Resumo BBB 26: confira o que aconteceu na madrugada de hoje

A madrugada desta quinta-feira, 29, no BBB 26 foi marcada por festa intensa, discussões acaloradas, desabafos emocionados e alertas entre os participantes. / Crédito: Reprodução/Gshow

A madrugada no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi intensa e concentrou praticamente todos os elementos que movimentam o reality: festa, conflito, emoção e jogo. A comemoração do Líder Babu Santana começou em clima de animação, mas rapidamente deu espaço a tensões entre os participantes, com discussões, desabafos e avaliações de comportamento.

Entre selinho, conversas estratégicas e reflexões sobre alianças, a madrugada deixou claro que, após a festa, o jogo ganhou novos contornos e tensões que devem repercutir nos próximos dias.

Sarah Andrade tentou mediar a situação, explicando que experiências passadas no programa influenciam reações emocionais. Ainda assim, a discussão se espalhou pela casa, envolvendo diferentes brothers. Depois do desentendimento, Marcelo vai atrás de Jonas: "Tô nem aí pra um coitado desse" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/QBe07Cmq9q — Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2026