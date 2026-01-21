Enquete Uol BBB 26: quem é o mais odiado? Veja parcial

Enquete Uol BBB 26: quem é o mais odiado após 1ª eliminação? VejaRejeição ganha força nas enquetes após a primeira eliminação da temporada, enquanto conflitos e rivalidades começam a definir a imagem dos participantes junto ao público
A 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) já começou a provocar reações fortes do público, e a enquete UOL tem sido um termômetro das opiniões de quem assiste ao reality.
Mesmo com pouco tempo de exibição, o ranking de preferência e rejeição tem indicado quem divide mais as opiniões dos telespectadores e quem se tornou, nas últimas semanas, um dos participantes mais rejeitados nas votações online.
Segundo levantamento divulgado após a eliminação de Aline Campos, um dos brothers acabou assumindo o posto de mais rejeitado pelo público entre os que continuam na casa; confira a seguir.
A enquete acompanhada pelo Uol apresenta nomes que aparecem no fundo da enquete com porcentagens baixas de preferência dos internautas, enquanto alguns brothers lideram como favoritos em expansão nas votações.
Os resultados da enquete Uol não influenciam diretamente o resultado oficial do programa, mas refletem a percepção popular sobre quem tem agregado ou irritado o público em casa e fora dela.
Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 3,2 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa:
Brígido: 30,53%
Ana Paula Renault: 24,02%
Milena: 16,03%
Na atualização mais recente, Brigido aparece numericamente à frente, com 30,5% das indicações de participante mais odiado, enquanto Ana Paula Renault soma 25%.
Milena, que acabou de voltar de um paredão que resultou na eliminação de Aline Campos, surge em uma posição mais distante na disputa, com 18% dos votos.
Paredão BBB 26: saída de Aline Campos
A atriz e empresária Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26, com 61,64% dos votos no primeiro paredão realizado na noite de terça-feira, 20. Ela disputou a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena, que receberam, respectivamente, 5,86% e 32,50% da média dos votos.
O anúncio de Tadeu Schmidt destacou que Aline tinha “muito mais para mostrar”, e que sair no primeiro paredão muitas vezes não traduz o que um participante poderia entregar ao longo do jogo.
Depois de deixar o confinamento, Aline participou do Bate-Papo BBB, onde revisitou um vídeo que foi um dos pontos de conflito entre ela e Ana Paula, e comentou que ficou profundamente incomodada com um comentário feito pela rival que gerou tensão no jogo.
A eliminação de Aline marcou uma mudança de dinâmica na casa. Enquanto algumas alianças comemoraram, outras fissuras nos grupos começaram a se tornar mais evidentes, com confrontos entre Ana Paula e outros participantes após a saída da atriz.
Reflexos das enquetes no jogo
Embora a votação oficial do BBB seja feita por meio das plataformas da Globo e leve em conta diferentes mecanismos (como voto único e voto de torcida), as enquetes UOL e de outros portais têm influenciado a discussão pública e as narrativas que se formam nas redes sociais.
A medida que a edição avança, a enquete UOL continuará sendo uma referência para entender quem são os participantes mais queridos e os mais rejeitados, ajudando os fãs a acompanhar o perfil de disputa tanto dentro quanto fora da casa mais vigiada do Brasil.
Como votar no Paredão do BBB 26?
A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook. Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.
Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.
Veja quem continua na casa do BBB 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany Andrade, 25, autônoma, de São João D'Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário, Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4