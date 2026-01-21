Enquete Uol BBB 26: quem é o mais odiado? Veja parcial

O início do BBB 26 tem sido marcado por diálogos tensos e confrontos frequentes entre os participantes / Crédito: Reprodução / Globoplay

A 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) já começou a provocar reações fortes do público, e a enquete UOL tem sido um termômetro das opiniões de quem assiste ao reality. Mesmo com pouco tempo de exibição, o ranking de preferência e rejeição tem indicado quem divide mais as opiniões dos telespectadores e quem se tornou, nas últimas semanas, um dos participantes mais rejeitados nas votações online.

Segundo levantamento divulgado após a eliminação de Aline Campos, um dos brothers acabou assumindo o posto de mais rejeitado pelo público entre os que continuam na casa; confira a seguir.

A enquete acompanhada pelo Uol apresenta nomes que aparecem no fundo da enquete com porcentagens baixas de preferência dos internautas, enquanto alguns brothers lideram como favoritos em expansão nas votações. Os resultados da enquete Uol não influenciam diretamente o resultado oficial do programa, mas refletem a percepção popular sobre quem tem agregado ou irritado o público em casa e fora dela.

Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 3,2 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa: Brígido: 30,53%

Ana Paula Renault: 24,02%

Milena: 16,03% Na atualização mais recente, Brigido aparece numericamente à frente, com 30,5% das indicações de participante mais odiado, enquanto Ana Paula Renault soma 25%. Milena, que acabou de voltar de um paredão que resultou na eliminação de Aline Campos, surge em uma posição mais distante na disputa, com 18% dos votos.