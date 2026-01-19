BBB 26: o que aconteceu na madrugada de hoje e você não viu

Madrugada dividiu a casa entre alianças após o primeiro paredão e reações ao assédio que culminou na desistência de Pedro. Confira:

O jogo começou de vez no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) com a formação do primeiro paredão da temporada. No entanto, o momento mais importante se deu diante do assédio de Pedro contra Jordana , que resultou na desistência do curitibano, deixando a casa confusa momentos antes da votação ao vivo.

Pedro assediou Jordana na noite de domingo, 19, apertando o botão de desistência logo em seguida Com sua desistência, Paulo Augusto recebeu 11 votos da casa, indo para o Paredão com Aline, Ana Paula e Milena Na prova Bate e Volta, Paulo Augusto se salvou do Paredão Matheus, Leandro e Chaiany discutiram estratégias para o jogo interno, apostando em uma aliança entre participantes do Quarto Branco Aline Campos faz promessa de jejum de 24h caso fique após o Paredão

A saída de Pedro, que era o favorito a ser votado pela casa, fez com que Paulo Augusto recebesse onze votos, disputando a prova do Bate e Volta com Aline Campos e Ana Paula Renault.

Com as emparedadas definidas, os participantes passaram a madrugada desta segunda-feira, 19, conversando sobre possíveis cenários de eliminação e reações ao assédio praticado por Pedro. Confira o que aconteceu:

O brother se salvou após 14 rodadas de jogo, fazendo com que o paredão ficasse entre as duas sisters e Milena, indicada por Alberto Cowboy.

O apresentador Tadeu Schmidt prestou solidariedade na apresentação do programa, deixando claro que se Pedro não tivesse desistido, ele seria retirado do jogo, classificando a atitude dele como “ inaceitável ”.

Tudo aconteceu momentos antes da votação do primeiro Paredão, deixando o jogo confuso, enquanto os participantes assimilavam o que havia acontecido.

Jordana relata situação que aconteceu entre ela e Pedro na despensa antes dele desistir. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/9rQcmRbiXf

O momento foi gravado, mesmo tendo acontecido em uma espécie de “ponto cego” da casa. Logo após, Pedro disse para Ana Paula que “aconteceu o que não deveria ter acontecido” , apertando o botão de desistência e saindo do jogo.

Ainda na noite de domingo, 18, o jogo na casa sofreu uma reviravolta. Pedro, que passou a primeira semana de jogo arranjando problemas com outros participantes (incluindo um momento de intolerância religiosa, ter fingido uma crise de ansiedade e até derramado própolis no casaco de Juliano Floss), assediou Jordana na despensa da casa.

Já Milena foi indicada por Alberto Cowboy , que disse “não ter motivos” para votar em ninguém ainda, mas que ela foi a participante com quem teve menos trocas ao longo da semana, apontando que Milena parecia mais preocupada com a “própria casa” do que em conversar com os outros jogadores.

Depois de ser indicada por Marcelo, que atendeu o Big Fone, Aline Campos puxou Ana Paula Renault para o primeiro paredão da temporada. A dúvida seria quem acompanharia a dupla na berlinda, principalmente após a desistência de Pedro. Quem acabou sendo escolhido pela casa foi Paulo Augusto, considerado “planta” pela maioria dos participantes.

Nos seus trinta segundos de defesa, Milena destacou que “sempre serviu e nunca foi servida”, pedindo para ficar por ser a mesma pessoa que o público escolheu na Casa de Vidro. Mesmo concluindo seu pensamento, a participante caiu no choro, sendo consolada por Ana Paula, de quem se aproximou bastante.

Na prova Bate e Volta, Paulo Augusto conseguiu se salvar do Paredão, fazendo com que a primeira votação ficasse entre Aline Campos, Ana Paula e Milena.

