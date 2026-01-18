BBB: Juliano Floss chora após incidente com casaco de Marina Sena

BBB 26: Juliano Floss chora após incidente com casaco de Marina SenaO tiktoker e dançarino foi consolado por Ana Paula e Milena após Pedro sujar casaco que era da namorada de Juliano, a cantora marina Sena
Em meio à agitação da madrugada deste domingo, 18, no Big Brother Brasil 26, o tiktoker e dançarino Juliano Floss foi às lágrimas após um incidente envolvendo o casaco da namorada, a cantora Marina Sena.
Pedro derrubou própolis na peça, o que, segundo Juliano, tirou o cheiro que o lembrava da namorada. Com um histórico de atritos entre os dois, o dançarino chorou após o ocorrido.
Juliano descobriu que o curitibano Pedro havia sujado a peça de valor sentimental e confrontou o brother na cozinha da casa.
"Não é possível ser tão sem noção. Você é muito sem noção. Você é o cara mais sem noção que eu já vi na minha vida", rebateu Juliano após Pedro confessar o incidente.
Juliano é consolado por Milena e Ana Paula
Lamentando o incidente no quarto, Juliano recebeu o apoio das participantes Ana Paula e Milena.
“É como se o meu quebra-cabeça ou a blusa das meninas estivessem aqui e alguém sujasse ou manchasse propositalmente”, compadeceu-se Milena. “Eu ficaria P da vida”, continuou a sister.
Ana Paula, por sua vez, destacou diversas vezes o valor sentimental da roupa enquanto escutava Juliano.
“Por favor, que esse cara saia dessa casa, pelo amor de Deus”, disse ele, aos prantos, durante a conversa. “Nossa, tirou o cheiro inteiro dela”, lamentou Juliano.
Logo em seguida, Milena e Ana Paula foram na direção do brother para consolá-lo.
O curitibano de 22 anos tentou se desculpar com Juliano, o qual evitou contato posterior com o brother.
Durante uma conversa entre Juliano, Babu Santana e outros confinados no jardim da casa, Pedro tentou “cutucar” o dançarino com um pregador como forma de amenizar o atrito, mas foi rechaçado pelos colegas.
“Ele não quer conversar com você, irmão”, interveio Babu Santana, que conversava com Juliano no jardim da casa.
Babu pontou que o comportamento de Pedro estava incomodando os outros participantes. “Não está maneiro, as pessoas estão chateadas. Então vai para um canto e pensa”.
Na ocasião, Juliano voltou a chorar pelo ocorrido e tensionou o jogador: “agora que eu estou assim, você quer conversar?”
Madrugada de agitação no BBB 26
Além do desentendimento de Floss e Pedro, os quatro participantes provindos do Quarto Branco chegaram e movimentaram a casa.
Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus encontraram os confinados iniciais e conheceram o espaço.
O aumento de moradores também gerou conflito por camas. "Quem não dormiu no chão, vai ter que dormir no chão. É simples", disse Ana Paula Renault.