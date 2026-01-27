Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de terça (27/01)

O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de terça (27/01)

Dia decisivo no BBB 26 tem Queridômetro, programa ao vivo e a segunda Eliminação após o Sincerão; saiba horários e como acompanhar tudo
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

A terça-feira, 27, marca a segunda Eliminação do BBB 26

O resultado vem após o Sincerão exibido na noite de segunda, 26

Os brothers participam do Queridômetro

O programa vai ao ar por volta das 22h25min, depois da novela das nove

O público pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Globo e Globoplay

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) vive um de seus momentos mais importantes nesta terça-feira, 27 de janeiro. Depois de uma noite intensa de Sincerão, exibida na segunda, 26, o reality show define hoje quem será o segundo eliminado da temporada.

Além da Eliminação, a agenda do dia inclui dinâmicas tradicionais, como o Queridômetro, e a exibição do programa ao vivo, reunindo os principais acontecimentos das últimas horas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Leia mais

Qual a agenda do BBB 26 hoje, 27?

Queridômetro movimenta o clima entre os brothers

Logo no início do dia, os participantes participam do Queridômetro, dinâmica em que avaliam uns aos outros por meio de emojis positivos e negativos. A atividade costuma gerar repercussão dentro e fora da casa, já que revela alianças, conflitos e mudanças de estratégia no jogo.

As reações dos confinados ao resultado do Queridômetro frequentemente antecipam o clima da noite, especialmente em dias de Eliminação.

Segunda Eliminação do BBB 26 acontece hoje

A noite desta terça marca a segunda Eliminação de um dos Pipocas emparedados, sendo eles Brigido, Leandro e Matheus. Após a votação do público, um dos emparedados se despede oficialmente do reality e deixa o confinamento.

Assim que sai da casa, o eliminado participa do tradicional Bate-Papo BBB, onde comenta sua trajetória no jogo, as estratégias adotadas e os conflitos vividos durante sua permanência no programa.

Leia mais

Que horas começa o BBB 26 nesta terça, 27?

O programa ao vivo do BBB 26 vai ao ar por volta das 22h25, logo após a novela das 9, atualmente “Três Graças”. Aos domingos, a dinâmica muda, e o reality começa depois do Fantástico.

A edição desta terça traz os principais desdobramentos do dia, além do anúncio oficial do eliminado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Como assistir ao BBB 26 ao vivo e online

Além da transmissão na TV Globo, o público pode acompanhar tudo o que acontece na casa pelo Globoplay. A plataforma oferece sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes, garantindo acesso contínuo ao jogo.

São 12 câmeras simultâneas, incluindo o mosaico geral e a câmera exclusiva do Líder. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB.

Leia mais

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar