presos



16h32min - Michelle confirma hospitalização de Bolsonaro nos EUA



16h27min - Quem é Ricardo Cappelli, comandante da Segurança Pública no DF após intervenção



16h25min - Líder diz que parlamentares que participaram de atos serão denunciados



16h25min - Calheiros pede ao STF que seja determinado retorno imediato de Bolsonaro



16h23min - Sarto anuncia limpeza de entulhos após fim de acampamento bolsonarista próximo a quartel



16h15min - Bolsonaro é internado com dores abdominais nos Estados Unidos



16h10min - Vice de Ibaneis apoiou Bolsonaro e foi avo de investigação por corrupção



16h02min - Sobe para 1,5 mil número de terroristas detidos em Brasília por atos contra a democracia



15h55min - Dino: Teremos mais 500 homens da Força Nacional vindos dos Estados



15h55min - Autor de pedido de impeachment contra Dilma sugere decreto de estado de defesa



15h50min - EUA não recebeu pedido do Brasil sobre Bolsonaro, diz Casa Branca



15h49min - Saiba quais itens foram danificados e destruídos durante invasão de extremistas em Brasília



15h40min - “Respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes”, diz Ibaneis



15h33min - Galeria de presidentes no Planalto é destruída por extremistas



15h25min - FNP: Prefeitos exigem punição de participantes e financiadores de atos radicais



15h25min - Interventor e Exército dizem que não permitirão volta de manifestantes



15h22min - Izolda critica atos de terroristas em Brasília: "Travestidos de patriotas"



15h16min - Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio publica foto em invasão ao Congresso no DF



15h12min - "Contragolpe Brasil": perfil no Instagram busca identificar terroristas de Brasília



15h05min - CBF repudia uso de uniforme da Seleção em atos antidemocráticos em Brasília



15 horas - CPI do Golpe: Senado atinge número de assinaturas para instalar Comissão



14h57min - Bolsonaro está internado em hospital nos EUA, diz colunista



14h55min - Presidentes de Chile e Colômbia consideram 'inaceitável' golpe à democracia no Brasil



14h55min - "Chorei": o amargo retorno ao Palácio do Planalto após a depredação



14h55min - SP: acampamentos golpistas serão retirados com diálogo, diz secretário



14h55min - DF: exonerado da Segurança, Torres nega conivência com atos violentos



14h51min - 12 entidades do setor produtivo cearense assinam nota repudiando atos terroristas no DF



14h10min - Rodovias federais não tinham mais bloqueios no fim da manhã, diz PRF



14h08min - PM do Distrito Federal recebe o segundo maior salário da categoria entre os estados



14h05min - Brasil fecha cerco aos 'atos terroristas' em Brasília



13h55min - Movimento que reúne grandes empresas de infraestrutura rechaça atos no DF



13h40min - Ministro da Secom diz que ações terroristas não vão paralisar governo



13h40min - Presidente do Congresso suspende recesso parlamentar



13h40min - CBF repudia uso da camisa da seleção em atos antidemocráticos e de vandalismo



13h35min - Acampamento do QG do Exército no DF é desmontado; número de presos vai a 1,2 mil



13h10min - Movimentos sindicais e populares convocam manifestações em defesa da democracia



13h10min - Randolfe fala em aperfeiçoar lei antiterrorismo no Brasil



13h10min - Presos no QG do Exército chegam a 1,2 mil; 204 foram detidos domingo



13h10min - Em nota, presidentes dos Três Poderes chamam atos de "golpistas"



13h10min - Chefes dos Poderes condenam atos golpistas e prometem providências institucionais



13h10min - "Desbolsonarização" no governo Lula atinge militares em cargos políticos



13h05min - Biden, Trudeau e López Obrador condenam 'ataques à democracia' no Brasil



12h55min - Embaixador bolsonarista do Brasil nos EUA é exonerado



12h53min - Candidata cearense derrotada nas eleições comemorou terrorismo em Brasília



12h45min - Castro: PM só deve usar força caso manifestantes se recusem a deixar acampamento



12h40min - Derrite diz que atos são diferentes do DF e promete desmobilização pacífica em SP



12h40min - Paralisação de empresa de ônibus afeta passageiros na Zona Sul de SP



12h40min - Administradora do GDF deixa cargo após atos antidemocráticos



12h40min - Vice-presidente da República e ministros condenam ataques em Brasília



12h30min - Bolsonaristas desmontam acampamento em frente a quartel de Fortaleza



12h27min - Maior responsabilidade recairá sobre as autoridades omissas, diz Gilmar Mendes



12h27min - Fortaleza e outras cidades realizarão atos pró-democracia após ataques terroristas



12h10min - Papa diz que "polarização exacerbada" no Brasil é sinal de enfraquecimento democrático



12h10min - Polícia Civil do DF convoca com urgência policiais de todas as unidades



12h06min - Sarto repudia atos terroristas em Brasília: "Falsos patriotas"

12h05min - "Vamos instalar CPI do terrorismo e do dia da infâmia", diz Randolfe



11h55min - Marginal Tietê é liberada após bloqueio por manifestantes



11h50min - Lula, líderes do Congresso e do Supremo condenam 'atos terroristas' em Brasília



