BBB 26: Riscado ou Campos? Por que Aline mudou seu sobrenome?

Aline Campos é integrante o grupo Camarote do BBB / Crédito: Divulgação

A presença de Aline Campos no elenco do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) despertou dúvidas em parte do público que acompanhou sua trajetória na televisão nos últimos anos. Conhecida nacionalmente como Aline Riscado, a atriz, dançarina e empresária passou a adotar outro nome artístico antes mesmo de entrar no reality, o que voltou ao debate com sua participação na edição atual.

A participante do BBB 26 teve seu primeiro trabalho com grande exposição nacional ao entrar para o ballet do "Domingão do Faustão", adotando o nome do ex-marido profissionalmente. Além disso, a modelo atuou em diversas propagandas da cerveja Itaipava, como "Verão", representando a marca por alguns anos. Por que Aline deixou de usar o sobrenome Riscado A mudança de nome ocorreu em 2021, quatro anos antes de sua entrada no Big Brother Brasil. Segundo a própria Aline, a decisão foi motivada por um "processo de autoconhecimento e transformação pessoal".