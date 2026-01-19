As brigas e polêmicas da primeira semana de BBB 26; veja vídeos

Queridômetro, Big Fone, desistência e rivalidades antigas deram o tom explosivo dos primeiros dias do Big Brother Brasil 2026. Veja vídeos

A primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) mostrou que a edição promete fortes emoções desde os primeiros dias. Antes mesmo da formação do primeiro paredão, os participantes já protagonizaram discussões públicas, trocas de acusações e embates que dividiram a casa e movimentaram as redes sociais.

Primeira semana do BBB 26 foi intensa, com brigas e discussões. Milena e Sol Vega protagonizaram embate após emoji no queridômetro. Rivalidade antiga entre Aline Campos e Ana Paula Renault se intensificou. Pedro Henrique desistiu após diversas polêmicas e assédio a Jordana. Retorno do Quarto Branco e maior prêmio da história foram novidades.

Entre emojis polêmicos no Queridômetro, rivalidades que vêm de fora do programa e atitudes consideradas invasivas, o clima de tensão se instalou rapidamente e passou a influenciar decisões estratégicas dentro do jogo.

A primeira grande discussão da temporada aconteceu após o Queridômetro exibido na terça-feira, 13. Milena recebeu de Sol Vega o emoji de planta, gesto interpretado de forma negativa pela sister.

Saiba tudo que aconteceu de polêmico na primeira semana do BBB 26:

As duas se acusaram de querer aparecer no jogo e protagonizaram a primeira grande explosão emocional do BBB 26. Mesmo após uma breve pausa por conta da dinâmica da prova, a discussão voltou com comentários pessoais e provocações, repercutindo fortemente nas redes sociais.

Durante a prova de resistência, Milena voltou a questionar o emoji recebido, o que irritou Sol Vega. A veterana pediu para que a sister se calasse, dando início a uma troca intensa de acusações e gritos, diante dos demais participantes.

Milena passou a relatar incômodo com a veterana e afirmou ter criado ranço da participante. O desconforto cresceu ao longo do dia e se transformou em embate direto durante a primeira Prova do Líder, quando as duas trocaram farpas e elevaram o tom da discussão.

Sol tentou justificar dizendo que o símbolo representava “florescer”, mas a explicação não convenceu.

Apesar de um pedido de desculpas inicial, a relação não avançou. A troca de emojis no Queridômetro reacendeu o atrito e a situação ganhou novos contornos quando o Big Fone tocou.

Outro conflito central da semana envolveu Aline Campos e Ana Paula Renault . A tensão entre as duas tem origem fora do programa, após um comentário feito por Ana Paula em 2014 sobre um look usado por Aline. O assunto veio à tona logo nos primeiros dias de confinamento.

O clima esquentou MESMO! A discussão entre Sol Vega e Milena ficou acalorada durante #ProvaDoLíder ! #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/voAWzyQPvk

Marcelo atendeu à ligação e indicou Aline ao Paredão, que respondeu puxando Ana Paula, consolidando a rivalidade na berlinda.

Aline Campos e Marcelo se desentendem após o Big Fone

O clima entre Aline Campos e Marcelo Alves também ficou estremecido após o Big Fone. Aline passou a acusar o médico de ter sido influenciado por Ana Paula Renault na decisão de indicá-la diretamente ao Paredão.

Em conversas com aliados, a sister afirmou se sentir ignorada em situações de grupo e questionou a postura de Marcelo no jogo.

Marcelo, por sua vez, negou qualquer manipulação e afirmou ter tomado a decisão de forma independente. O desentendimento criou um afastamento entre os dois e reforçou a percepção de que o Big Fone não apenas definiu o primeiro Paredão, mas também expôs fissuras em relações que pareciam estáveis no início do confinamento.

Veja o vídeo do momento em que Aline puxou Ana Paula para o paredão:

Que noite movimentada, meus amores!



