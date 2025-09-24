Enquete Uol A Fazenda 17: quem escapa da 1ª roça e vira fazendeiro?

A primeira roça de A Fazenda 17 começou a ser formada. Três dos participantes disputarão a Prova do Fazendeiro e quem vencer escapa da votação popular / Crédito: Reprodução/RecordPlus

A primeira roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de terça-feira, 23, e já movimenta os fãs do reality rural. Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily disputam quem será o primeiro eliminado da temporada.

Nesta quarta-feira, 24, três deles participam da Prova do Fazendeiro — Carol foi vetada da disputa — e o vencedor garante a liderança da semana e se livra da votação popular. A seguir, O POVO conta como foi a formação da roça, as porcentagens da enquete Uol sobre quem deve ser o fazendeiro e mais informações do reality. A Fazenda 17: como a roça foi formada A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou Carol Lekker, que entrou na disputa pelo prêmio milionário por meio da dinâmica dos infiltrados. Na sequência, os votos da casa colocaram Fabiano Moraes na berlinda, após receber 16 indicações.