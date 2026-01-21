Enquete Uol BBB 26: quem é o favorito após 1ª eliminação?

Enquete Uol BBB 26: veja agora quem é o favorito após 1ª eliminaçãoO primeiro Paredão, que eliminou Aline Campos com 61,64% dos votos, movimentou a casa e também o público do sofá; veja quem é o favorito ao prêmio agora
Com a saída de Aline Campos, nesta terça-feira, 20, o Big Brother Brasil (BBB 26) viveu o primeiro Paredão da edição. Agora, com mais um jogador a menos e as discussões no Sincerão, a enquete Uol mostra quem são os brothers mais queridos do público e como o jogo pode mudar nos próximos dias.
A sister disputou a permanência no programa com Ana Paula e Milena. Veja abaixo as porcentagens da votação delas e dos demais participantes.
BBB 26: como foi a primeira eliminação
O primeiro Paredão da 26ª edição ficou marcado pela eliminação de Aline Campos, que recebeu expressivos 61,64% dos votos. Milena correu risco de deixar a casa, com 32,50%, já Ana Paula ficou atrás das duas com tranquilidade 5,86%.
Após o anúncio do apresentador Tadeu Schimdt, a sister se despediu e foi acompanhada até a porta pelos participantes. Aline chegou a abraçar Milena, entretanto, não se dirigiu a Ana Paula.
Antes de sair pela porta, declarou torcida à veterana Sol Vega. Comovida pela eliminação da colega, Sol chorou sozinha no gramado externo, antes de ser consolada por Breno.
Favoritos do público após 1ª eliminação no BBB 26
Após a saída de Aline, a enquete Uol aponta Sarah Andrade como a grande favorita até o momento, com 26,51% dos votos.
Logo atrás, Ana Paula aparece com 21,19%, e Alberto Cowboy completa o top 3 com 10,44%%. Entre os menos votados estão Brigido, Maxiane e Samira, todos com menos de 0,2% das intenções de voto.
A disputa começa acirrada e pode mudar com as próximas dinâmicas do jogo. A seguir, confira todas as porcentagens da enquete, consultada às 12h de hoje, 21 de janeiro.
BBB 26: quem é o favorito agora?
- Sarah Andrade - 26,92%
- Ana Paula Renault - 21,47%
- Alberto Cowboy - 10,89%
- Marciele - 8,59%
- Milena - 8,24%
- Chaiany - 4,79%
- Gabriela - 4,18%
- Jordana - 2,23%
- Juliano Floss - 2,01%
- Babu Santana - 1,91%
- Matheus - 1,38%
- Edilson Capetinha - 1,33%
- Jonas Sulzbach - 1,3%
- Paulo Augusto - 1,07%
- Marcelo - 0,98%
- Sol Vega - 0,92%
- Leandro - 0,55%
- Breno - 0,5%
- Solange Couto - 0,31%
- Samira - 0,2%
- Maxiane - 0,11%
- Brigido - 0,1%
BBB 26: estreia e atualizações do programa
O Big Brother Brasil 26 estreou dia 12 de janeiro, na TV Globo, com transmissão diária e cobertura completa no Globoplay e no Gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e apresenta atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela emissora.
A Enquete UOL segue aberta e recebe votos de internautas interessados em opinar sobre quem é o favorito do BBB 26.