BBB 26: o que aconteceu no Sincerão e na madrugada hoje

BBB 26: o que aconteceu no Sincerão e na madrugada de hoje e você não viuMadrugada desta terça-feira, 20, foi agitada após a dinâmica do Sincerão que revelou o pódio dos participantes. Veja quais foram as tretas:
A noite de segunda-feira, 19, do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) exibiu o primeiro Sincerão da temporada, dessa vez com a presença da plateia que votou no melhor e pior desempenho da noite. A dinâmica aplicada a todos os participantes exigia que eles montassem seu pódio e indicassem alguém que não ganharia o programa.
Após uma primeira semana agitada e com a chegada dos participantes do Quarto Branco, a casa se viu diante da formação de grupos e rivalidades que foram apontados no Sincerão.
Durante a madrugada, os participantes se dividiram entre comentar o que foi dito na dinâmica, cobrar justificativas e estreitar alianças por afinidade.
Resumo
Aline Campos e Ana Paula discutiram na dinâmica, assim como Sol Vega com Juliano Floss, Edilson Capetinha e Babu Santana
Chaiany quando questionada sobre quem não ganha disse Jonas, Sarah e Cowboy
Matheus brigou com Breno na cozinha ao dizer que era para todo o grupo dele dormir no mesmo quarto
A seguir, confira o que foi dito no Sincerão e os desdobramentos da madrugada desta terça-feira, 20, no BBB 26:
BBB 26: Como foi o Sincerão? Veja os melhores momentos da dinâmica
O primeiro Sincerão da temporada aconteceu com a dinâmica “Monte seu pódio e indique quem não vai ganhar”. A novidade foi a presença de um “pipocômetro” com notas definidas por uma plateia ao vivo, elemento ausente do jogo desde a quarentena imposta pelo covid-19 no BBB 20.
Quem obtivesse a maior pontuação no Sincerão ganhava um bottom enquanto o participante com a pior performance seria obrigado a utilizar uma touca até segunda ordem.
Para facilitar o andamento da dinâmica com todos os participantes, eles foram divididos em dois grupos: “os protagonistas”, formado pelas emparedadas, anjo, monstro e líder, e os “coadjuvantes”, que incluiu o restante da casa.
Jonas colocou Sarah e Cowboy no seu pódio como segundo e terceiro lugar, enquanto Marcelo foi colocado no lugar de “Não Ganha”, dizendo que o enxergava como uma mera marionete de Ana Paula Renault e que marionete não ganha o jogo.
Em resposta, Marcelo disse que Jonas não tinha enredo e se aproveitou de uma situação de vulnerabilidade sua para criar um enredo na casa.
#SINCERÃO #BBB26
Jonas colocou Sarah e Alberto Cowboy em seu pódio, e não quer que Marcelo ganhe de jeito nenhum! #RedeBBB pic.twitter.com/c393CSHlTZ
Já Aline escolheu Sol Vega e Jordana para compor seu pódio, colocando Ana Paula no lugar de “Não Ganha”. “Acho que não é novidade para ninguém que é a Ana Paula”, disse Aline explicando que não quer que ela ganhe por achar que não é justo ter uma campeã sem senso de coletivo, dando como exemplo a questão dos ovos.
#SINCERÃO #BBB26
Ana Paula se defende da placa “Não quer que ganhe de jeito nenhum” pic.twitter.com/XSEpXNpp5B
Durante sua defesa, Ana Paula foi interrompida e gritou: “Eu tô falando, menina!”, explicando que quem vai ganhar é um só e que Aline criou um problema sozinha e que vai ter que engolir sozinha. “Amanhã a gente vai ver”, respondeu Aline, referindo-se à eliminação na noite seguinte.
Em seguida, Ana Paula formou seu pódio com Milena e Samira, devolvendo o gesto e colocando Aline como alguém que não vai ganhar o jogo. Sua explicação foi que a escolheu por motivos óbvios, querendo voltar do paredão com sua melhor amiga no jogo e aliada, Milena.
