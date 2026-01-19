Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As brigas e polêmicas da primeira semana de BBB 26; veja vídeos

Primeira semana é marcada por discussões, rivalidades e desistência no BBB 26

Queridômetro, Big Fone, desistência e rivalidades antigas deram o tom explosivo dos primeiros dias do Big Brother Brasil 2026. Veja vídeos
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Primeira semana do BBB 26 foi intensa, com brigas e discussões.

Milena e Sol Vega protagonizaram embate após emoji no queridômetro.

Rivalidade antiga entre Aline Campos e Ana Paula Renault se intensificou.

Pedro Henrique desistiu após diversas polêmicas e assédio a Jordana.

Retorno do Quarto Branco e maior prêmio da história foram novidades.

A primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) mostrou que a edição promete fortes emoções desde os primeiros dias. Antes mesmo da formação do primeiro paredão, os participantes já protagonizaram discussões públicas, trocas de acusações e embates que dividiram a casa e movimentaram as redes sociais.

Entre emojis polêmicos no Queridômetro, rivalidades que vêm de fora do programa e atitudes consideradas invasivas, o clima de tensão se instalou rapidamente e passou a influenciar decisões estratégicas dentro do jogo.

Saiba tudo que aconteceu de polêmico na primeira semana do BBB 26:

BBB 26: emoji no Queridômetro gera primeira grande discussão

A primeira grande discussão da temporada aconteceu após o Queridômetro exibido na terça-feira, 13. Milena recebeu de Sol Vega o emoji de planta, gesto interpretado de forma negativa pela sister.

Sol tentou justificar dizendo que o símbolo representava “florescer”, mas a explicação não convenceu.

Milena passou a relatar incômodo com a veterana e afirmou ter criado ranço da participante. O desconforto cresceu ao longo do dia e se transformou em embate direto durante a primeira Prova do Líder, quando as duas trocaram farpas e elevaram o tom da discussão.

Briga esquenta durante Prova do Líder

Durante a prova de resistência, Milena voltou a questionar o emoji recebido, o que irritou Sol Vega. A veterana pediu para que a sister se calasse, dando início a uma troca intensa de acusações e gritos, diante dos demais participantes.

As duas se acusaram de querer aparecer no jogo e protagonizaram a primeira grande explosão emocional do BBB 26. Mesmo após uma breve pausa por conta da dinâmica da prova, a discussão voltou com comentários pessoais e provocações, repercutindo fortemente nas redes sociais.

Veja o momento:

BBB 26: rivalidade antiga entre Aline Campos e Ana Paula Renault

Outro conflito central da semana envolveu Aline Campos e Ana Paula Renault. A tensão entre as duas tem origem fora do programa, após um comentário feito por Ana Paula em 2014 sobre um look usado por Aline. O assunto veio à tona logo nos primeiros dias de confinamento.

Apesar de um pedido de desculpas inicial, a relação não avançou. A troca de emojis no Queridômetro reacendeu o atrito e a situação ganhou novos contornos quando o Big Fone tocou.

Marcelo atendeu à ligação e indicou Aline ao Paredão, que respondeu puxando Ana Paula, consolidando a rivalidade na berlinda.

Aline Campos e Marcelo se desentendem após o Big Fone

O clima entre Aline Campos e Marcelo Alves também ficou estremecido após o Big Fone. Aline passou a acusar o médico de ter sido influenciado por Ana Paula Renault na decisão de indicá-la diretamente ao Paredão.

Em conversas com aliados, a sister afirmou se sentir ignorada em situações de grupo e questionou a postura de Marcelo no jogo.

Marcelo, por sua vez, negou qualquer manipulação e afirmou ter tomado a decisão de forma independente. O desentendimento criou um afastamento entre os dois e reforçou a percepção de que o Big Fone não apenas definiu o primeiro Paredão, mas também expôs fissuras em relações que pareciam estáveis no início do confinamento.

Veja o vídeo do momento em que Aline puxou Ana Paula para o paredão: 

Big Fone, acusações e clima de perseguição no BBB 26

Após a formação do primeiro paredão, Aline passou a acusar Ana Paula de comportamento manipulador e de tentar desestabilizá-la emocionalmente. Em conversas com aliados, afirmou se sentir constantemente observada e provocada pela jornalista.

Ana Paula, por sua vez, rebateu dizendo que se conecta apenas com quem sente afinidade imediata e negou qualquer perseguição. A troca de versões alimentou ainda mais a divisão entre os grupos e transformou o embate em um dos principais enredos da edição.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Polêmicas no Quarto Branco também agitaram o início do BBB 26

A dinâmica do Quarto Branco, retomada nesta edição, também foi palco de tensão e desgaste logo nos primeiros dias. Os participantes que perderam a votação das Casas de Vidro ficaram confinados no cômodo por mais de 120 horas, um recorde para o reality show.

Durante o desafio, desistências chamaram atenção e levantaram críticas nas redes sobre o limite da dinâmica.

Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão e abandonar o Quarto Branco, enquanto outros competidores demonstraram isolamento e conflitos silenciosos.

A resistência prolongada criou ressentimentos que passaram a refletir no convívio da casa principal, influenciando alianças e votos logo na primeira semana.

Confira o momento em que os participantes do Quarto Branco entraram:

Aproximação de Ana Paula com Alberto Cowboy vira assunto nas redes

Outro ponto que gerou comentários entre os participantes foi a aproximação de Ana Paula Renault com Alberto Cowboy, primeiro líder da temporada. A jornalista adotou um tom mais próximo e brincalhão com o brother, o que foi interpretado por alguns confinados como uma tentativa de estratégia ou flerte.

As interações renderam comentários nos quartos e levantaram suspeitas sobre possíveis alianças futuras. Para parte da casa, o movimento reforçou a imagem de Ana Paula como uma jogadora experiente, enquanto outros enxergaram a situação apenas como parte da convivência natural nos primeiros dias do reality.

Pedro Henrique acumula polêmicas e desiste do BBB 26

Outro personagem central da semana foi Pedro Henrique. Em poucos dias de confinamento, o participante se envolveu em uma sequência de episódios negativos, incluindo acusações de invasão de privacidade, desrespeito a objetos pessoais e conflitos diretos com outros brothers.

Pedro discutiu com Ana Paula Renault, foi advertido pela produção após abrir um envelope que não lhe pertencia, usou pertences de outros participantes sem autorização e comprometeu uma Prova do Anjo ao agir fora das orientações.

A insistência em relatar uma traição à esposa grávida também gerou forte reação negativa dentro e fora da casa. 

Ocorreu ainda o assédio de Pedro contra Jordana, que resultou na desistência dele, deixando a Casa confusa momentos antes da votação ao vivo nesse domingo.

BBB 26: "declarações de guerra" e divisão clara de grupos

Após a formação do primeiro paredão, o clima seguiu pesado. Brigido declarou guerra aberta às veteranas Ana Paula Renault e Sol Vega, acusando-as de manipulação e articulando votos futuros.

Juliano Floss, por sua vez, afirmou acreditar que Ana Paula deve permanecer no jogo por movimentar a casa.

As conversas evidenciaram que o foco do conflito está concentrado principalmente na rivalidade entre Aline e Ana Paula, enquanto Milena aparece como coadjuvante no embate principal.

BBB 26: estreia marcada por tensão e expectativa

Além das brigas, o BBB 26 começou com novidades importantes, como o retorno do Quarto Branco, a dinâmica das casas de vidro e o maior prêmio da história do programa, no valor de R$ 5,44 milhões.

A edição também foi marcada pela saída do ator Henri Castelli após problemas de saúde durante a Prova do Líder.

