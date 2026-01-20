BBB 26: após polêmica, conheça as religiões dos participantes

Discussão sobre religião movimenta a casa; saiba em que os participantes do BBB 26 acreditam / Crédito: Divulgação / Globo

Ana Paula Renault e Pedro Henrique protagonizaram um momento de forte discussão na sexta-feira, 16, no BBB 26. O desentendimento começou quando o brother sugeriu que um mal-estar físico e um incômodo na garganta que estava sentindo teriam relação com a fé da jornalista. Ana Paula perguntou diretamente se ele estaria insinuando que ela teria feito algum tipo de “trabalho” contra ele. “Você nem sabe qual é a minha religião, não sabe meu posicionamento político. O que você sabe é o que ouviu falar e o que perguntou para eu escorregar”, disparou.

O episódio provocado por Pedro, que é evangélico, levantou curiosidade entre os internautas sobre as crenças dos demais participantes. Afinal, qual é a religião de Ana Paula e dos outros moradores da casa mais vigiada do Brasil?

BBB 26: qual a religião de Ana Paula Renault? Apesar das insinuações de Pedro, Ana Paula não declarou seguir uma religião específica dentro do programa. No entanto, a sister já havia respondido a esse questionamento em uma entrevista ao site O Fuxico, em 2016. “Sou católica e espiritualista, gosto do budismo e tenho muita fé. Minha religião é fazer o bem e nunca me esquecer de que aqui se faz, aqui se paga”, declarou. Em um episódio do podcast Horóscopo na Band, com o astrólogo André Mantovanni, publicado em 2022, a jornalista explicou como construiu sua visão de mundo distante de dogmas rígidos. Segundo ela, sua curiosidade pelo tema é antiga e foi lapidada durante formação na PUC-Minas, onde estudou diversas religiões sob uma perspectiva “não tendenciosa”.

BBB 26: diversidade religiosa no elenco O elenco do BBB 26 destaca-se pela grande diversidade: são 26 participantes de diferentes regiões do País e com crenças variadas. No confinamento, convivem perfis distintos, como filha de um pastor, integrante do movimento cristão Legendários e quem segue religiões de matrizes africanas. Confira: Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Milena Em conversa com Ana Paula, a professora Milena relembrou sua criação rigorosa. Ela revelou ter crescido em um abrigo com freiras e detalhou a doutrina severa da igreja de seu pai, onde as mulheres seguem normas rígidas, como o uso exclusivo de saias e a proibição de brincos ou maquiagem.