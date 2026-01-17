BBB 26: dois casais se formam na primeira festa do reality

BBB 26: dois casais se formam na primeira festa do realityPrimeiro show da edição de 2026 do Big Brother Brasil comandado pela cantora Anitta rendeu beijos entre os participantes Jonas e Maxiane, e Marcelo e Bruno neste sábado, 17
A primeira festa do BBB 26 que ocorreu nessa sexta-feira, 16 de janeiro, rendeu os primeiros casais da casa: Breno e Marcelo, e Jonas Sulzbach e Maxiane.
Enquanto a cantora Anitta se apresentava no palco, os integrantes do grupo Pipoca protagonizaram o primeiro beijo desta edição.
O romance entre eles não foi o único a marcar a noite. Depois de se beijarem durante o evento e tomarem banho juntos, Jonas, do grupo Veterano, e Maxiane, da Pipoca, passaram parte da madrugada deste sábado, 17, deitados no quarto Sonho de Eternidade.
Na mesma cama, os dois trocaram novos beijos e conversas em clima de intimidade. Em tom de brincadeira, a pernambucana chegou a alertar o veterano: “Tem que se comportar”. Após alguns minutos, Maxiane decidiu retornar ao seu quarto.
Antes do momento com Jonas, a sister havia recebido conselhos de Samira e Marciele sobre os limites da aproximação com o veterano. Às colegas, ela afirmou que não pretendia avançar além do que se sentia confortável. “Vocês acham que eu tenho essa cara? Eu não faço essas coisas não”, disse.
BBB 26: saiba mais
Além da apresentação de Anitta, houve uma performance com o DJ Matheus Alves. O momento, parceria com o banco digital Mercado Pago, teve uma cenografia imersiva e tecnológica em que os participantes acessaram o evento por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D.
A transmissão do BBB 26 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. Também é possível assistir pela internet na aba “Agora na TV” com o sinal gratuito do canal. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming.
As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pela conta Globo.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.