O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de terça (27/01)

BBB 26: veja a programação desta terça-feira, 27 de janeiro (27/01) / Crédito: Reprodução/Gshow

O público pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Globo e Globoplay O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) vive um de seus momentos mais importantes nesta terça-feira, 27 de janeiro. Depois de uma noite intensa de Sincerão, exibida na segunda, 26, o reality show define hoje quem será o segundo eliminado da temporada.

Além da Eliminação, a agenda do dia inclui dinâmicas tradicionais, como o Queridômetro, e a exibição do programa ao vivo, reunindo os principais acontecimentos das últimas horas dentro da casa mais vigiada do Brasil.