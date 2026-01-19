Enquete O POVO BBB 26: quem sai no 1° Paredão? Veja parcial

Enquete O POVO BBB 26: quem sai no 1° Paredão? Veja parcialPrimeira berlinda da temporada reúne Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena Lages e movimenta torcidas na enquete do O POVO; veja porcentagem
O primeiro paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) colocou frente a frente nomes de perfis distintos, reunindo Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena na berlinda inicial da temporada.
Na Enquete O POVO, que funciona como um termômetro da opinião popular, os votos seguem sendo atualizados ao longo do dia e indicam tendências sobre quem deve ser o primeiro eliminado do reality.
A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão.
O primeiro paredão costuma ser decisivo para definir o clima da temporada, e a edição 26 não foge à regra.
A disputa entre participantes conhecidos e anônimos movimenta torcidas organizadas, gera debates sobre estratégia e comportamento e aquece as redes sociais com memes, análises e campanhas de votação.
Até o momento, a Enquete O POVO indica uma disputa com oscilações frequentes ao longo do dia, reforçando que o cenário ainda pode mudar até o anúncio oficial da eliminação.
Paredão BBB 26: resultado parcial da Enquete O POVO
Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 6 mil votos. O cenário parcial mostrava a seguinte disputa:
- Aline Campos - 42,9%
- Milena Lages - 35,1%
- Ana Paula Renault - 22%
De acordo com a análise, os votos apontam para a saída de Aline Campos, com 42,9%. Enquanto Ana Paula Renault permanece em terceiro lugar, com 22%, sendo a participante com a maior chance de continuar no programa.
Vale lembrar que o resultado oficial será definido exclusivamente pela votação no Gshow, plataforma da TV Globo.
O primeiro paredão foi formado após uma sequência de dinâmicas que envolveram Big Fone, indicação do líder e contragolpe, além da Prova Bate e Volta.
Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 26
A formação da berlinda começou com a indicação direta do líder Alberto Cowboy, que escolheu Milena. Aline Campos já estava no paredão após ser indicada por Marcelo, que atendeu ao Big Fone na última quinta-feira, dia 15.
Na sequência, Aline teve direito ao contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão. Em seguida, os brothers votaram no Confessionário, e Paulo Augusto foi o mais votado da casa.
No entanto, ele conseguiu se salvar na prova Bate e Volta, da qual Milena ficou de fora, consolidando o trio que disputa a preferência do público.
BBB 26: quem votou em quem na casa?
A votação no Confessionário foi intensa e concentrada principalmente em Paulo Augusto. Entre os votos, Solange Couto, Ana Paula Renault, Breno, Aline Campos, Jonas, Sarah, Marcelo, Samira, Gabriela e Milena escolheram Paulo Augusto.
Outros participantes distribuíram votos entre Sol Veiga, Edílson, Juliano Floss, Maxiane, Jonas Sulzbach e Brígido, evidenciando divisões claras na casa logo na primeira semana.
Como votar no Paredão do BBB 26?
A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook. Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.
Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.
Veja quem continua na casa do BBB 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany Andrade, 25, autônoma, de São João D'Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário, Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4