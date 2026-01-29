Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resumo BBB 26: confira o que aconteceu na madrugada de hoje

Madrugada do BBB 26 tem festa, treta, choro e alerta na casa

Festa do Líder Babu Santana esquenta o jogo, rende confronto entre Jonas e Marcelo, críticas a Milena e emoção com ausência de Gabriela
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A madrugada no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi intensa e concentrou praticamente todos os elementos que movimentam o reality: festa, conflito, emoção e jogo.

A comemoração do Líder Babu Santana começou em clima de animação, mas rapidamente deu espaço a tensões entre os participantes, com discussões, desabafos e avaliações de comportamento. 

Entre selinho, conversas estratégicas e reflexões sobre alianças, a madrugada deixou claro que, após a festa, o jogo ganhou novos contornos e tensões que devem repercutir nos próximos dias.

Confira o que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 29, no BBB 26:

BBB 26: Festa do Líder anima a casa, mas clima esquenta

A Festa do Líder Babu Santana agitou a madrugada no BBB 26, com muita dança, música e descontração. Enquanto a maioria dos participantes aproveitava a pista, Gabriela não conseguiu concluir o desafio do Barrado no Baile e ficou fora da comemoração, o que gerou comoção entre os aliados.

Entre brincadeiras e interações, o clima começou a mudar quando situações mal resolvidas vieram à tona, transformando a noite em um dos momentos mais tensos da semana no reality.

BBB 26: treta entre Jonas e Marcelo domina a madrugada

O principal embate da noite envolveu Jonas Sulzbach e Marcelo. O desentendimento começou após uma brincadeira que Jonas não levou na esportiva, desencadeando uma discussão pública na pista de dança. Marcelo chegou a chamar o brother de “sonso”, enquanto outros participantes tentavam conter os ânimos.

Sarah Andrade tentou mediar a situação, explicando que experiências passadas no programa influenciam reações emocionais. Ainda assim, a discussão se espalhou pela casa, envolvendo diferentes brothers.

Jonas chora e desabafa sobre estereótipos

Abalado, Jonas procurou Sarah Andrade para um desabafo emocionado. O brother afirmou que não quer ser resumido à aparência física e que sofre com julgamentos desde sua primeira passagem pelo programa. Chorando, ele disse que, no confinamento, certas brincadeiras ganham um peso diferente.

Sarah explicou a outros participantes que o medo de Jonas é ser visto apenas como um corpo, o que ajuda a entender sua reação durante a festa.

— Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2026

Milena vira pauta no BBB 26 e recebe alerta de Ana Paula

Durante a festa, Milena chamou atenção ao gravar vídeos com comentários críticos sobre outros participantes. A atitude incomodou vários brothers e sisters, que passaram a discutir o comportamento da participante ao longo da madrugada.

Ana Paula Renault interrompeu uma das gravações e fez um alerta direto: “Para de ser antipática”. A fala repercutiu dentro e fora da festa, colocando Milena no centro das críticas da noite.

Brothers avaliam comportamento e impacto no jogo

Conversas paralelas reuniram participantes como Edilson, Jordana, Brigido e Marciele, que questionaram as atitudes de Milena e avaliaram se o comportamento pode fortalecê-la ou prejudicá-la no jogo. Alguns apontaram exagero, enquanto outros alertaram para discursos considerados perigosos.

No início da manhã, reclamações sobre as gravações da sister continuaram, reforçando o desgaste da relação com parte da casa.

BBB 26: selinho, choro e emoções paralelas

Nem só de treta viveu a madrugada. Marcelo e Solange Couto trocaram um selinho durante a festa, arrancando aplausos dos colegas. Já Chaiany caiu no choro ao sentir falta de Gabriela, sendo consolada por Alberto Cowboy e Brigido.

A ausência de Gabriela, que passou a noite tentando cumprir o desafio do Barrado no Baile sem sucesso, também foi tema de conversas e reflexões sobre o jogo.

Conversas estratégicas e desabafos

Ao longo da madrugada, participantes ainda discutiram convivência, alianças e conflitos antigos. Marcelo relembrou embates com Ana Paula Renault e Gabriela, enquanto Samira desabafou sobre estar “como uma panela de pressão” com uma sister.

Jonas também refletiu sobre possíveis romances na casa, afirmando não sentir química com ninguém até o momento.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

    • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
    • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
    • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
    • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
    • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
    • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

