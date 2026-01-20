BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário da eliminação

BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário e como assistirPrimeira eliminação da temporada será exibida hoje, 20, após a novela Três Graças e terá repercussão no Bate-Papo BBB após o programa
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega, nesta terça-feira, 20, a um dos momentos mais aguardados do início da temporada: a primeira eliminação do jogo. Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a permanência na casa após a formação do primeiro Paredão, concluída no domingo, 18.
A noite marca o primeiro confronto direto com o público e deve redefinir as dinâmicas do reality. A expectativa é alta diante de uma berlinda considerada equilibrada, formada a partir de decisões que envolveram Big Fone, Contragolpe, indicação do Líder e Prova Bate e Volta.
Confira a seguir que horas começa o BBB 26 hoje e como assistir de graça.
O BBB 26 vai ao ar nesta terça-feira por volta das 22h25min, logo após a exibição da novela Três Graças, na TV Globo. O horário segue o padrão adotado pela emissora para os dias de semana.
Além da TV aberta, o programa também pode ser acompanhado ao vivo pelo Globoplay, para assinantes.
BBB 26: como assistir ao vivo
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Como foi formado o primeiro Paredão no BBB 26?
A configuração da berlinda começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e indicou Aline Campos diretamente ao Paredão.
Em seguida, Aline utilizou o Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para a disputa.
Na sequência, o Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena. Já Paulo Augusto, o mais votado pelos colegas no confessionário, teve a chance de se salvar na Prova Bate e Volta, e conseguiu escapar da eliminação.
Bate-Papo BBB estreia após a eliminação
Logo após o anúncio do resultado ao vivo, o público acompanha a estreia do Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. A atração é exibida no gshow e no Globoplay e recebe o primeiro eliminado da edição.
No programa, o ex-participante relembra sua passagem pela casa, comenta os principais acontecimentos do confinamento e assiste a momentos marcantes de sua trajetória no BBB 26.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4