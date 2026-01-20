Enquete O POVO BBB 2026: quem sai hoje? Veja parcial atualizada

O Paredão entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena segue acirrado / Crédito: Reprodução gshow/Globo

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra, nesta terça-feira, 20, em seu primeiro teste com o público. A noite marca a estreia das eliminações da temporada, com a definição de quem deixa a casa entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena, emparedadas desde domingo, 18. A disputa tem sido instável desde que o Paredão foi formado, com as parciais das enquete O POVO mostrando mudanças frequentes nas posições, especialmente entre duas das participantes, o que mantém o clima de indefinição até as horas finais da votação oficial.

A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão.

Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6,3 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa: Aline Campos - 42,9%



- 42,9% Milena Lages - 35%



- 35% Ana Paula Renault - 22% Na atualização mais recente, Aline aparece numericamente à frente, com 42,9% das intenções de eliminação, enquanto Milena soma 35%. Ana Paula Renault surge em uma posição mais distante na disputa, com 22% dos votos. Apesar disso, o histórico das últimas horas indica oscilações, sobretudo entre as duas mais votadas, reforçando a imprevisibilidade do resultado até o anúncio ao vivo.

Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 26 Embora a confirmação oficial do Paredão tenha ocorrido no domingo, a configuração da berlinda começou ainda na quinta-feira, 15, com o toque do Big Fone. Marcelo atendeu à chamada, garantiu imunidade e precisou indicar alguém imediatamente ao Paredão, escolhendo Aline Campos. Indicada, Aline teve direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para a disputa, antecipando o embate entre as duas. Já na sexta-feira, 16, o líder da semana, Alberto Cowboy, definiu cinco participantes para o Na Mira do Líder e, posteriormente, indicou Milena diretamente ao Paredão.