Enquete BBB 26: quem é o mais planta dessa edição? Vote!

O BBB 26 já foi palco de brigas, desistências e momentos engraçados, porém, não foram todos os participantes que protagonizaram os "VTs" destas primeiras semanas. Como ocorre em toda edição do programa, alguns competidores entram na casa e logo recebem o rótulo de "plantas". Um exemplo marcante é Amanda Meirelles; apelidada de "planta campeã", ela venceu o BBB 23 mesmo sob críticas por sua falta de estratégia clara no jogo. Para eleger o jogador mais planta da atual edição, vote na Enquete O POVO.

Plantas no BBB: entenda o apelido São inúmeras as razões para alguém ser chamado de "planta" no Big Brother Brasil (BBB), tanto pelos colegas de confinamento quanto pelo público que acompanha de casa. Há quem prefira ficar em cima do muro, quem não consiga se encaixar em nenhum grupo e aqueles que simplesmente não apresentam uma personalidade marcante no programa. No geral, as plantas são aqueles participantes discretos que não movimentam o jogo. Alguns passam tão despercebidos que o público nem sequer lembra de qual edição participaram.