11h46min - Perfil golpista publica vídeo de manifestantes cearenses a caminho de Brasília



11h45min - Comando militar do SE se prepara para desmontar acampamentos bolsonaristas em SP



11h35min - Em SP, Marginal Tietê é bloqueada, e logo após liberada, na volta do rodízio



11h35min - Brasília: acesso à Esplanada dos Ministérios está fechado a partir da Rodoviária



11h26min - Elmano diz que acampamentos em quartéis do Ceará serão desmontados em 24 horas



11h25min - Acampamento golpista no Rio vai ser desfeito nesta segunda, avisa Eduardo Paes



11h25min - MPF pede desmonte de acampamento no Comando Militar do Leste, no Rio



11h20min - Ministério garante normalidade do abastecimento de combustíveis após atos



11h20min - Movimentos sociais e entidades convocam atos pró-democracia em reação a golpistas



11h16min - Secretaria de Segurança do DF orientou atuação da PM dois dias antes de atos terroristas



11h14min - São Paulo: Bolsonaristas colocam fogo em pneus e bloqueiam a Marginal Tietê



11h10min - Governador do PI diz que Estados colaborarão na investigação de atos terroristas



11h10min - Governo cria e-mail para receber informações sobre atos de domingo



11 horas - Coletivo de médicos cearenses declara repúdio aos atos terroristas em Brasília



10h55min - Chanceler alemão diz que 'ataques violentos' no Brasil não podem ser tolerados



10h55min - "Mais grave do que no Capitólio", diz ministro sobre terrorismo em Brasília



10h50min - Ministros e presidentes do Congresso participam de reunião com Lula com STF



10h48min - Dólar sobe e bolsa cai após ação terrorista em Brasília



10h45min - Atos no DF devem ser exemplarmente punidos com rigor da lei, diz Anffa Sindical



10h41min - Atentado no Congresso: PRF monitora rodovias no Ceará



10h40min - Governador do Rio se reúne para discutir atos antidemocráticos



10h35min - Fracassa plano de bolsonaristas de bloquear refinarias de petróleo



10h30min - Tarcísio e Zema não confirmaram presença em reunião de Lula com governadores



10h08min - Elmano se reúne com forças de segurança e desocupação do quartel em Fortaleza é analisada



10h05min - Pimenta fala em tentativa de golpe mais grave que a do Capitólio



10 horas - Brasil inicia buscas por responsáveis de invasão a sedes dos Três Poderes



10 horas - Cerca de 1.200 golpistas são detidos pela Polícia Federal em Brasília



9h50min - Acampamento bolsonarista em Fortaleza tem fraca movimentação após atentado no Congresso



9h45min - Papa lamenta 'violências' no Brasil após assalto bolsonarista



9h35min - Ministério da Justiça cria canal para receber denúncias de atos terroristas



9h21min - Governador Elmano viaja hoje a Brasília para se reunir com Lula e outros governantes



9h20min - Moraes afasta Ibaneis e determina 'dissolução total' de acampamentos em 24h



9h15min - Moraes proíbe a entrada de ônibus com manifestantes no DF



9h10min - Ataques no DF: Abiove diz que é urgente identificação e punição de criminosos



9h10min - Exército põe 2,5 mil em prontidão; papel na intervenção não foi definido



9h09min - Lula vistoria destruição após invasão de bolsonaristas em Brasília



9 horas - Presidentes de TRFs e procuradores-gerais defendem punição a invasores



8h48min - PMs cearenses embarcam para combater atos golpistas em Brasília



8h35min - Grupos planejaram ataque a Brasília com 'tudo pago'



8h30min - Governo federal garante abastecimento de combustíveis no país



8h20min - Grupo de vândalos deixa rastro de destruição, com cadeiras arrancadas e pichações



8h15min - Espanha vê 'traço trumpista' no ataque bolsonarista no Brasil



8h10min - AGU pede a prisão em flagrante de Anderson Torres; 400 são detidos



8 horas - Lula se reúne hoje com Fórum de Governadores



7h55min - Golpistas que promoveram destruição do patrimônio público serão punidos, diz Lula



7h50min - Em Brasília, jornalistas são agredidos com socos e chutes em cobertura de invasão



7h40min - Extremistas responderão por tentativa de depor governo legítimo



7h35min - Moraes determina o afastamento por 90 dias do governador do DF, Ibaneis Rocha



7h35min - Congresso e Judiciário veem 'atos criminosos' e cobram punições



7h20min - Interventor no Distrito Federal: "Situação está controlada"



6h35min - Golpistas invadem Poderes; governo Lula intervém na segurança do DF



6h29min - China 'se opõe firmemente ao ataque violento contra sedes do poder no Brasil



6h15min - “Terroristas roubaram armas usadas pelo GSI no Planalto”, diz ministro



6h04min - Bolsonaro se manifesta; 300 presos



0h58min - Alexandre de Moraes afasta Ibaneis Rocha, governador do DF



