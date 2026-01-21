Enquete Uol BBB 26: quem é o favorito após 1ª eliminação?

Quem é o favorito do público no BBB 26? Veja como está a opinião da audiência na Enquete UOL / Crédito: Divulgação / Globo / Gshow

Com a saída de Aline Campos, nesta terça-feira, 20, o Big Brother Brasil (BBB 26) viveu o primeiro Paredão da edição. Agora, com mais um jogador a menos e as discussões no Sincerão, a enquete Uol mostra quem são os brothers mais queridos do público e como o jogo pode mudar nos próximos dias. A sister disputou a permanência no programa com Ana Paula e Milena. Veja abaixo as porcentagens da votação delas e dos demais participantes.

BBB 26: como foi a primeira eliminação

O primeiro Paredão da 26ª edição ficou marcado pela eliminação de Aline Campos, que recebeu expressivos 61,64% dos votos. Milena correu risco de deixar a casa, com 32,50%, já Ana Paula ficou atrás das duas com tranquilidade 5,86%. Após o anúncio do apresentador Tadeu Schimdt, a sister se despediu e foi acompanhada até a porta pelos participantes. Aline chegou a abraçar Milena, entretanto, não se dirigiu a Ana Paula. Antes de sair pela porta, declarou torcida à veterana Sol Vega. Comovida pela eliminação da colega, Sol chorou sozinha no gramado externo, antes de ser consolada por Breno.

BBB 26: quem é o favorito agora?

Sarah Andrade - 26,92%

Ana Paula Renault - 21,47%

Alberto Cowboy - 10,89%

Marciele - 8,59%

Milena - 8,24%

Chaiany - 4,79%

Gabriela - 4,18%

Jordana - 2,23%

Juliano Floss - 2,01%

Babu Santana - 1,91%

Matheus - 1,38%

Edilson Capetinha - 1,33%

Jonas Sulzbach - 1,3%

Paulo Augusto - 1,07%

Marcelo - 0,98%

Sol Vega - 0,92%

Leandro - 0,55%

Breno - 0,5%

Solange Couto - 0,31%

Samira - 0,2%

Maxiane - 0,11%

Brigido - 0,1%

O Big Brother Brasil 26 estreou dia 12 de janeiro, na TV Globo, com transmissão diária e cobertura completa no Globoplay e no Gshow. A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e apresenta atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela emissora.