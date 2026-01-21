BBB 26: veja tudo o que aconteceu na madrugada após primeiro Paredão

BBB 26: veja tudo o que aconteceu na madrugada após primeiro ParedãoApós a eliminação de Aline Campos, discussão entre Ana Paula Renault e Brígido, emoção de Sol Vega e especulações sobre vantagem de Maxiane movimentam a casa
A eliminação de Aline Campos no primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) dominou a madrugada desta quarta-feira, 21. Com 61,64% da média dos votos para sair, a atriz deixou a casa sem se despedir de Ana Paula Renault e provocou reações emocionadas, conflitos e novas articulações entre os brothers e sisters.
O resultado mexeu com o clima do jogo logo após o programa ao vivo. Entre comemorações discretas, questionamentos e lágrimas, os participantes passaram a reavaliar alianças, desafetos e estratégias para a sequência da competição.
A saída da atriz provoca choro de Sol Vega, que é consolada por outros participantes.
Ana Paula Renault e Brígido discutem na cozinha após o programa ao vivo.
Brothers especulam sobre a informação privilegiada recebida por Maxiane.
Alberto Cowboy avalia trégua com Milena após indicá-la ao Paredão.
A seguir, confira o que aconteceu após o Paredão e os desdobramentos da madrugada desta quarta-feira, 21, no BBB 26:
BBB 26: choro e apoio após a eliminação
Sozinha no gramado logo após a saída de Aline, Sol Vega não conteve o choro. Abalada, a empresária foi consolada por Breno, que a abraçou e a incentivou a expressar a tristeza.
“Pode chorar, ela era muito próxima de ti”, disse o biólogo. Pouco depois, Marciele também se aproximou e reforçou o apoio à colega, afirmando que ela não estava sozinha.
A reação evidenciou o impacto emocional da eliminação e a força dos vínculos criados nos primeiros dias de confinamento.
BBB 26: Ana Paula Renault e Brígido discutem na cozinha
O clima ficou tenso na cozinha da casa após o Paredão. Ana Paula Renault e Brígido protagonizaram uma discussão direta, relembrando atritos do último Sincerão. A jornalista afirmou ter sido atacada pessoalmente pelo brother e reagiu firmemente.
“Você não me conhece, mas vou fazer você me conhecer. Meu pior lado”, disparou Ana Paula.
Brígido respondeu em tom provocativo, dizendo estar curioso para conhecer essa versão da sister. A veterana reforçou que foi chamada de mau-caráter e classificou o ataque como grave, afirmando que não aceitaria ser desrespeitada como mulher.
Mesmo com o embate, Brígido afirmou estar pronto para o confronto, enquanto Ana Paula encerrou a discussão dizendo que não costuma falar pelas costas.
Ana Paula para Brigido após Paredão: ''Você me atacou como pessoa (...) Aqui a gente tá como jogador. Você não pode me agredir como pessoa e como mulher.'' #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/9QB6imvhe7— Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2026
BBB 26: desabafo no quarto e questionamentos
Após o conflito, Ana Paula levou o assunto para o Quarto Sonho da Eternidade, onde conversou com Breno e Marciele. A jornalista relatou que o diretor de escola a atacou como pessoa durante o Sincerão e demonstrou surpresa com a postura dele. “Que ódio é esse que ele tem de mim?”, questionou.
Em outro momento, Babu Santana entrou no quarto e perguntou sobre um comentário feito anteriormente, reacendendo o debate sobre limites entre jogo e ataques pessoais.
Ana Paula sobre desavenças com brother: "Não faz sentido o ódio gratuito dele de mim e me atacar como pessoa e ser humano e não como jogadora, como competidora." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/THLgOfWvca— Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2026
BBB 26: análise do jogo e novos participantes
No banheiro, Marciele conversou com Jordana sobre a entrada dos participantes vindos do Quarto Branco. Para a dançarina, os novos participantes chegaram chamando atenção e podem ter alterado o rumo esperado do jogo. Apesar disso, ela avaliou que a disputa continua aberta e longe de estar definida.
A conversa reforçou o clima de observação e cautela diante das mudanças recentes na dinâmica da casa.
BBB 26: mistério sobre a informação de Maxiane
Outro assunto que movimentou a madrugada foi a informação privilegiada recebida por Maxiane durante o programa ao vivo. Além de ganhar R$ 10 mil, a sister descobriu que nesta semana não haverá Prova Bate e Volta após a votação de domingo, 25.
No Quarto Sonho da Eternidade, Milena e Ana Paula especularam sobre o conteúdo da vantagem.
Milena levantou a hipótese de uma dinâmica futura que permitiria preparação antecipada, enquanto Ana Paula avaliou que, se fosse algo do tipo, Maxiane teria contado às amigas.
Mais tarde, no Quarto do Líder, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach também demonstraram curiosidade. Cowboy sugeriu, em tom de brincadeira, que Jonas tentasse descobrir a informação durante a festa. Jonas afirmou achar difícil que Maxiane não revele o segredo para ninguém.
Opiniões sobre conflitos e alianças no BBB 26
Na área externa, Jordana e Sol Vega analisaram o embate entre Ana Paula Renault e Aline Campos. Jordana afirmou gostar da jornalista, mas criticou as provocações feitas por ela ao longo do jogo e disse ter se posicionado a favor de Aline naquela situação.
Momento de análise! Após a primeira eliminação, Sol Vega fala sobre Ana Paula com Sarah. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/BBsvMSZHxc— Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2026
Em outra conversa, Sol comentou que se sente subestimada por alguns participantes e citou Babu Santana, sugerindo que ele pode ter sido influenciado por Edilson após um desentendimento ocorrido no Sincerão.
Cowboy avalia trégua com Milena após primeiro Paredão
Ainda refletindo sobre o último Paredão, Alberto Cowboy demonstrou arrependimento por ter indicado Milena. O empresário afirmou ter feito a escolha com pesar e disse esperar que a participante não leve a decisão para o lado pessoal.
“Vou ficar chateado se ela não quiser conversar comigo mais”, declarou Cowboy, ao considerar uma possível reaproximação, mesmo sabendo que pode virar alvo de voto no futuro.
BBB 26: como assistir ao vivo
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Passo a passo para criar conta no Globoplay
Acesse o navegador minhaconta.globo.com
Entre com a sua conta Google ou Facebook
Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
Informe seus dados
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4
