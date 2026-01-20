Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário da eliminação

BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário e como assistir

Primeira eliminação da temporada será exibida hoje, 20, após a novela Três Graças e terá repercussão no Bate-Papo BBB após o programa
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega, nesta terça-feira, 20, a um dos momentos mais aguardados do início da temporada: a primeira eliminação do jogo. Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a permanência na casa após a formação do primeiro Paredão, concluída no domingo, 18.

A noite marca o primeiro confronto direto com o público e deve redefinir as dinâmicas do reality. A expectativa é alta diante de uma berlinda considerada equilibrada, formada a partir de decisões que envolveram Big Fone, Contragolpe, indicação do Líder e Prova Bate e Volta.

Confira a seguir que horas começa o BBB 26 hoje e como assistir de graça.

O BBB 26 vai ao ar nesta terça-feira por volta das 22h25min, logo após a exibição da novela Três Graças, na TV Globo. O horário segue o padrão adotado pela emissora para os dias de semana.

Além da TV aberta, o programa também pode ser acompanhado ao vivo pelo Globoplay, para assinantes.

BBB 26: como assistir ao vivo

Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:

  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
  • "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
  • "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.

Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.

No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.

Como foi formado o primeiro Paredão no BBB 26?

A configuração da berlinda começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e indicou Aline Campos diretamente ao Paredão.

Em seguida, Aline utilizou o Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para a disputa.

Na sequência, o Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena. Já Paulo Augusto, o mais votado pelos colegas no confessionário, teve a chance de se salvar na Prova Bate e Volta, e conseguiu escapar da eliminação.

Bate-Papo BBB estreia após a eliminação

Logo após o anúncio do resultado ao vivo, o público acompanha a estreia do Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. A atração é exibida no gshow e no Globoplay e recebe o primeiro eliminado da edição.

No programa, o ex-participante relembra sua passagem pela casa, comenta os principais acontecimentos do confinamento e assiste a momentos marcantes de sua trajetória no BBB 26.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