“Eu penso no meu coletivo e não no dos outros, porque não faz sentido. Isso é um jogo e um jogo de alianças, Aline. Cê tá no lugar errado… Retiro de meditação é em outro lugar, isso aqui se chama BBB 26”, finalizou ela.
#SINCERÃO #BBB26
Ana Paula colocou Milena e Samira em seu pódio, e não quer que Aline ganhe de jeito nenhum! #RedeBBB pic.twitter.com/kqihsHclGn
Visivelmente alterada, Aline respondeu dizendo que “meditação faz parte da vida cotidiana de quem busca um alinhamento energético e uma coerência na vida”. Aos gritos, Aline relembrou que Ana Paula disse que não gostava dela, ao que foi respondida com um “porque você é chata pra *******!”.
Pelo pipocômetro, Ana Paula foi escolhida como a participante com o melhor desempenho da noite, enquanto Aline recebeu a touca de pior desempenho no Sincerão. Antes de passar para o próximo grupo, Tadeu avisou que esta semana não haverá prova Bate e Volta para os próximos emparedados.
#SINCERÃO #BBB26
Aline se defende da placa “Não quer que ganhe de jeito nenhum” pic.twitter.com/arB3daz3BZ
Dentre os coadjuvantes, Chaiany se destacou colocando Gabriela e Edilson em seu pódio. Quando perguntada sobre quem não vai ganhar, ela apontou três nomes, indicando Sarah, Jonas e Cowboy, mas escolheu apenas Sarah para receber o título. A veterana defendeu que “não está indo com ninguém e tem sua própria opinião”, dizendo que Chaiany foi incoerente por não conversar com ela.
Sol Vega escolheu Aline e Solange Couto para seu pódio, indicando Ana Paula como a participante que não quer que ganhe de jeito nenhum. “Desde que entrei eu achei que a Ana Paula seria uma amiga pra vida, mas ela não me recebeu tão bem quanto eu gostaria. E parece que toda vez que ela me vê, ela me subestima”, disse Sol justificando sua escolha.
#SINCERÃO #BBB26
Chaiany colocou Gabriela e Edilson em seu pódio, e não quer que Sarah ganhe de jeito nenhum! #RedeBBB pic.twitter.com/DqnvrO5e4U
Ana Paula explicou que não teve conexão com Sol e que não sentiu verdade nela. “É mais uma que ficou triste comigo porque eu não quis amizade”, respondeu Ana Paula, que foi interrompida por Sol aos gritos, que disse que Ana Paula se achava “grande” e subestimava todos os participantes da casa.
Sol também gritou com Edilson Capetinha após ser colocada no lugar de “Não Ganha”, mandando-o “ser homem” e dizendo que Babu comprou essa briga. Juliano Floss também apontou Sol Vega como “Não Ganha”, dizendo que ela não entendeu a dinâmica e não deu espaço para ninguém falar. “Isso não é só falta de controle, mas de emocional”, disse Juliano.
TRETAAAAAAAAAAAAA SOL X EDILSON #Sincerão #BBB26 #RedeBBB
Na sua vez, Sarah retribuiu o gesto de Chaiany e a colocou no lugar de “Não Ganhe”, dizendo que a escolheu “porque tem pena de quem chega querendo arranjar um enredo”. Chaiany se defendeu dizendo que a escolheu pela sua percepção de jogo e disse que Sarah seguiu o jogo de Jonas e Cowboy, finalizando com “e se eu fui falsa, aprendi com você”.
O resultado do pipocômetro no segundo dia foi que Juliano Floss se destacou com a melhor performance e Samira foi a pior no jogo, chorando após ter sido escolhida como “Não Ganha” por Solange Couto.
BBB 26: Sarah e Jonas vão cobrar justificativa de Chaiany após Sincerão
Logo após a dinâmica, Sarah e Jonas foram cobrar uma justificativa de Chaiany por ela mencionar o nome da dupla quando questionada sobre quem não iria ganhar o jogo. Chaiany disse que não estava indo na opinião de ninguém, o que Sarah concordou dizendo que “realmente, ninguém pensa de forma tão idiota desse jeito”.
