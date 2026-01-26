Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete O POVO BBB 26: parcial aponta quem sai no 2º Paredão

Enquete O POVO BBB 26: quem sai no 2º Paredão? Parcial aponta eliminado

Leandro, Brígido e Matheus estão no Paredão; confira parcial da enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26)
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O segundo paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi formado nesse domingo, 25 de janeiro. Dinâmica das caixas-surpresa, votos da casa e indicação do líder definiram os três participantes que encaram a enquete do público. 

Até o programa ao vivo desta terça, 27, o público poderá votar para a eliminação de um dos Pipocas emparedados, sendo eles Brígido, Leandro e Matheus.

Enquetes online revelam um termômetro sobre a opinião dos espectadores. Confira a parcial do O POVO para a próxima eliminação do BBB 26.

Leia mais

Enquete O POVO BBB 26: confira parcial para o 2° Paredão

A porcentagem que aponta para a rejeição de cada participante emparedado já indica o possível eliminado pela berlinda.

Com mais de 1,4 mil votos até a produção desta matéria, confira a parcial da enquete O POVO dos indicados ao 2° Paredão da edição:

  1. Matheus: 54,34%
  2. Leandro: 22,97%
  3. Brígido: 22,69%

Leia mais

Como foi formado o Paredão do BBB 26?

O primeiro a ser indicado ao Paredão foi Leandro, selecionado pela dinâmica das Caixas-Surpresas da última sexta-feira, 23. O ex-integrante do Quarto Branco foi indicado por Alberto Cowboy e Brígido.

Por parte da escolha do Líder da semana, Babu escolheu Matheus. Antes de expor a decisão, havia manifestado dúvida sobre quem indicaria ao Paredão.

"Tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Então eu vou indicar o Matheus por estratégia de jogo", justificou.

Brígido, o terceiro brother selecionado, foi escolhido pela maioria da casa. Veja quem votou em quem no Confessionário:

Como já adiantado à Maxiane, o Paredão da semana não contou com a dinâmica Bate-e-Volta.

Leia mais

Cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 26.

Menor de idade vota?

Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. Conforme o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).

Leia mais

Enquete Paredão BBB 26: como funciona cada votação?

Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.

Confira o funcionamento dos votos a seguir:

Voto da Torcida

O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.

Voto Único

Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar