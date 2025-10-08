Quem está na 3ª Roça em "A Fazenda 17"? Vote em quem sai

Quem está na 3ª Roça em "A Fazenda 17"? Vote em quem saiCarol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa e Gui Boury podem disputar a preferência do público em A Fazenda 17. Vote na enquete
A terceira Roça de A Fazenda 17 foi formada na noite dessa terça-feira, 7, e promete agitar os rumos do reality show da Record TV.
Vetado da Prova do Fazendeiro, Guilherme Boury já está automaticamente na berlinda. Os pões Carolina Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa ainda vão encarar a prova na noite desta quarta-feira, 8, com a chance de escapar da eliminação.
Após isso, cabe ao público decidir quem segue na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 9, ao vivo.
A Fazenda 17: vote na enquete
Antes do resultado oficial, participe da enquete O POVO e dê sua opinião sobre quem deve ficar em A Fazenda 17. Sua participação ajuda a medir a temperatura do público na disputa desta semana.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada
A dinâmica começou no domingo, 5, com a Prova de Fogo realizada em duplas. Os vencedores foram Saory Cardoso e Luiz Mesquita que dividiram o Poder das Chamas. Na sorte, Saory ficou com o Poder da Chama Laranja, e Mesquita com o da Chama Branca.
A votação, exibida nesta terça-feira, 7, iniciou com a fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, indicando Carol Lekker para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa recebeu 11 votos e se tornou a segunda roceira.
Saory mudou o rumo do jogo utilizando o Poder da Chama Laranja. A peoa escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado como as únicas opções para a terceira vaga, descartando o restante dos participantes. Yoná decidiu colocar Gui na berlinda.
Com o Poder da Chama Branca, Luiz Mesquita imunizou três participantes no Resta Um e livrou Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory da roça. Ao fim da dinâmica, Dudu Camargo sobrou e ocupou a última vaga.
No veto, Dudu escolheu impedir Gui Boury de disputar na Prova do Fazendeiro.
Quem está na Roça de A Fazenda 17
Estão na berlinda os peões Carolina Lekker, Dudu Camargo, Guilherme Boury e Yoná Sousa.
Vetado por Dudu, Gui Boury não participará da Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 8. Os demais peões que estão na berlinda ainda tem chances de vencer e escapar da eliminação.
A Fazenda 17: quem votou em quem na Roça
O alvo da votação da sede foi Yoná Sousa, que acumulou 11 votos, ocupando o segundo banco da berlinda. Confira todos os votos:
- Toninho Tornado votou em Yoná Sousa
- Dudu Camargo votou em Guilherme Boury
- Tamires Assis votou em Guilherme Boury
- Yoná Sousa votou em Tamires Assis
- Michelle Barros votou em Tamires Assis
- Creo Kellab votou em Yoná Sousa
- Carolina Lekker votou em Guilherme Boury
- Shia Phoenix votou em Yoná Sousa
- Kathy Maravilha votou em Guilherme Boury
- Wallas Arrais votou em Guilherme Boury
- Guilherme Boury votou em Yoná Sousa
- Nizam Hayek votou em Yoná Sousa
- Saory Cardoso votou em Guilherme Boury
- Fabiano Moraes votou em Yoná Sousa
- Martina Sanzi votou em Yoná Sousa
- Gaby Spanic votou em Guilherme Boury
- Matheus Martins votou em Guilherme Boury
- Duda Wendling votou em Guilherme Boury
- Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa
- Maria Caporusso votou em Yoná Sousa
- William Guimarães votou em Tamires Assis
- Walério Araújo votou em Yoná Sousa
- Luiz Otávio Mesquita votou em Yoná Sousa