BBB 26: Pedro Henrique é investigado por assédio contra Jordana

Pedro acionou o botão de desistência e deixou o programa antes da formação do primeiro paredão da edição / Crédito: Reprodução gshow/Globo

Pedro Henrique Espíndola, participante do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), está no centro de uma das controvérsias mais marcantes da história recente do reality após ter assediado uma colega na casa mais vigiada do Brasil. A atuação do vendedor ambulante no programa levou a uma investigação policial, à perda de seus direitos contratuais com a TV Globo e ao fim de seu casamento, em um desdobramento que transcende o entretenimento e entra nas esferas judicial e social.

Após o momento no último domingo, 18, em que Pedro tentou beijar a colega de confinamento Jordana Morais sem seu consentimento, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, abriu um inquérito para investigar o caso como possível importunação sexual. Leia mais BBB 26: Brasil tem 54 novos processos por importunação sexual por dia Sobre o assunto BBB 26: Brasil tem 54 novos processos por importunação sexual por dia Segundo a Polícia Civil, as imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências já estão em andamento para esclarecer os fatos.

A denúncia tem como base a cena em que Pedro, ao acompanhar Jordana até a despensa sob o pretexto de procurar um babyliss, teria tentado beijá-la mesmo após ela rejeitar suas investidas. O assunto foi exibido no BBB 26 e gerou reações imediatas dentro e fora da casa.



