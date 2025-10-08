Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem está na 3ª Roça em "A Fazenda 17"? Vote em quem sai

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa e Gui Boury podem disputar a preferência do público em A Fazenda 17. Vote na enquete
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
A terceira Roça de A Fazenda 17 foi formada na noite dessa terça-feira, 7, e promete agitar os rumos do reality show da Record TV.

Vetado da Prova do Fazendeiro, Guilherme Boury já está automaticamente na berlinda. Os pões Carolina Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa ainda vão encarar a prova na noite desta quarta-feira, 8, com a chance de escapar da eliminação.

Após isso, cabe ao público decidir quem segue na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 9, ao vivo.

A Fazenda 17: vote na enquete

Antes do resultado oficial, participe da enquete O POVO e dê sua opinião sobre quem deve ficar em A Fazenda 17. Sua participação ajuda a medir a temperatura do público na disputa desta semana.

A Fazenda 17: como a Roça foi formada

A dinâmica começou no domingo, 5, com a Prova de Fogo realizada em duplas. Os vencedores foram Saory Cardoso e Luiz Mesquita que dividiram o Poder das Chamas. Na sorte, Saory ficou com o Poder da Chama Laranja, e Mesquita com o da Chama Branca. 

A votação, exibida nesta terça-feira, 7, iniciou com a fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicando Carol Lekker para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa recebeu 11 votos e se tornou a segunda roceira.

Saory mudou o rumo do jogo utilizando o Poder da Chama Laranja. A peoa escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado como as únicas opções para a terceira vaga, descartando o restante dos participantes. Yoná decidiu colocar Gui na berlinda.

Com o Poder da Chama Branca, Luiz Mesquita imunizou três participantes no Resta Um e livrou Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory da roça. Ao fim da dinâmica, Dudu Camargo sobrou e ocupou a última vaga.

No veto, Dudu escolheu impedir Gui Boury de disputar na Prova do Fazendeiro.

Quem está na Roça de A Fazenda 17

Estão na berlinda os peões Carolina Lekker, Dudu Camargo, Guilherme Boury e Yoná Sousa.

Vetado por Dudu, Gui Boury não participará da Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 8. Os demais peões que estão na berlinda ainda tem chances de vencer e escapar da eliminação.

A Fazenda 17: quem votou em quem na Roça

O alvo da votação da sede foi Yoná Sousa, que acumulou 11 votos, ocupando o segundo banco da berlinda. Confira todos os votos:

  • Toninho Tornado votou em Yoná Sousa
  • Dudu Camargo votou em Guilherme Boury
  • Tamires Assis votou em Guilherme Boury
  • Yoná Sousa votou em Tamires Assis
  • Michelle Barros votou em Tamires Assis
  • Creo Kellab votou em Yoná Sousa
  • Carolina Lekker votou em Guilherme Boury
  • Shia Phoenix votou em Yoná Sousa
  • Kathy Maravilha votou em Guilherme Boury
  • Wallas Arrais votou em Guilherme Boury
  • Guilherme Boury votou em Yoná Sousa
  • Nizam Hayek votou em Yoná Sousa
  • Saory Cardoso votou em Guilherme Boury
  • Fabiano Moraes votou em Yoná Sousa
  • Martina Sanzi votou em Yoná Sousa
  • Gaby Spanic votou em Guilherme Boury
  • Matheus Martins votou em Guilherme Boury
  • Duda Wendling votou em Guilherme Boury
  • Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa
  • Maria Caporusso votou em Yoná Sousa
  • William Guimarães votou em Tamires Assis
  • Walério Araújo votou em Yoná Sousa
  • Luiz Otávio Mesquita votou em Yoná Sousa

