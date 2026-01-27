Enquete Uol BBB 26 atualizada: parcial aponta disputa acirrada

Matheus, Brígido e Leandro estão no segundo Paredão do BBB 26; confira parcial atualizada da enquete Uol / Crédito: Divulgação Gshow/ Montagem ChatGPT

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) terá a segunda eliminação da edição na noite desta terça-feira, 27. Com participantes do grupo Pipoca, Brigido, Leandro e Matheus disputam a permanência no reality. A eliminação está nas mãos do público, que vota para indicar a rejeição pelo Gshow. Como um termômetro que indica o possível cenário de anúncio, enquetes online mostram a opinião popular.

A seguir, confira a parcial atualizada para a segunda eliminação do BBB 26 e como foi formado o Paredão.

Enquete Uol BBB 26: confira parcial atualizada Um confronto acirrado entre dois participantes é destacado pela enquete do Uol. A consistência da proximidade entre as porcentagens dos brothers, indicando chances de uma virada. Confira o resultado parcial atualizado da enquete, que teve mais de 390 mil votos até a produção desta matéria: