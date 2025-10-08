A Fazenda 17: quem lidera a votação da enquete Uol Favorito hoje, 8

A Fazenda 17: quem lidera a votação da enquete Uol Favorito hoje, 8Veja quem é o favorito do público na enquete de A Fazenda 17 nesta quarta-feira, 8. Ranking mostra quem deve continuar e quem corre risco de eliminação
A terceira roça de A Fazenda 17 está formada e promete fortes emoções para os fãs do reality.
A berlinda, que começou na noite dessa terça-feira, 7, colocou Guilherme Boury, Dudu Camargo, Carol Lekker e Yoná Sousa em risco.
Enquanto Guilherme já está garantido na roça, os outros três disputam a Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira, 8, e pode livrar um deles da eliminação.
O resultado oficial da eliminação será anunciado apenas na quinta-feira, 9, mas a enquete Uol já aponta quem é o favorito do público para seguir no jogo — e quem deve deixar o reality rural.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito do público
Com mais de 16 mil votos registrados até o momento, a enquete Uol revela um panorama claro sobre a popularidade dos peões após a eliminação de Renata Saldanha.
O cantor Wallas Arrais aparece na liderança, consolidando-se como o grande favorito do público.
Confira o ranking parcial da votação da enquete nesta quarta-feira, 8:
- Wallas Arrais — 25,1%
- Dudu Camargo — 18,18%
- Gaby Spanic — 13,34%
- Ray Fligliuzzi — 8,15%
- Saory Cardoso — 8,07%
- Yoná Sousa — 5,7%
- Carol Lekker — 4,52%
- Will Guimarães — 3,33%
- Matheus Martins — 2,76%
- Luiz Mesquita — 2,52%
- Fernando Sampaio — 1,81%
- Nizam — 1,36%
- Michelle Barros — 1,2%
- Martina Sanzi — 1,09%
- Guilherme Boury — 0,82%
- Tamires Assis — 0,6%
- Toninho Tornado — 0,55%
- Duda Wendling — 0,38%
- Shia Phoenix — 0,18%
- Maria Caporusso — 0,1%
- Walério Araújo — 0,08%
- Kathy Maravilha — 0,07%
- Creo Kellab — 0,04%
- Fabiano Moraes — 0,04%
A Fazenda 17: quem corre mais risco de eliminação
De acordo com o levantamento, Guilherme Boury é o peão com menor índice de apoio, aparecendo com apenas 0,82% dos votos.
Caso ele permaneça na roça, é apontado como o mais provável a deixar o programa nesta semana.
Já Wallas Arrais, líder da enquete, desponta como o nome mais forte até agora e pode consolidar sua popularidade caso mantenha o bom desempenho nas próximas semanas.
Como foi formada a terceira roça de A Fazenda 17
Durante a votação ao vivo, Guilherme Boury acabou vetado por Dudu Camargo e foi direto para a roça após sobrar no Resta Um.
Dudu, por sua vez, foi indicado pela casa e terá a chance de escapar na prova que define o novo Fazendeiro da Semana. Já Carol Lekker e Yoná Sousa completam o quarteto que briga pela permanência.
A dinâmica seguiu o padrão da temporada: o vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu mais cobiçado da casa e se livra automaticamente da eliminação, retornando com poder de liderança e imunidade.
Expectativa para a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17
A Prova do Fazendeiro, marcada para esta quarta-feira, 8, será decisiva para o rumo do jogo. Além de garantir imunidade, o vencedor da disputa voltará ao comando das atividades da fazenda e poderá indicar o próximo roceiro na semana seguinte.
Com Dudu Camargo, Carol Lekker e Yoná Sousa disputando o posto, a expectativa é alta entre os fãs, que já se mobilizam nas redes sociais em apoio aos seus favoritos.