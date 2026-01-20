BBB 26: após polêmica, conheça as religiões dos participantes

BBB 26: Ana Paula Renault e outros brothers revelam suas crenças religiosasApós polêmica entre Ana Paula Renault e Pedro Henrique, saiba em que acreditam os moradores da casa mais vigiada do Brasil, de ateus a devotos fervorosos
Ana Paula Renault e Pedro Henrique protagonizaram um momento de forte discussão na sexta-feira, 16, no BBB 26. O desentendimento começou quando o brother sugeriu que um mal-estar físico e um incômodo na garganta que estava sentindo teriam relação com a fé da jornalista.
Ana Paula perguntou diretamente se ele estaria insinuando que ela teria feito algum tipo de “trabalho” contra ele. “Você nem sabe qual é a minha religião, não sabe meu posicionamento político. O que você sabe é o que ouviu falar e o que perguntou para eu escorregar”, disparou.
O episódio provocado por Pedro, que é evangélico, levantou curiosidade entre os internautas sobre as crenças dos demais participantes. Afinal, qual é a religião de Ana Paula e dos outros moradores da casa mais vigiada do Brasil?
BBB 26: qual a religião de Ana Paula Renault?
Apesar das insinuações de Pedro, Ana Paula não declarou seguir uma religião específica dentro do programa. No entanto, a sister já havia respondido a esse questionamento em uma entrevista ao site O Fuxico, em 2016.
“Sou católica e espiritualista, gosto do budismo e tenho muita fé. Minha religião é fazer o bem e nunca me esquecer de que aqui se faz, aqui se paga”, declarou.
Em um episódio do podcast Horóscopo na Band, com o astrólogo André Mantovanni, publicado em 2022, a jornalista explicou como construiu sua visão de mundo distante de dogmas rígidos. Segundo ela, sua curiosidade pelo tema é antiga e foi lapidada durante formação na PUC-Minas, onde estudou diversas religiões sob uma perspectiva “não tendenciosa”.
Para a jornalista, as pessoas deveriam se libertar de moldes tradicionais para vivenciar a espiritualidade de forma mais prática. Ela detalhou que prefere absorver os pontos positivos de diferentes doutrinas em vez de se limitar a apenas uma.
“Acredito em várias coisas. Acho que, em se tratando de religião, não tem nenhuma verdade absoluta, porque cada um tem seu Deus e sua crença”, afirmou.
BBB 26: diversidade religiosa no elenco
O elenco do BBB 26 destaca-se pela grande diversidade: são 26 participantes de diferentes regiões do País e com crenças variadas.
No confinamento, convivem perfis distintos, como filha de um pastor, integrante do movimento cristão Legendários e quem segue religiões de matrizes africanas. Confira:
Milena
Em conversa com Ana Paula, a professora Milena relembrou sua criação rigorosa. Ela revelou ter crescido em um abrigo com freiras e detalhou a doutrina severa da igreja de seu pai, onde as mulheres seguem normas rígidas, como o uso exclusivo de saias e a proibição de brincos ou maquiagem.
Apesar das raízes conservadoras, Milena contou que hoje prefere frequentar as chamadas igrejas evangélicas “da parede preta”, congregações com uma estética mais moderna e voltadas ao público jovem.
Brígido
Brígido chamou a atenção do público ainda na Casa de Vidro ao revelar sua participação no Legendários. O movimento cristão é focado na “transformação de homens” e ficou conhecido por receber famosos em busca de uma mudança de postura ou regeneração após episódios de infidelidade, como foi o caso do humorista Tirullipa.
Maxiane
Maxiane se manifestou sobre sua religião após a confusão envolvendo Pedro e Ana Paula. Ao questionar o brother, ela afirmou ter se sentido pessoalmente ofendida com as falas dele.
“Ele colocou a minha fé no meio disso. Sou umbandista. Então quer dizer que faço mal para os outros?”, questionou a participante, acusando Pedro de intolerância religiosa.
Vencedora da Casa de Vidro do Nordeste, Maxiane tem demonstrado sua fé desde os primeiros momentos da edição. Ao receber o resultado da votação popular que a colocou oficialmente no elenco, ela celebrou agradecendo aos seus orixás.
Alberto Cowboy
Segundo a namorada de Cowboy, a fé também desempenhou um papel fundamental na preparação do brother antes de sua entrada no BBB. Dias antes do início do programa, ele esteve em Salvador, onde visitou a Basílica do Senhor do Bonfim e fez promessas relacionadas ao reality.
“O que ele prometeu, eu não sei. Mas ele costuma fazer promessas e cumprir. Já chegou a fazer romaria até Aparecida, em São Paulo, carregando uma imagem de Nossa Senhora no ombro, entre outras demonstrações de devoção”, contou Priscilla.
Outros posicionamentos
Confira como outros participantes se definem espiritualmente:
- Breno: declara-se ateu.
- Solange Couto: afirma que sua “religião é Deus”.
- Jonas Sulzbach: apresenta sinais de sincretismo; possui o rosto de Jesus Cristo tatuado e utiliza a pulseira de sete nós, um amuleto da Cabala judaica, embora não confirme seguir uma doutrina específico.
- Demais participantes: até o momento, não se manifestaram publicamente sobre suas crenças.