Após ser indicada ao #Paredão por Marcelo, Aline Campos ganhou direito a um contragolpe e puxou Ana Paula! #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/oshplreSVc — Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2026

Big Fone, acusações e clima de perseguição no BBB 26

Após a formação do primeiro paredão, Aline passou a acusar Ana Paula de comportamento manipulador e de tentar desestabilizá-la emocionalmente. Em conversas com aliados, afirmou se sentir constantemente observada e provocada pela jornalista.

Ana Paula, por sua vez, rebateu dizendo que se conecta apenas com quem sente afinidade imediata e negou qualquer perseguição. A troca de versões alimentou ainda mais a divisão entre os grupos e transformou o embate em um dos principais enredos da edição.

Polêmicas no Quarto Branco também agitaram o início do BBB 26

A dinâmica do Quarto Branco, retomada nesta edição, também foi palco de tensão e desgaste logo nos primeiros dias. Os participantes que perderam a votação das Casas de Vidro ficaram confinados no cômodo por mais de 120 horas, um recorde para o reality show.

Durante o desafio, desistências chamaram atenção e levantaram críticas nas redes sobre o limite da dinâmica.

Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão e abandonar o Quarto Branco, enquanto outros competidores demonstraram isolamento e conflitos silenciosos.

A resistência prolongada criou ressentimentos que passaram a refletir no convívio da casa principal, influenciando alianças e votos logo na primeira semana.



Confira o momento em que os participantes do Quarto Branco entraram:

ELES ENTRARAM! Os novos participantes, que venceram o desafio no Quarto Branco, chegam na casa do #BBB26! #RedeBBB pic.twitter.com/bbDvj07azD — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2026

Aproximação de Ana Paula com Alberto Cowboy vira assunto nas redes

Outro ponto que gerou comentários entre os participantes foi a aproximação de Ana Paula Renault com Alberto Cowboy, primeiro líder da temporada. A jornalista adotou um tom mais próximo e brincalhão com o brother, o que foi interpretado por alguns confinados como uma tentativa de estratégia ou flerte.

As interações renderam comentários nos quartos e levantaram suspeitas sobre possíveis alianças futuras. Para parte da casa, o movimento reforçou a imagem de Ana Paula como uma jogadora experiente, enquanto outros enxergaram a situação apenas como parte da convivência natural nos primeiros dias do reality.

Pedro Henrique acumula polêmicas e desiste do BBB 26

Outro personagem central da semana foi Pedro Henrique. Em poucos dias de confinamento, o participante se envolveu em uma sequência de episódios negativos, incluindo acusações de invasão de privacidade, desrespeito a objetos pessoais e conflitos diretos com outros brothers.

Pedro discutiu com Ana Paula Renault, foi advertido pela produção após abrir um envelope que não lhe pertencia, usou pertences de outros participantes sem autorização e comprometeu uma Prova do Anjo ao agir fora das orientações.

A insistência em relatar uma traição à esposa grávida também gerou forte reação negativa dentro e fora da casa.

Ocorreu ainda o assédio de Pedro contra Jordana, que resultou na desistência dele, deixando a Casa confusa momentos antes da votação ao vivo nesse domingo.

BBB 26: "declarações de guerra" e divisão clara de grupos

Após a formação do primeiro paredão, o clima seguiu pesado. Brigido declarou guerra aberta às veteranas Ana Paula Renault e Sol Vega, acusando-as de manipulação e articulando votos futuros.

Juliano Floss, por sua vez, afirmou acreditar que Ana Paula deve permanecer no jogo por movimentar a casa.

As conversas evidenciaram que o foco do conflito está concentrado principalmente na rivalidade entre Aline e Ana Paula, enquanto Milena aparece como coadjuvante no embate principal.

BBB 26: estreia marcada por tensão e expectativa

Além das brigas, o BBB 26 começou com novidades importantes, como o retorno do Quarto Branco, a dinâmica das casas de vidro e o maior prêmio da história do programa, no valor de R$ 5,44 milhões.

A edição também foi marcada pela saída do ator Henri Castelli após problemas de saúde durante a Prova do Líder.

