Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: quem saiu na 2ª roça em eliminação surpreendente

A Fazenda 17: saiba quem foi a eliminada na segunda roça do reality

Eliminação de peoa surpreende público após formação da roça marcada por reviravoltas; entenda como a participante deixou a disputa
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Renata Müller foi a segunda eliminada de A Fazenda 17, na noite dessa quinta-feira, 2. A participante deixou o reality com apenas 18,96% da preferência do público em uma berlinda contra Duda Wendling e Walério Araújo.

Sem grande protagonismo no jogo, a peoa acabou na roça após ser esquecida pelos próprios aliados na dinâmica do “Resta Um”.

Como foi a eliminação da segunda Roça de A Fazenda 17

Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu anunciou a ordem dos salvos. Primeiro, Duda foi escolhida pelo público para continuar no jogo.

Em seguida, Walério também garantiu sua permanência, deixando Renata fora da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

“Acho que foi um erro meu ser tão leal ao grupo, mas acredito que o Wallas (Arrais) deveria vencer. Ele é muito inteligente”, declarou Renata após sua eliminação.

Leia mais

A Fazenda 17: quem é Renata Müller?

Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata entrou em A Fazenda 17 com a proposta de mostrar um lado mais reservado.

Apesar de algumas discussões pontuais, como com Saory Cardoso, a empresária adotou uma postura discreta diante do caos da sede.

Na terça-feira, 30, Renata foi surpreendida ao não ser salva por nenhum de seus aliados no “Resta Um”. Chorando, desabafou: “Eu não vou na bala por ninguém”, evidenciando sua decepção com o grupo.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Como foi a formação da segunda roça de A Fazenda 17

A formação da roça que culminou na eliminação de Renata foi marcada por tensão e estratégias. O fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi, mas ela venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da berlinda, conquistando o chapéu pela segunda vez.

O jogo virou com o poder do lampião: Yoná transferiu para Walério os 11 votos que originalmente haviam recaído sobre Matheus, levando o estilista direto para a roça.

Walério, então, puxou Duda Wendling da baia. Sem apoio no “Resta Um”, Renata completou o trio de roceiros.

A dinâmica deixou claro como as alianças ainda estão frágeis no reality, com peões já se voltando contra seus próprios grupos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar