Enquete O POVO BBB 26: parcial aponta quem sai no 2º Paredão

O resultado oficial da Enquete Paredão do BBB 26 será anunciado ao vivo nesta terça-feira / Crédito: Reprodução/Gshow/ Montagem ChatGPT

O segundo paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi formado nesse domingo, 25 de janeiro. Dinâmica das caixas-surpresa, votos da casa e indicação do líder definiram os três participantes que encaram a enquete do público. Até o programa ao vivo desta terça, 27, o público poderá votar para a eliminação de um dos Pipocas emparedados, sendo eles Brígido, Leandro e Matheus.

Enquetes online revelam um termômetro sobre a opinião dos espectadores. Confira a parcial do O POVO para a próxima eliminação do BBB 26.

Leia mais BBB 26: Veja tudo que aconteceu após a formação do 2º Paredão Sobre o assunto BBB 26: Veja tudo que aconteceu após a formação do 2º Paredão Enquete O POVO BBB 26: confira parcial para o 2° Paredão A porcentagem que aponta para a rejeição de cada participante emparedado já indica o possível eliminado pela berlinda. Com mais de 1,4 mil votos até a produção desta matéria, confira a parcial da enquete O POVO dos indicados ao 2° Paredão da edição: