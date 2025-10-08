Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: quem lidera a votação da enquete Uol Favorito hoje, 8

Veja quem é o favorito do público na enquete de A Fazenda 17 nesta quarta-feira, 8. Ranking mostra quem deve continuar e quem corre risco de eliminação
Autor Izabele Vasconcelos
A terceira roça de A Fazenda 17 está formada e promete fortes emoções para os fãs do reality.

A berlinda, que começou na noite dessa terça-feira, 7, colocou Guilherme Boury, Dudu Camargo, Carol Lekker e Yoná Sousa em risco.

Enquanto Guilherme já está garantido na roça, os outros três disputam a Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira, 8, e pode livrar um deles da eliminação.

O resultado oficial da eliminação será anunciado apenas na quinta-feira, 9, mas a enquete Uol já aponta quem é o favorito do público para seguir no jogo — e quem deve deixar o reality rural.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito do público

Com mais de 16 mil votos registrados até o momento, a enquete Uol revela um panorama claro sobre a popularidade dos peões após a eliminação de Renata Saldanha.

O cantor Wallas Arrais aparece na liderança, consolidando-se como o grande favorito do público.

Confira o ranking parcial da votação da enquete nesta quarta-feira, 8:

A Fazenda 17: quem corre mais risco de eliminação

De acordo com o levantamento, Guilherme Boury é o peão com menor índice de apoio, aparecendo com apenas 0,82% dos votos.

Caso ele permaneça na roça, é apontado como o mais provável a deixar o programa nesta semana.

Já Wallas Arrais, líder da enquete, desponta como o nome mais forte até agora e pode consolidar sua popularidade caso mantenha o bom desempenho nas próximas semanas.

 

Como foi formada a terceira roça de A Fazenda 17

Durante a votação ao vivo, Guilherme Boury acabou vetado por Dudu Camargo e foi direto para a roça após sobrar no Resta Um.

Dudu, por sua vez, foi indicado pela casa e terá a chance de escapar na prova que define o novo Fazendeiro da Semana. Já Carol Lekker e Yoná Sousa completam o quarteto que briga pela permanência.

A dinâmica seguiu o padrão da temporada: o vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu mais cobiçado da casa e se livra automaticamente da eliminação, retornando com poder de liderança e imunidade.

 

Expectativa para a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17

A Prova do Fazendeiro, marcada para esta quarta-feira, 8, será decisiva para o rumo do jogo. Além de garantir imunidade, o vencedor da disputa voltará ao comando das atividades da fazenda e poderá indicar o próximo roceiro na semana seguinte.

Com Dudu Camargo, Carol Lekker e Yoná Sousa disputando o posto, a expectativa é alta entre os fãs, que já se mobilizam nas redes sociais em apoio aos seus favoritos.

