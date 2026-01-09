Participantes do BBB: quem já recusou convite para o reality?

Artistas, influenciadores e atletas já explicaram por que recusaram participação no reality show da TV Globo / Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaia @luisasonza @pedrosampaio @samanthaschumtz

O Big Brother Brasil (BBB) segue como um dos realities mais comentados do Brasil, e desperta curiosidade não apenas sobre quem entra, mas também sobre quem opta por ficar de fora. Desde a criação dos grupos Pipoca e Camarote, em 2020, a produção passou a convidar celebridades de diferentes áreas. Ainda assim, muitos nomes conhecidos já recusaram o convite para o confinamento.

Luísa Sonza

Durante entrevista ao podcast Podpah, a cantora contou que já foi convidada para o BBB, mas afirmou não ter estrutura psicológica para enfrentar o isolamento e a pressão do jogo, apesar de gostar das provas. Felipe Castanhari O youtuber revelou nas redes sociais ter sido convidado para a 20ª edição do programa, mas recusou educadamente. Ele explicou que preferiu seguir focado em seus projetos no Canal Nostalgia. Gustavo Mioto Em 2021, o cantor confirmou que foi sondado pela produção, mas negou o convite por conta de vários projetos musicais planejados para o ano, incluindo trabalhos internacionais.