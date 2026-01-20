Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete O POVO BBB 2026: quem sai hoje? Veja parcial atualizada

Primeiro Paredão da temporada tem disputa acirrada e parciais indicam cenário indefinido até a noite de eliminação; confira
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra, nesta terça-feira, 20, em seu primeiro teste com o público. A noite marca a estreia das eliminações da temporada, com a definição de quem deixa a casa entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena, emparedadas desde domingo, 18.

A disputa tem sido instável desde que o Paredão foi formado, com as parciais das enquete O POVO mostrando mudanças frequentes nas posições, especialmente entre duas das participantes, o que mantém o clima de indefinição até as horas finais da votação oficial.

A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão.

 

A enquete acompanhada pelo O POVO aponta um cenário onde Aline Campos e Milena protagonizam uma disputa voto a voto, com pouca diferença em número de votantes.

O primeiro paredão costuma ser decisivo para definir o clima da temporada, e a edição 26 não foge à regra.

Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6,3 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa:

  • Aline Campos - 42,9%
  • Milena Lages - 35%
  • Ana Paula Renault - 22%

Na atualização mais recente, Aline aparece numericamente à frente, com 42,9% das intenções de eliminação, enquanto Milena soma 35%.

Ana Paula Renault surge em uma posição mais distante na disputa, com 22% dos votos. Apesar disso, o histórico das últimas horas indica oscilações, sobretudo entre as duas mais votadas, reforçando a imprevisibilidade do resultado até o anúncio ao vivo.

Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 26

Embora a confirmação oficial do Paredão tenha ocorrido no domingo, a configuração da berlinda começou ainda na quinta-feira, 15, com o toque do Big Fone. Marcelo atendeu à chamada, garantiu imunidade e precisou indicar alguém imediatamente ao Paredão, escolhendo Aline Campos.

Indicada, Aline teve direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para a disputa, antecipando o embate entre as duas. Já na sexta-feira, 16, o líder da semana, Alberto Cowboy, definiu cinco participantes para o Na Mira do Líder e, posteriormente, indicou Milena diretamente ao Paredão.

No domingo, a votação no confessionário completou a formação. Marcelo e Sarah Andrade estavam imunes, assim como Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro, que vieram do Quarto Branco. Paulo Augusto recebeu 11 votos da casa e foi para a Prova Bate e Volta ao lado de Aline e Ana Paula.

Na disputa pela permanência, Paulo Augusto levou a melhor e escapou da eliminação. Com isso, o primeiro Paredão do BBB 26 ficou oficialmente definido entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.

O resultado será revelado na edição desta terça-feira, e a tendência é de que a decisão seja apertada até os últimos instantes da votação.

 

Como votar no Paredão do BBB 26?

A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook. Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.

Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.

Veja quem continua na casa do BBB 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

 

