A Fazenda 17: quem saiu na 2ª roça em eliminação surpreendente

Com segunda eliminada de A Fazenda 17 com 18,96% dos votos, episódio gerou intensas reações tanto entre os participantes / Crédito: Reprodução/YouTube/A Fazenda

Renata Müller foi a segunda eliminada de A Fazenda 17, na noite dessa quinta-feira, 2. A participante deixou o reality com apenas 18,96% da preferência do público em uma berlinda contra Duda Wendling e Walério Araújo. Sem grande protagonismo no jogo, a peoa acabou na roça após ser esquecida pelos próprios aliados na dinâmica do “Resta Um”.

Como foi a eliminação da segunda Roça de A Fazenda 17 Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu anunciou a ordem dos salvos. Primeiro, Duda foi escolhida pelo público para continuar no jogo. Em seguida, Walério também garantiu sua permanência, deixando Renata fora da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. “Acho que foi um erro meu ser tão leal ao grupo, mas acredito que o Wallas (Arrais) deveria vencer. Ele é muito inteligente”, declarou Renata após sua eliminação.

A Fazenda 17: quem é Renata Müller? Renata Müller foi eliminada de A Fazenda 17 Crédito: Divulgação/RecordTv Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata entrou em A Fazenda 17 com a proposta de mostrar um lado mais reservado. Apesar de algumas discussões pontuais, como com Saory Cardoso, a empresária adotou uma postura discreta diante do caos da sede.

Na terça-feira, 30, Renata foi surpreendida ao não ser salva por nenhum de seus aliados no “Resta Um”. Chorando, desabafou: “Eu não vou na bala por ninguém”, evidenciando sua decepção com o grupo. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Como foi a formação da segunda roça de A Fazenda 17 A formação da roça que culminou na eliminação de Renata foi marcada por tensão e estratégias. O fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi, mas ela venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da berlinda, conquistando o chapéu pela segunda vez.