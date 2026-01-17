BBB 26: dois casais se formam na primeira festa do reality

A primeira festa do BBB 26 dessa sexta-feira, 16, rendeu os primeiros casais da casa: Breno e Marcelo, e Jonas Sulzbach e Maxiane / Crédito: Reprodução/ TV Globo

A primeira festa do BBB 26 que ocorreu nessa sexta-feira, 16 de janeiro, rendeu os primeiros casais da casa: Breno e Marcelo, e Jonas Sulzbach e Maxiane. Enquanto a cantora Anitta se apresentava no palco, os integrantes do grupo Pipoca protagonizaram o primeiro beijo desta edição.

O romance entre eles não foi o único a marcar a noite. Depois de se beijarem durante o evento e tomarem banho juntos, Jonas, do grupo Veterano, e Maxiane, da Pipoca, passaram parte da madrugada deste sábado, 17, deitados no quarto Sonho de Eternidade.