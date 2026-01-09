Participantes do BBB: quem já recusou convite para o reality?Veja quem já disse "não" ao Big Brother Brasil, os motivos das recusas e como funciona a nova dinâmica da edição atual
O Big Brother Brasil (BBB) segue como um dos realities mais comentados do Brasil, e desperta curiosidade não apenas sobre quem entra, mas também sobre quem opta por ficar de fora.
Desde a criação dos grupos Pipoca e Camarote, em 2020, a produção passou a convidar celebridades de diferentes áreas. Ainda assim, muitos nomes conhecidos já recusaram o convite para o confinamento.
Antes mesmo da estreia do BBB 26, relembre famosos que já foram sondados, mas preferiram não participar do reality.
Quais nomes já recusaram convite para o BBB
Thaynara OG
Thaynara OG contou à revista Quem que foi convidada para o BBB 20, a primeira edição com Camarote. A influenciadora afirmou ter recusado por receio do impacto emocional, especialmente em relação à reação de seus pais ao vê-la confinada.
Pedro Sampaio
O DJ recusou convites em duas temporadas, revelou ao O Globo. Segundo ele, o confinamento atrapalharia sua produção artística e o foco total em sua carreira.
Luísa Sonza
Durante entrevista ao podcast Podpah, a cantora contou que já foi convidada para o BBB, mas afirmou não ter estrutura psicológica para enfrentar o isolamento e a pressão do jogo, apesar de gostar das provas.
Felipe Castanhari
O youtuber revelou nas redes sociais ter sido convidado para a 20ª edição do programa, mas recusou educadamente. Ele explicou que preferiu seguir focado em seus projetos no Canal Nostalgia.
Gustavo Mioto
Em 2021, o cantor confirmou que foi sondado pela produção, mas negou o convite por conta de vários projetos musicais planejados para o ano, incluindo trabalhos internacionais.
PK
O funkeiro contou na rede social X (antigo Twitter) que considerou a proposta, mas decidiu recusar para manter o foco em suas músicas e na organização da agenda profissional.
Carlinhos Maia
O influenciador recusou o convite em 2019, afirmando que não combina com a rotina de confinamento e exposição intensa.
Sophia Abrahão
A atriz virou alvo de especulações após usar um emoji em seu perfil. Em entrevista ao Hugo Gloss, explicou que não participaria do BBB 22, apesar dos rumores recorrentes.
Jaqueline Carvalho
A atleta chegou a brincar nas redes sociais sobre o assunto, mas depois confirmou que nunca aceitou convite e que sua participação não passava de boato.
Sammy Lee
A influenciadora explicou que não conseguiria ficar longe do filho pequeno, que ainda estava em fase de amamentação.
Kéfera
Em entrevista ao PodDelas, a youtuber revelou que preferiu recusar o convite por não se sentir preparada emocionalmente para uma experiência como o BBB.
Marcia Sensitiva
Durante participação em podcast, ela contou que foi convidada para o BBB 24, mas afirmou que não teria condições físicas e emocionais para o confinamento aos 71 anos.
Kelly Key e filha
A cantora revelou nos stories que ela e a filha, Suzanna Freitas, foram sondadas, mas decidiram não participar do reality.
Priscila Fantin
A atriz negou os rumores de confinamento e afirmou que preferiu seguir vivendo experiências fora do programa.
Outros nomes que recusaram o BBB
Luana Piovani afirmou que não aceitaria ser vigiada 24 horas por dia. Samantha Schmütz disse que o reality não combina com seu perfil.
Felipe Neto contou que chegou a pedir para entrar no BBB 22, mas desistiu após problemas pessoais e de saúde. Já Paola Antonini revelou que foi convidada, ficou animada, mas o medo de ficar longe da família pesou na decisão.
Felipe Titto recusou por administrar várias empresas, enquanto Ney Matogrosso foi direto ao afirmar que não participaria de um programa onde se disputa comida.
Gustavo Tubarão contou que recusou o BBB e A Fazenda por cuidar da saúde mental. Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, negou boatos sobre o BBB 25. Samanta Alves, influenciadora e repórter,
também brincou com rumores e afirmou não estar confinada.
Em 2022, Mari Saad chegou a ser confirmada, mas desistiu antes de entrar. João Guilherme recusou logo ao ser convidado, afirmando não ter interesse em realities desse formato.
BBB 26: quando será e mais informações
A 26ª edição do BBB começa antes mesmo da estreia oficial. Pela primeira vez, os participantes do grupo Pipoca serão apresentados ao público em cinco Casas de Vidro espalhadas pelas regiões do Brasil. Ao todo, 20 candidatos disputam vagas, com quatro pessoas em cada espaço.
Os nomes serão revelados ao longo da programação da TV Globo, com entradas ao vivo de Tadeu Schmidt. Dez participantes, cinco homens e cinco mulheres, serão escolhidos para integrar o elenco oficial, anunciado no dia 12 de janeiro, logo após a novela "Três Graças".