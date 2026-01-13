BBB 26: Riscado ou Campos? Por que Aline mudou seu sobrenome?

Riscado ou Campos? Por que Aline, do BBB 26, mudou seu sobrenome?A atriz e influenciadora explicou dentro da casa do BBB 26 a decisão em mudar seu sobrenome; confira o motivo da mudança de Aline
A presença de Aline Campos no elenco do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) despertou dúvidas em parte do público que acompanhou sua trajetória na televisão nos últimos anos.
Conhecida nacionalmente como Aline Riscado, a atriz, dançarina e empresária passou a adotar outro nome artístico antes mesmo de entrar no reality, o que voltou ao debate com sua participação na edição atual.
Confira a seguir o motivo da mudança do nome da nova participante do reality da Globo.
Integrante do grupo Camarote do BBB 26, Aline Campos construiu carreira como bailarina, atriz, influenciadora fitness e empresária.
Durante mais de uma década, ela foi identificada pelo sobrenome Riscado, adotado ainda no início de sua trajetória artística, quando ganhou projeção em programas de TV da Globo.
A participante do BBB 26 teve seu primeiro trabalho com grande exposição nacional ao entrar para o ballet do "Domingão do Faustão", adotando o nome do ex-marido profissionalmente.
Além disso, a modelo atuou em diversas propagandas da cerveja Itaipava, como "Verão", representando a marca por alguns anos.
Por que Aline deixou de usar o sobrenome Riscado
A mudança de nome ocorreu em 2021, quatro anos antes de sua entrada no Big Brother Brasil. Segundo a própria Aline, a decisão foi motivada por um "processo de autoconhecimento e transformação pessoal".
Em conversa exibida pelo gshow, ela explicou que sentia que o nome antigo já não representava quem ela era naquele momento da vida.
“Há quatro anos, no meu processo de autoconhecimento, senti que esse nome não estava mais fazendo sentido. Eu sentia que estava atraindo os mesmos trabalhos, as mesmas pessoas, as mesmas conexões”, afirmou a sister dentro da casa.
Aline também esclareceu que o sobrenome Riscado vinha do período em que foi casada com Rodrigo Riscado, pai de seu filho Nathan, hoje com 14 anos, mas reforçou que a mudança não teve relação direta com a separação. “Sempre fui Aline Campos. Esse é o meu nome de batismo”, explicou.
Reação do público e reconhecimento no BBB 26
Mesmo após a mudança, parte do público ainda associa a participante ao nome antigo, o que tem gerado questionamentos nas redes sociais desde o anúncio do elenco do BBB 26. Dentro da casa, Aline já comentou que entende a confusão, mas reforça que prefere ser chamada pelo nome atual.
Com a visibilidade do reality, a expectativa é que o público passe a reconhecê-la oficialmente como Aline Campos, nome que, segundo ela, representa uma nova fase pessoal e profissional, agora vivida sob os holofotes do Big Brother Brasil 26.