Enquete Uol A Fazenda 17: votação da 1ª roça; quem sai hoje, 25

Enquete Uol A Fazenda 17: votação da 1ª roça atualizada; quem sai hoje, 25

Participante lidera com mais de 35% dos votos em enquete não oficial; nova temporada terá a primeira eliminação nesta quinta-feira, 25
O primeiro peão a se despedir de A Fazenda 17 será revelado na noite desta quinta-feira, 25. Enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público entre os roceiros Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily.

Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.

A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (25/09)

Confira quem o público quer que fique no jogo, segundo pesquisa atualizada às 11h30min:

  1. Carol Lekker - 36,25%
  2. Gabily - 34,58%
  3. Fabiano Moraes - 29,18%

Carol Lekker foi indicada direto para a roça pela Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi. Gabily sobrou no Resta Um e Fabiano Moraes foi o mais votado da casa. O público ainda pode escolher oficialmente o peão que quer salvar da roça pelo site oficial R7.

A Fazenda 17: quem são os participantes?

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa

O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