Chaiany discutindo com Jonas e Sarah.
A conversa continuou com um clima agressivo, com Sarah afirmando que Chaiany queria se aparecer e ela respondeu que eles não metiam medo nela por serem veteranos no jogo. “Pra mim, vocês é concorrência (sic)”, disse ela.
Depois, Jonas disse que Chaiany não precisava citar três pessoas para o “não ganha”, ao que Ana Paula respondeu: “Mas pelo menos ela é honesta, né?”. Chaiany encerrou dizendo que ninguém precisava concordar com ela e era o que ela pensava sobre o jogo.
BBB 26: Sol e Aline discutem com Babu sobre a escolha do Sincerão
Quando questionado sobre sua escolha no Sincerão por Aline, Babu recebeu gritos de Solange que disse: “Onde que eu não entendo do jogo, Babu?”. Ele não respondeu, enquanto ela falava que era daquela forma, aos gritos, que ela se expressava.
Em outro momento, Aline retomou a conversa com Babu sobre a dinâmica e ele disse que poderia ter colocado ela no “não ganha” pelo cenário do paredão, mas achou que isso seria pipocar. Ela ficou chateada e disse que isso iria prejudicá-la no paredão, influenciando o público.
January 20, 2026
No quarto, junto a Sol, Aline disse que já conhecia Babu antes do programa e que não sentiu uma boa recepção dele na casa, que não demonstrou empolgação com a presença dela e ainda deu uma “desculpa que já não tinha colado”. A sister ainda o chamou de sabonete por querer agradar a todos, e que o público estava vendo que ele acabou de dar um tiro no pé.
BBB 26: Breno e Matheus se desentendem na cozinha e Milena se envolve
Uma briga inesperada ocorreu na cozinha entre Breno, que disse que Matheus não deveria achar que já sabe como é toda a dinâmica da casa após ter passado apenas 48 horas lá dentro. O participante do Quarto Branco falou que achava melhor dividir o grupo todo de Breno num quarto só.
"Você não tem que achar nada pra definir o jogo. Dorme quem quiser nos quartos, define o que quiser nos quartos... Quando você quiser definir alguma coisa, você ganha o líder e coloca Xepa e VIP”, disse Breno.
Matheus falou que acha melhor dividir o grupo do Breno todo num quarto só.
Breno: "Você não tem que achar nada pra definir o jogo. Dorme quem quiser nos quartos, define o que quiser nos quartos... Quando você quiser definir alguma coisa, você ganha o líder e coloca Xepa e VIP." pic.twitter.com/PetpbWn8RQ
Quem também se meteu no desentendimento foi Milena, apontada por Matheus como uma seguidora de Ana Paula, que explicou que poderia ter colocado Cowboy no lugar de Aline, mas seria óbvia e ela iria contra tudo o que havia dito antes, ressaltando que gostava dele.
BBB 26: Matheus faz apontamentos sobre Ana Paula e desenha rivalidade no jogo
Após o desentendimento com Breno, Matheus se uniu a Aline e Sol para comentar sobre o jogo, com Aline afirmando que Milena foi manipulada por Ana Paula. Em seguida, Matheus comenta sobre o grupo formado por Ana Paula, dizendo que são “minorias, são gays” e que “Milena é empregada doméstica”.
Além disso, Matheus disse que Ana Paula estava “querendo trazer ele para jogar com ela, por ele ser preto”. Aline respondeu dizendo: “Gratidão por você estar falando isso para o público ver”.
January 20, 2026
Em outro momento, Matheus disse que percebeu que a intenção de Ana Paula era fazer um “comitê político e pegar todos os pretos e minorias para o lado dela”. Babu respondeu a essa acusação dizendo que “tudo o que ela quer é não falar disso [política]”. A conversa deixa aberta uma nova rivalidade entre Matheus e Ana Paula, que se desenha como o próximo enredo da temporada.
BBB 26: como assistir ao vivo
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Passo a passo para criar conta no Globoplay
Acesse o navegador minhaconta.globo.com
Entre com a sua conta Google ou Facebook
Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
Informe seus dados
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4