Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje, Aline, Ana Paula ou Milena?

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial mostra cenário acirrado

Primeira eliminação do BBB 26 acontece hoje, com Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena em uma votação marcada por viradas constantes
Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao seu primeiro momento decisivo nesta terça-feira, 20, quando o público descobre quem será o primeiro eliminado da temporada. Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena enfrentam a berlinda após a formação do primeiro Paredão do reality, concluída no domingo, 18.

Desde o início da semana, a votação tem sido marcada por forte instabilidade. As parciais das enquetes indicam alternância constante entre duas participantes, tornando o resultado final imprevisível até os últimos minutos antes do anúncio oficial.

A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão:

Enquete Uol BBB: parcial mostra disputa voto a voto

A enquete do Uol aponta um cenário extremamente acirrado entre Aline Campos e Milena. As duas vêm alternando a liderança ao longo do dia, com viradas frequentes nas porcentagens.

Na parcial mais recente, Milena aparece levemente à frente, com 43,07% dos votos. Aline Campos surge logo atrás, com 42,97%.

Ana Paula Renault, por sua vez, mantém uma margem menor, somando 13,96% das intenções de eliminação.

Ao longo da manhã de ontem, Aline chegou a liderar a enquete, mas foi ultrapassada por Milena durante a tarde. Desde então, as posições seguem instáveis, mantendo a expectativa elevada entre os fãs do programa.

Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol atualizada na manhã desta terça-feira:

  • Milena: 43,07%
  • Aline Campos: 42,97%
  • Ana Paula Renault: 13,96%

BBB 26: como foi a formação do Paredão

Embora o Paredão tenha sido fechado no domingo, a definição começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e precisou indicar alguém diretamente para a berlinda, escolhendo Aline Campos.

Em resposta, Aline usou o direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão, dando início à formação antecipada da disputa pela permanência no jogo.

Na sexta-feira, 16, o líder da semana, Alberto Cowboy, definiu cinco nomes para o Na Mira do Líder. Após essa etapa, ele confirmou Milena como sua indicação direta ao Paredão.

No domingo, os votos no confessionário selaram a formação final. Marcelo e Sarah Andrade estavam imunes, assim como Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro, participantes vindos do Quarto Branco. Com 11 votos, Paulo Augusto acabou indo para a Prova Bate e Volta ao lado de Aline e Ana Paula.

O estudante de veterinária venceu a disputa e escapou da eliminação, confirmando o Paredão entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.

Como votar no Paredão do BBB 26?

A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook.

Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.

Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.

Veja quem continua na casa do BBB 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

