BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário da eliminação

A noite marca a estreia das eliminações da temporada BBB 26 / Crédito: Reprodução/Globo/gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega, nesta terça-feira, 20, a um dos momentos mais aguardados do início da temporada: a primeira eliminação do jogo. Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a permanência na casa após a formação do primeiro Paredão, concluída no domingo, 18. A noite marca o primeiro confronto direto com o público e deve redefinir as dinâmicas do reality. A expectativa é alta diante de uma berlinda considerada equilibrada, formada a partir de decisões que envolveram Big Fone, Contragolpe, indicação do Líder e Prova Bate e Volta.

Confira a seguir que horas começa o BBB 26 hoje e como assistir de graça.

BBB 26: como assistir ao vivo Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma: "Agora na TV" , caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;



, caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela; "Agora" , caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;



, caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo; "Agora na TV" , caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;



, caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site; "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay. No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.