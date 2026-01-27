O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de terça (27/01)Dia decisivo no BBB 26 tem Queridômetro, programa ao vivo e a segunda Eliminação após o Sincerão; saiba horários e como acompanhar tudo
Resumo
O resultado vem após o Sincerão exibido na noite de segunda, 26
Os brothers participam do Queridômetro
O programa vai ao ar por volta das 22h25min, depois da novela das nove
O público pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Globo e Globoplay
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) vive um de seus momentos mais importantes nesta terça-feira, 27 de janeiro. Depois de uma noite intensa de Sincerão, exibida na segunda, 26, o reality show define hoje quem será o segundo eliminado da temporada.
Além da Eliminação, a agenda do dia inclui dinâmicas tradicionais, como o Queridômetro, e a exibição do programa ao vivo, reunindo os principais acontecimentos das últimas horas dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Leia mais
Qual a agenda do BBB 26 hoje, 27?
Queridômetro movimenta o clima entre os brothers
Logo no início do dia, os participantes participam do Queridômetro, dinâmica em que avaliam uns aos outros por meio de emojis positivos e negativos. A atividade costuma gerar repercussão dentro e fora da casa, já que revela alianças, conflitos e mudanças de estratégia no jogo.
As reações dos confinados ao resultado do Queridômetro frequentemente antecipam o clima da noite, especialmente em dias de Eliminação.
Segunda Eliminação do BBB 26 acontece hoje
A noite desta terça marca a segunda Eliminação de um dos Pipocas emparedados, sendo eles Brigido, Leandro e Matheus. Após a votação do público, um dos emparedados se despede oficialmente do reality e deixa o confinamento.
Assim que sai da casa, o eliminado participa do tradicional Bate-Papo BBB, onde comenta sua trajetória no jogo, as estratégias adotadas e os conflitos vividos durante sua permanência no programa.
Que horas começa o BBB 26 nesta terça, 27?
O programa ao vivo do BBB 26 vai ao ar por volta das 22h25, logo após a novela das 9, atualmente “Três Graças”. Aos domingos, a dinâmica muda, e o reality começa depois do Fantástico.
A edição desta terça traz os principais desdobramentos do dia, além do anúncio oficial do eliminado pelo apresentador Tadeu Schmidt.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Como assistir ao BBB 26 ao vivo e online
Além da transmissão na TV Globo, o público pode acompanhar tudo o que acontece na casa pelo Globoplay. A plataforma oferece sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes, garantindo acesso contínuo ao jogo.
São 12 câmeras simultâneas, incluindo o mosaico geral e a câmera exclusiva do Líder. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4