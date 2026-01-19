Enquete O POVO BBB 26: quem sai no 1° Paredão? Veja parcial

BBB 26: Aline, Ana Paula e Milena estão no primeiro paredão / Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello/Fábio Rocha

A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão.

Até o momento, a Enquete O POVO indica uma disputa com oscilações frequentes ao longo do dia, reforçando que o cenário ainda pode mudar até o anúncio oficial da eliminação.

Paredão BBB 26: resultado parcial da Enquete O POVO Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa: Aline Campos - 42,9%



- 42,9% Milena Lages - 35,1%

- 35,1% Ana Paula Renault - 22% De acordo com a análise, os votos apontam para a saída de Aline Campos, com 42,9%. Enquanto Ana Paula Renault permanece em terceiro lugar, com 22%, sendo a participante com a maior chance de continuar no programa.