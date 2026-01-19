BBB 26: Pedro Henrique é investigado por assédio contra Jordana

Pedro é investigado pela Polícia, perde cachê e vê fim do casamentoInvestigado por importunação sexual, participante deixou o reality, teve contrato rescindido pela Globo e enfrenta crise pessoal fora da casa; confira
Pedro Henrique Espíndola, participante do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), está no centro de uma das controvérsias mais marcantes da história recente do reality após ter assediado uma colega na casa mais vigiada do Brasil.
A atuação do vendedor ambulante no programa levou a uma investigação policial, à perda de seus direitos contratuais com a TV Globo e ao fim de seu casamento, em um desdobramento que transcende o entretenimento e entra nas esferas judicial e social.
Após o momento no último domingo, 18, em que Pedro tentou beijar a colega de confinamento Jordana Morais sem seu consentimento, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, abriu um inquérito para investigar o caso como possível importunação sexual.
Segundo a Polícia Civil, as imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências já estão em andamento para esclarecer os fatos.
A denúncia tem como base a cena em que Pedro, ao acompanhar Jordana até a despensa sob o pretexto de procurar um babyliss, teria tentado beijá-la mesmo após ela rejeitar suas investidas.
O assunto foi exibido no BBB 26 e gerou reações imediatas dentro e fora da casa.
Saída do reality e postura da Globo
No mesmo dia no qual o caso veio à tona, Pedro acionou o botão de desistência e deixou o programa antes da formação do primeiro paredão da edição.
A produção, no entanto, deixou claro ao público que, caso ele não tivesse optado pela desistência, teria sido expulso por violar as regras do programa.
No dia seguinte, a TV Globo formalizou a rescisão do contrato com Pedro Henrique, tratando sua saída como expulsão por “conduta inadequada gravíssima”.
A emissora informou que, por essa classificação, o ex-participante não terá direito a qualquer cachê referente aos dias que passou no reality, nem a pagamentos proporcionais conforme o contrato de participação no BBB.
Além disso, a Globo encerrou o vínculo de representação comercial de Pedro nas redes sociais por meio da agência ViU, braço voltado para influenciadores digitais, removendo suas informações de contato para ações publicitárias.
Repercussão pessoal: fim do casamento
O impacto pessoal da polêmica também foi forte. Rayne Luiza, então esposa de Pedro, anunciou o fim do relacionamento poucas horas após a desistência do participante.
Grávida de sete meses, ela declarou que, diante da gravidade da situação exposta no programa, pretende concentrar suas atenções na gestação da filha e não manterá contato com o ex-companheiro.
A decisão foi refletida também nas redes sociais, onde Rayne apagou fotos com Pedro e removeu menções a ele de sua biografia.
Debate sobre limites e consentimento
A polêmica reacendeu debates entre o público sobre limites de conduta em espaços como reality shows e o que configura importunação sexual.
A discussão ganha contornos legais após a abertura do inquérito pela Deam, que tratará de verificar se a atitude de Pedro configura crime, conforme tipificado no Brasil desde 2018.
Enquanto a investigação policial segue e a sociedade acompanha os desdobramentos, a história de Pedro no BBB 26 se tornou um dos casos mais discutidos desta edição até o momento, com repercussões que vão além do entretenimento e colocam em foco questões essenciais sobre respeito, consentimento e responsabilidade.