Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje, Aline, Ana Paula ou Milena?

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial mostra cenário acirradoPrimeira eliminação do BBB 26 acontece hoje, com Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena em uma votação marcada por viradas constantes
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao seu primeiro momento decisivo nesta terça-feira, 20, quando o público descobre quem será o primeiro eliminado da temporada. Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena enfrentam a berlinda após a formação do primeiro Paredão do reality, concluída no domingo, 18.
Desde o início da semana, a votação tem sido marcada por forte instabilidade. As parciais das enquetes indicam alternância constante entre duas participantes, tornando o resultado final imprevisível até os últimos minutos antes do anúncio oficial.
A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão:
Enquete Uol BBB: parcial mostra disputa voto a voto
A enquete do Uol aponta um cenário extremamente acirrado entre Aline Campos e Milena. As duas vêm alternando a liderança ao longo do dia, com viradas frequentes nas porcentagens.
Na parcial mais recente, Milena aparece levemente à frente, com 43,07% dos votos. Aline Campos surge logo atrás, com 42,97%.
Ana Paula Renault, por sua vez, mantém uma margem menor, somando 13,96% das intenções de eliminação.
Ao longo da manhã de ontem, Aline chegou a liderar a enquete, mas foi ultrapassada por Milena durante a tarde. Desde então, as posições seguem instáveis, mantendo a expectativa elevada entre os fãs do programa.
Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol atualizada na manhã desta terça-feira:
- Milena: 43,07%
- Aline Campos: 42,97%
- Ana Paula Renault: 13,96%
BBB 26: como foi a formação do Paredão
Embora o Paredão tenha sido fechado no domingo, a definição começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e precisou indicar alguém diretamente para a berlinda, escolhendo Aline Campos.
Em resposta, Aline usou o direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão, dando início à formação antecipada da disputa pela permanência no jogo.
Na sexta-feira, 16, o líder da semana, Alberto Cowboy, definiu cinco nomes para o Na Mira do Líder. Após essa etapa, ele confirmou Milena como sua indicação direta ao Paredão.
No domingo, os votos no confessionário selaram a formação final. Marcelo e Sarah Andrade estavam imunes, assim como Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro, participantes vindos do Quarto Branco. Com 11 votos, Paulo Augusto acabou indo para a Prova Bate e Volta ao lado de Aline e Ana Paula.
O estudante de veterinária venceu a disputa e escapou da eliminação, confirmando o Paredão entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.
Leia mais
Como votar no Paredão do BBB 26?
A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook.
Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.
Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.
Veja quem continua na casa do BBB 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany Andrade, 25, autônoma, de São João D'Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário, Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4