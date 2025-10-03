A Fazenda 17: quem saiu na 2ª roça em eliminação surpreendente

A Fazenda 17: saiba quem foi a eliminada na segunda roça do realityEliminação de peoa surpreende público após formação da roça marcada por reviravoltas; entenda como a participante deixou a disputa
Renata Müller foi a segunda eliminada de A Fazenda 17, na noite dessa quinta-feira, 2. A participante deixou o reality com apenas 18,96% da preferência do público em uma berlinda contra Duda Wendling e Walério Araújo.
Sem grande protagonismo no jogo, a peoa acabou na roça após ser esquecida pelos próprios aliados na dinâmica do “Resta Um”.
Como foi a eliminação da segunda Roça de A Fazenda 17
Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu anunciou a ordem dos salvos. Primeiro, Duda foi escolhida pelo público para continuar no jogo.
Em seguida, Walério também garantiu sua permanência, deixando Renata fora da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
“Acho que foi um erro meu ser tão leal ao grupo, mas acredito que o Wallas (Arrais) deveria vencer. Ele é muito inteligente”, declarou Renata após sua eliminação.
A Fazenda 17: quem é Renata Müller?
Ex-mulher do ator Victor Pecoraro, Renata entrou em A Fazenda 17 com a proposta de mostrar um lado mais reservado.
Apesar de algumas discussões pontuais, como com Saory Cardoso, a empresária adotou uma postura discreta diante do caos da sede.
Na terça-feira, 30, Renata foi surpreendida ao não ser salva por nenhum de seus aliados no “Resta Um”. Chorando, desabafou: “Eu não vou na bala por ninguém”, evidenciando sua decepção com o grupo.
Como foi a formação da segunda roça de A Fazenda 17
A formação da roça que culminou na eliminação de Renata foi marcada por tensão e estratégias. O fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi, mas ela venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da berlinda, conquistando o chapéu pela segunda vez.
O jogo virou com o poder do lampião: Yoná transferiu para Walério os 11 votos que originalmente haviam recaído sobre Matheus, levando o estilista direto para a roça.
Walério, então, puxou Duda Wendling da baia. Sem apoio no “Resta Um”, Renata completou o trio de roceiros.
A dinâmica deixou claro como as alianças ainda estão frágeis no reality, com peões já se voltando contra seus próprios grupos.