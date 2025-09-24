Enquete Uol A Fazenda 17: quem escapa da 1ª roça e vira fazendeiro?Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily estão na primeira berlinda; votação indica favorito para vencer a Prova do Fazendeiro. Saiba tudo
A primeira roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de terça-feira, 23, e já movimenta os fãs do reality rural.
Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily disputam quem será o primeiro eliminado da temporada.
Nesta quarta-feira, 24, três deles participam da Prova do Fazendeiro — Carol foi vetada da disputa — e o vencedor garante a liderança da semana e se livra da votação popular.
A seguir, O POVO conta como foi a formação da roça, as porcentagens da enquete Uol sobre quem deve ser o fazendeiro e mais informações do reality.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
A fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicou Carol Lekker, que entrou na disputa pelo prêmio milionário por meio da dinâmica dos infiltrados.
Na sequência, os votos da casa colocaram Fabiano Moraes na berlinda, após receber 16 indicações.
Por ser o segundo roceiro, Fabiano puxou Dudu Camargo da baia. Já no resta um, Gabily acabou sobrando e completou a formação da roça. Para encerrar, a cantora vetou Carol da prova que acontece hoje, 24.
Poderes da chama e votos
Martina Sanzi foi a responsável pelos poderes da chama desta semana. O poder laranja obrigou Gabily a escolher três participantes entre os imunes que não poderiam votar, e ela optou por Will, Mesquita e Valério. Já o poder branco dobrou o peso dos votos recebidos por Fabiano.
A votação da casa foi marcada por divisão de grupos, mas Fabiano acabou sendo o mais citado, recebendo votos de 16 peões.
Veja como votou cada um:
- Toninho Tornado votou em Duda Wendling;
- Gabily votou em Duda Wendling;
- Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes;
- Renata Müller votou em Fabiano Moraes;
- Yoná Sousa votou em Maria Caporusso;
- Michelle Barros votou em Fabiano Moraes;
- Créo Calleb votou em Fabiano Moraes;
- Carol Lekker votou em Maria Caporusso;
- Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes;
- Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso;
- Wallas Arrais votou em Yoná Sousa;
- Guilherme Boury votou em Yoná Sousa;
- Dudu Camargo votou em Maria Caporusso;
- Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes;
- Saory Cardoso votou em Maria Caporusso;
- Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes;
- Matheus Martins votou em Thamiris Assis;
- Duda Wendling votou Maria Caporusso;
- Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa;
- Maria Caporusso votou em Saory Cardoso;
- Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury;
- Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes.
Enquete Uol de A Fazenda 17 aponta favorito
De acordo com a enquete Uol, atualizada às 11 horas desta quarta-feira, 24, Gabily aparece como favorita para escapar da roça e se tornar fazendeira. Ela soma 40,16% das intenções de voto.
Na sequência está Dudu Camargo, com 36,72%. Já Fabiano Moraes aparece com apenas 23,12%.
Os números não têm caráter oficial, mas servem como termômetro da preferência do público antes da prova.
O que vem por aí no reality de A Fazenda 17
A disputa pela liderança acontece nesta quarta-feira, 24. O vencedor escapa da roça e assume o comando do jogo.
Na quinta-feira, 25, ocorre a eliminação: o público vota em quem deseja que continue no programa, e o participante menos votado deixa o reality.
A Fazenda 17: quem são os participantes?
- Carol Lekker (Miss Bumbum Brasil 2022)
- Creo Kellab (ator)
- Duda Wendling (atriz mirim de Avenida Brasil)
- Dudu Camargo (ex-apresentador do SBT)
- Fabiano Moraes (empresário e pai de Viih Tube)
- Fernando Sampaio (ator)
- Gabily (funkeira)
- Gaby Spanic (atriz venezuelana)
- Guilherme Boury (ator)
- Kathy Maravilha (dançarina e ex-De Férias com o Ex)
- Luiz Mesquita (Atleta e filho de Otávio Mesquita)
- Maria Caporusso (influenciadora e ex-Casamento às Cegas)
- Martina Sanzi (influenciadora e ex-De Férias com o Ex)
- Matheus Martins (ator, modelo e DJ)
- Michelle Barros (jornalista ex-Globo)
- Nizam Hayek (ex-BBB 24)
- Rayane Figliuzzi (empresária e namorada de Belo)
- Renata Müller (criadora de conteúdo e ex de Victor Pecoraro)
- Saory Cardoso (influenciadora e cirurgiã dentista)
- Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa)
- Tamires Assis (modelo e ex de Davi Brito)
- Toninho Tornado (humorista)
- Walério Araújo (estilista pernambucano)
- Wallas Arrais (cantor de forró)
- Will Guimarães (DJ e modelo)
- Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra)
A Fazenda 17: onde assistir
O reality rural começa às 22h30min de segunda a sábado e, aos domingos, é exibido a partir das 23 horas, após o Domingo Espetacular.
A Fazenda 17 também está disponível no streaming Record Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.
Na nova temporada, os peões competem pelo prêmio de R$ 2 milhões, o maior da história do programa. Entre os 26 participantes há dois infiltrados que prometem abalar a estrutura da roça.