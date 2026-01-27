Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol BBB 26 atualizada: parcial aponta disputa acirrada

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial atualizada mostra disputa acirrada

A segunda eliminação do BBB 26 acontece nesta terça, 27; confira parcial atualizada da enquete Uol para o Paredão de hoje
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) terá a segunda eliminação da edição na noite desta terça-feira, 27. Com participantes do grupo Pipoca, Brigido, Leandro e Matheus disputam a permanência no reality. 

A eliminação está nas mãos do público, que vota para indicar a rejeição pelo Gshow. Como um termômetro que indica o possível cenário de anúncio, enquetes online mostram a opinião popular. 

Leia mais

A seguir, confira a parcial atualizada para a segunda eliminação do BBB 26 e como foi formado o Paredão.

Enquete Uol BBB 26: confira parcial atualizada

Um confronto acirrado entre dois participantes é destacado pela enquete do Uol. A consistência da proximidade entre as porcentagens dos brothers, indicando chances de uma virada. 

Confira o resultado parcial atualizado da enquete, que teve mais de 390 mil votos até a produção desta matéria:

  • Matheus: 46,63%
  • Leandro: 46,28%
  • Brigido: 7,09%

Desde a abertura da votação, Matheus e Leandro lideram na rejeição pelo público. Brígido continua distante da disputa, com maiores chances de permanecer na casa.

Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26

A formação da berlinda começou na sexta-feira, 23, com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brigido precisaram entrar em consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para o Paredão.

Na sequência, o Líder da semana, Babu Santana, escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. Já na votação da casa, Brigido recebeu seis votos e completou o trio emparedado. Diferentemente de outras semanas, desta vez não houve Prova Bate e Volta, mantendo a formação intacta.

Leia mais

Análise do cenário do Paredão

O cenário indica uma eliminação altamente imprevisível. A diferença inferior a um ponto percentual entre Matheus e Leandro reforça que qualquer movimentação do público pode alterar o resultado final nas próximas horas.

Brígido, por outro lado, surge com rejeição significativamente menor, o que sugere que o embate real está concentrado entre os outros dois emparedados. Ainda assim, o histórico do BBB mostra que reviravoltas podem acontecer, especialmente em Paredões apertados como este.

Leia mais

O resultado oficial será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt durante o programa desta terça-feira, 27. O participante mais votado pelo público deixa o confinamento e participa, em seguida, do Bate-Papo BBB, comentando sua trajetória no jogo.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar