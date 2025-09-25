Enquete Uol A Fazenda 17: votação da 1ª roça; quem sai hoje, 25

Os peões Carol, Fabiano e Gabily estão na primeira roça de A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução / RecordPlus

O primeiro peão a se despedir de A Fazenda 17 será revelado na noite desta quinta-feira, 25. Enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público entre os roceiros Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.