Durante a madrugada, Aline conversou com Brigido e disse que a partir do resultado vai entender se o público quer “verdade ou barraco mentiroso”. Brigido respondeu que acha que “o Brasil vai tirar Milena para ver o circo pegar fogo.

BBB 26: Participantes do Quarto Branco começam a se movimentar

Os quatro novos participantes da temporada, que entraram na casa após quase uma semana de resistência no Quarto Branco, começaram a movimentar o jogo interno depois da votação. Chaiany conversou com Marcelo e disse ter sentido que os Camarotes e Veteranos estão jogando juntos, propondo uma união entre os pipocas.

Em seguida, conversando com Matheus e Leandro, ela ouviu que eles precisam conversar mais para entender a situação. Matheus também disse que a “a galera que ganhou na Casa de Vidro” não iria proteger ninguém que veio do Quarto Branco, deixando aberta uma aliança exclusiva entre os chamados “Manicomers”.

Matheus: "A galera que ganhou de nós na Casa de Vidro não vai proteger vocês"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/B3U51Qf9cF — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2026

Leandro expôs sua estratégia e disse que a prioridade ali deveria ter sido quebrar o trio formado por Sarah, Jonas e Cowboy, ao invés de a casa ter votado em peso contra Paulo Augusto.

BBB 26: Aline acirra sua rivalidade com Ana Paula e faz promessa

Também em conversa com Matheus, Aline falou sobre a divisão dos grupos da casa e disse que existe um: “Ah, tem um grupo… Exatamente, eu sei quem é, óbvio. A pior de todas!”, disse, referindo-se a Ana Paula.

Além disso, comentou sobre a rivalidade entre as duas: “Era pra eu ir pro Paredão com a Ana Paula... A certeza da minha coerência e da minha verdade eu não tenho nenhuma dúvida, mesmo se sair. O que eu vou entender é o que o povo lá fora quer em relação ao jogo”.

Aline: "Era pra eu ri pro Paredão com a Ana Paula... A certeza da minha coerência e da minha verdade eu não tenho nenhuma dúvida, mesmo se sair. O que eu vou entender é o que o povo lá fora quer em relação ao jogo." pic.twitter.com/lZ8TS4QLPn — Central Reality (@centralreality) January 19, 2026

Sobre o paredão, em conversa com Jordana, Aline disse ter pensado em fazer 72h de jejum se voltar do paredão, mas ajustou a promessa para 24h enquanto comia uma banana. Ainda sobre Ana Paula Renault, Sarah Andrade comentou com Aline que a rival “tem uma energia pesada”.

A sister também foi assunto entre Cowboy e Jonas, com este admitindo que gosta de Ana Paula, mesmo ela deixando claro que ele é um alvo. Cowboy respondeu que a considera hilária e que eles vão ter um jogo muito rico com Ana Paula, mas é preciso tomar cuidado.

BBB 26: Chaiany comenta seu “quase voto” e brinca sobre Quarto Branco

Uma das participantes mais carismáticas do Quarto Branco, Chaiany já chegou na casa com sua sinceridade aflorada, comentando com Cowboy que quase votou em Aline por ter sido grossa. “Eu ia votar nela, porque ela foi bem grossa comigo hoje. Ela é muito atividade, trabalhando o tempo inteiro”, disse a sister.

Gabriela e Chaiany caem na risada ao lembrar da bronca que o Tadeu deu em Matheus, após o rapaz falar que eles estavam passando fome.



Chai: "Eu passei fome, tu num passou não? Mas eu tinha biscoito, só não podia comer! [...] A Globo pra nós: 'contrato cancelado'." pic.twitter.com/ezmQdI0Ro8 — Central Reality (@centralreality) January 19, 2026

Em outro momento, ela e Gabriela comentaram rindo sobre o momento em que Matheus falou da fome durante o Quarto Branco, recebendo uma bronca de Tadeu. Chaiany brincou que a Globo ia encerrar o contrato delas e imitou Tadeu, arrancando ainda mais risos de Gabriela.

Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.

