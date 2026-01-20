Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje, Aline, Ana Paula ou Milena?

O resultado oficial do primeiro Paredão do BBB 26 será anunciado ao vivo, nesta terça-feira. A votação segue aberta no site oficial do reality até o momento do anúncio. / Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao seu primeiro momento decisivo nesta terça-feira, 20, quando o público descobre quem será o primeiro eliminado da temporada. Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena enfrentam a berlinda após a formação do primeiro Paredão do reality, concluída no domingo, 18. Desde o início da semana, a votação tem sido marcada por forte instabilidade. As parciais das enquetes indicam alternância constante entre duas participantes, tornando o resultado final imprevisível até os últimos minutos antes do anúncio oficial.



A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão: Enquete Uol BBB: parcial mostra disputa voto a voto A enquete do Uol aponta um cenário extremamente acirrado entre Aline Campos e Milena. As duas vêm alternando a liderança ao longo do dia, com viradas frequentes nas porcentagens. Na parcial mais recente, Milena aparece levemente à frente, com 43,07% dos votos. Aline Campos surge logo atrás, com 42,97%.

Ana Paula Renault, por sua vez, mantém uma margem menor, somando 13,96% das intenções de eliminação. Ao longo da manhã de ontem, Aline chegou a liderar a enquete, mas foi ultrapassada por Milena durante a tarde. Desde então, as posições seguem instáveis, mantendo a expectativa elevada entre os fãs do programa. Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol atualizada na manhã desta terça-feira:



Milena: 43,07%

Aline Campos: 42,97%

BBB 26: como foi a formação do Paredão Embora o Paredão tenha sido fechado no domingo, a definição começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e precisou indicar alguém diretamente para a berlinda, escolhendo Aline Campos. Em resposta, Aline usou o direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão, dando início à formação antecipada da disputa pela permanência no jogo.