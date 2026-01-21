BBB 26: veja tudo o que aconteceu na madrugada após primeiro Paredão

BBB 26 tem madrugada desta quarta-feira, 21, marcada por briga, choro e estratégias. / Crédito: Reprodução/Gshow

A eliminação de Aline Campos no primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) dominou a madrugada desta quarta-feira, 21. Com 61,64% da média dos votos para sair, a atriz deixou a casa sem se despedir de Ana Paula Renault e provocou reações emocionadas, conflitos e novas articulações entre os brothers e sisters. O resultado mexeu com o clima do jogo logo após o programa ao vivo. Entre comemorações discretas, questionamentos e lágrimas, os participantes passaram a reavaliar alianças, desafetos e estratégias para a sequência da competição.

Resumo Aline Campos é eliminada do BBB 26 com 61,64% dos votos no primeiro Paredão.



A saída da atriz provoca choro de Sol Vega, que é consolada por outros participantes.



Ana Paula Renault e Brígido discutem na cozinha após o programa ao vivo.



Brothers especulam sobre a informação privilegiada recebida por Maxiane.



Alberto Cowboy avalia trégua com Milena após indicá-la ao Paredão.

A seguir, confira o que aconteceu após o Paredão e os desdobramentos da madrugada desta quarta-feira, 21, no BBB 26:

BBB 26: choro e apoio após a eliminação Sozinha no gramado logo após a saída de Aline, Sol Vega não conteve o choro. Abalada, a empresária foi consolada por Breno, que a abraçou e a incentivou a expressar a tristeza. “Pode chorar, ela era muito próxima de ti”, disse o biólogo. Pouco depois, Marciele também se aproximou e reforçou o apoio à colega, afirmando que ela não estava sozinha.

“Você não me conhece, mas vou fazer você me conhecer. Meu pior lado”, disparou Ana Paula. Brígido respondeu em tom provocativo, dizendo estar curioso para conhecer essa versão da sister. A veterana reforçou que foi chamada de mau-caráter e classificou o ataque como grave, afirmando que não aceitaria ser desrespeitada como mulher. Mesmo com o embate, Brígido afirmou estar pronto para o confronto, enquanto Ana Paula encerrou a discussão dizendo que não costuma falar pelas costas.